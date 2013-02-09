Барт Карл - модуль BibleQuote

Карл Барт (1886-1968) – один из крупнейших и наиболее влиятельных богословов ХХ века, автор книги «Послания к Римлянам (1918-1922) и многотомной «Церковной догматики» (1932-1968). Публикация "Послание к Римлянам" Барта обозначила решительный разрыв с либеральным богословием XIX столетия - богословием Шлейермахера и Гарнака - и произвела переворот в богословии XX века. Действие "богословской революции" Барта ощущается до сих пор: именно к Барту обращаются современные богословы в поисках новых направлений в нынешнем постмодернистском мире. Модуль Цитата из Библии BibleQuote - книги по богословию Карла Барта

Христианская надежда соотносится со всей целостностью нашей жизни: эта наша жизнь получает завершение. То, что посеяно в бесчестии и слабости, то воскреснет в величии и силе. Христианская надежда не уводит нас от этой жизни, она представляет собой скорее открытие той истины, в свете которой видит нашу жизнь Бог. Она есть преодоление смерти, но не бегство в потустороннее. Речь идет о реальности этой жизни. Именно эсхатология, если понимать ее надлежащим образом, является самым практичным из всего, о чем только можно подумать. Эсхатон сверху излучает свет в нашу жизнь. Мы ждем этого света. «Мы наказываем вам надеяться», — писал Гёте. Возможно, и ему был ведом этот свет. Христианская весть во всяком случае уверенно и утешительно возвещает надежду на этот свет.





При этом мы сами не в состоянии наделить себя надеждой на то, что наша жизнь получает завершение, не в состоянии внушить себе такую надежду. В нее надлежит верить — верить наперекор смерти. Тот, кто не ведает, что такое смерть, тот не ведает и того, что такое воскресение. Для того чтобы верить, что будет свет и что этот свет завершит нашу незавершенную жизнь, для этого требуется свидетельство Святого Духа, свидетельство возвещенного нам в Писании и услышанного нами Слова Божьего, свидетельство воскресшего Иисуса Христа. Святой Дух, обращающийся к нам в Писании, говорит нам, что мы вправе жить в такой великой надежде.



Тайную вечерю следует в большей мере, чем это обычно бывает, рассматривать, исходя из Пасхи. Это не траурная и не похоронная трапеза в первую очередь, а предвосхищение свадебного пира Агнца. Вечеря является трапезой радости — вкушение его, Иисуса Христа, плоти и питие его крови есть еда и питие в средоточии нашей жизни во имя жизни вечной. Мы гости за его столом и потому более не отделены от Него самого. Так в этом знаке свидетельство его трапезы сочетается со свидетельством Святого Духа. Оно реально говорит нам: ты не умрешь, а будешь жить и будешь возвещать о делах Господа! Ты! Мы гости за столом Господа, и это не образ, а событие. «

Верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную». Твоя смерть умерщвлена. Ты уже умер. Ужас, с которым ты сталкиваешься, уже целиком и полностью позади тебя. Ты вправе жить как гость за этим столом. Силы, какую дает эта трапеза, хватит тебе на сорок дней и сорок ночей. С этой силой такое возможно! Да будет так, что ты приобщился к этому питью и этой еде, и пусть все смертное вокруг тебя будет преодолено. Не лелей свою печаль, не взращивай на этом своего маленького садика с нависающей над ним плакучей ивой! «Печаль наша лишь делает тяжелее крест и боль». Мы призваны быть в совершенно иной ситуации.



Тот, кто в это верует, уже здесь и сейчас начинает жить завершенной жизнью.



Христианская надежда есть уже семя вечной жизни. В Иисусе Христе я уже не там, где я могу умереть, в Нем наша плоть уже на небе (вопрос 49, Гейдельбергский катехизис). Так как мы можем получить свидетельство тайной вечери, то мы уже здесь и сейчас живем в предвосхищении эсхатона, когда Бог будет всем во всем.

История модуля BibleQuote

30.09.11 Модуль для BibleQuote6 в формате .bqb в кодировке UTF-16 от его создателя - Павел

В модуле:

Послание к Римлянам

Введение в евангелическую теологию

Оправдание и право

Молитва

Очерк догматики

Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам

Христос и Адам

Барменская декларация

Познаваемость Бога

Мгновения

Церковная догматика 1 том

Церковная догматика 2 том

24.05.12 Модуль для BibleQuote 6 и Андроид в кодировке UTF-8

09.02.13 Важное примечание! Всем, кто качал ранее модуль Барта - просьба закачать его сегодня по-новому, обнаружена ошибка в двух файлах - Послание к Римлянам и Толкование Послания Римлянам и Филиппийцам - по непонятным причинам эти файлы оказались битыми. Сегодня я заменил их новыми файлами. Eshatos

Карл Барт - Мгновения