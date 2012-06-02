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Еврейско-английский лексикон - модуль BibleQuote

Еврейско-английский лексикон Брауна-Драйвера-Бриггса
Категория BIBLEQUTE MODULES, Reference mod

Еврейско-английский лексикон Брауна-Драйвера-Бриггса

Brown-Driver-Briggs Hebrew-English lexicon (abridged)
В основе этого издания лежит немецкий словарь основателя современной гебраистики Вильгельма Гезениуса, неоднократно переиздававшийся и перерабатывавшийся учениками Гезениуса. Словарь содержит этимологии, каждое значение иллюстрируется примерами, для отдельных слов приведены все места, где эти слова встречаются в еврейской Библии.

Слова даны по корневым гнездам (т. е. не в алфавитном порядке самих слов, а в алфавитном порядке их корней). Для удобства начинающих в репринтах издательства Hendrickson Publishers печатается алфавитный указатель древнееврейских слов и нестандартных грамматических форм со ссылками на соответствующую колонку самого словаря.

До появления Browm-Driver-Briggs стандартным древнееврейско-английским словарем был перевод немецкого словаря Гезениуса, осуществленный Э. Робинсоном (1836). Словарь Гезениуса-Робинсона до сих пор переиздается репринтным способом в издательстве Baker.

Словарь в виде словаря-модуля к Цитате. Ложить в папку Dictionaries.

Просмотров 1 296
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 02.06.2012
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