Богословы и богословие современные - модуль BibleQuote



Модуль BibleQuote - Богословы и богословие современные

Очень сильная подборка книг авторов разных христианских течений о богословах 18-20 вв. и их взглядах .

Гренц С., Олсон Р. Богословие и богословы XX века



Реати Ф.Э. Бог в XX веке: Человек - путь к пониманию Бога - модуль Павел

Гартфельд Г. Немецкое богословие Нового времени

Немецкий протестантизм XX века - Тексты переведены впервые !



Лейн Т. Христианские мыслители Гл. 5 . Христианская мысль современности

XX век предстает как «короткий век» и в отношении дискурса о Боге. Между миром замкнутых в себе идеологий, порожденных французской революцией и подвергнутых теоретической «систематизации» в духе Гегеля, и кризисом, разразившимся в результате Первой мировой войны, лежит переходная зона.

В ней ставится проблема: что делать перед поразительным вторжением «различия», предсказанного мыслителями от Шеллинга до Ницше.

Карл Барт тематизирует это «пришествие Иного», этого чистого Объекта во всей мощи Его трансцендентности. Его анализ не лишен радикализма и крайностей, которые вызовут реакцию, выразившуюся в возвращении человеческого субъекта в так называемом «антропологическом повороте» теологии, связанном с именами Рудольфа Бультмана и Карла Ранера, а также Дитриха Бонхёффера и Анри де Любака.

Так возникнет великое завоевание XX века, связанное с идей Бога: между трансцендентным Объектом и вопрошающим человеческим субъектом зреет герменевтический круг, лежащий в основе как теологии надежды, теологии практики, теологии освобождения, так и нового диалога между философией и богословием, знаком которого стали труды Мартина Хайдеггера.

История модуля BibleQuote

30.09.11 Новый модуль в UTF-16 для BibleQuote6 в формате .bqb