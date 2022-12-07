Греческий Новый Завет Нестле-Аланд - Септуагинта - модуль BibleQuote
На этой странице - библейские модули на греческом языке - Ветхого Завета (Септуагинта) и Нового Завета.
Nestle Aland Novum Testamentum Graece - The 27th edition with critical apparatus - Новый Завет на греческом языке Нестле-Аланда 27-е издание с критическим аппаратом - BibleQuote
В аппарат включены те варианты, которые важны или по своему содержанию, или по месту в истории текста. Читатель может получить достаточное представление об общей картине вариантности в Новом Завете, об особенностях вариантов, а также о мотивах их внедрения в текст и их происхождении. В данном издании воспроизводится без изменений текст 26-го издания. Следовательно, за редким исключением, оставлены без изменений деление на абзацы и пунктуация, что позволяет сохранить постраничную разбивку текста. Таким образом, текст настоящего издания идентичен, как и ранее, тексту «The Greek New Testament», теперь его 4-му исправленному и дополненному изданию (1993).
Критический аппарат 27-го издания, напротив, значительно переработан и стал более надежным, выразительным и удобным для использования в соответствии с названными выше целями. Все части аппарата подверглись серьезной правке. Сложные примечания упрощены (ср. Jud 5r, Rom 15,18г).4 По разным причинам и за некоторыми исключениями набор мест, получивших комментарий в аппарате, оставлен без изменений.
14.02.2013 Модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид от Atapin
08.04.2013 вторая версия модуля, исправлены ошибки - от RigelZion
В этом модуле исправлений было мало - всего пару знаков препинания (в отличие от модуля NA28, где пришлось потрудиться над ошибками наборщиков).
Основные изменения в модуле - формат модуля приведен к формату модуля NA28 для возможности сравнения текстов в специальных программах.
Модуль для Цитаты BibleQuote 27 издания Нестле-Аланда Нового Завета на греческом языке с критическим аппаратом.
23/11/2013 - размещена новая версия модуля от 16/11/2013 - исправления, упорядочены приложения модуля.
21/07/2014 - улучшения - добавлено описание токстологических помет на русском
Nestle Aland Novum Testamentum Graece - The 28th edition - Новый Завет - греческий - 28 редакция Нестле-Аланда - BibleQuote
28-е издание критического текста Нового Завета на древнегреческом языке издано Институтом новозаветных текстологических исследований в Мюнстере осенью 2012 года. Это большое достижение в новозаветной библеистике. С 1993 года, когда вышло в свет 27 научное издание Нового Завета Немецким библейским обществом, прошло почти 20 лет.
История модулей BibleQuote Nestle Aland Novum Testamentum Graece
На Эсхатосе разработаны модуль для Цитаты из Библии по 27 и 28 редакциям греческого Нового Завета Нестле-Аланда.
Модуль Цитата из Библии BibleQuote c 28 изданием Нестле-Аланда, в которое впервые включены разночтения на основе изучения недавно открытых папирусных фрагментов Нового Завета P117-127.
11.02.2013 Модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид от Atapin
08.04.2013 - исправленная версия модуля от RigelZion
The Greek New Testament - Fourth Revised Edition - UBS 4 - Греческий Новый Завет - четвертое пересмотренное издание
Почти столетие назад, в 1898 г., Вюртембергское Библейское общество опубликовало первое издание «Novum Testamentum Graece» Эберхарда Нестле (t 1913). Вскоре, в 1904 г., этот текст был принят Британским Библейским обществом и с тех пор распространяется в сотнях тысяч экземпляров. В своем простом и гениальном издании Нестле дал прекрасный текст, основанный на большой критической работе XIX в. Известно, что он провел сравнение изданий Тишендорфа, Весткотта-Хорта и Веймэса (в 1901 г. заменено изданием Бернарда Вайса), выбирая для своего текста чтение, общее двум изданиям, и помещая в аппарат чтение третьего из них. Таким образом он избежал крайностей своих великих предшественников, приготовил превосходный текст, пригодный для дальнейшего исследования и изучения. Равным образом и перед последующими изданиями ставилась задача представления текста, пригодного для научных целей.
Третий тираж 1998 года
Прежние издания отредактировали Курт Аланд, Мэтью Блэк, Карло М. Мартини, Брюс М. Мецгер и Аллен Викгрэн
Четвертое пересмотренное издание отредактировали Барбара Аланд, Курт Аланд, Йоханнес Каравидопоулос, Карло М. Мартини и Брюс М. Мецгер в сотрудничестве с Институтом исследований текстологии Нового Завета.
Опубликовало Немецкое Библейское Общество и Объединённое Библейское Общество.
Первое издание © 1966 Объединённое Библейское Общество, США
Второе издание © 1968 Объединённое Библейское Общество, США
Третье издание © 1975 Объединённое Библейское Общество, США
Третье издание, корректное © 1983 Объединённое Библейское Общество, США
Четвертое пересмотренное издание © 1993 Немецкое Библейское Общество, Штутгарт
Четвертое пересмотренное издание, второй тираж © 1994 Немецкое Библейское Общество, Штутгарт
Четвертое пересмотренное издание, третий тираж © 1998 Немецкое Библейское Общество, Штутгарт
Этот модуль в UTF-8 подготовлен и протестирован для BibleQuote 6.5.
В этом модуле, те места текста, которые являются спорными в 27-м издании Аланда взяты в одинарные квадратные скобки. В качестве примера, проверьте Марка 1:1. Кроме того, текст, котрый редакторы считают более поздним взят в двойные квадратные скобки. Короткие и длинные концовки евангелия от Марка являются примером этого (Марк 16:8 и Марк 16:9-20).
Септуагинта является самым старым известным переводом Библии на греческий язык. Цитаты из нее встречаются в Новом Завете. Септуагинта сыграла важную роль в истории христианской церкви, став, по существу, каноном Священного Писания на греческом языке, с которого впоследствии были сделаны переводы на другие языки, в том числе первый перевод на церковно-славянский.
Сегодня, наряду с масоретским вариантом, Септуагинта является одним из двух древнейших свидетельств библейского текста.
Septuaginta (ed. Rahlfs/Hanhart) Greek Old Testament - Септуагинта. Ветхий Завет на греческом языке
Модуль в формате UTF-8
Еще один модуль Септупгинты
Септуагинта с номерами Стронга и грамматикой
Аббревиатура названия: ALXX
Кодировка: UTF-8
Поддерживается: BibleQuote6
Дата создания: 2011 12 15
Разработчик: klangtao
Альтернативное название: The Analytic Septuagint
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