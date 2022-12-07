Греческий Новый Завет Нестле-Аланд - Септуагинта - модуль BibleQuote

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Nestle Aland Novum Testamentum Graece - The 27th edition with critical apparatus - Новый Завет на греческом языке Нестле-Аланда 27-е издание с критическим аппаратом - BibleQuote

В аппарат включены те варианты, которые важны или по своему содержанию, или по месту в истории текста. Читатель может получить достаточное представление об общей картине вариантности в Новом Завете, об особенностях вариантов, а также о мотивах их внедрения в текст и их происхождении. В данном издании воспроизводится без изменений текст 26-го издания. Следовательно, за редким исключением, оставлены без изменений деление на абзацы и пунктуация, что позволяет сохранить постраничную разбивку текста. Таким образом, текст настоящего издания идентичен, как и ранее, тексту «The Greek New Testament», теперь его 4-му исправленному и дополненному изданию (1993).

Критический аппарат 27-го издания, напротив, значительно переработан и стал более надежным, выразительным и удобным для использования в соответствии с названными выше целями. Все части аппарата подверглись серьезной правке. Сложные примечания упрощены (ср. Jud 5r, Rom 15,18г).4 По разным причинам и за некоторыми исключениями набор мест, получивших комментарий в аппарате, оставлен без изменений.

14.02.2013 Модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote 6 и Андроид от Atapin