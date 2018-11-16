Greek New Testament - UBS 4 - Греческий Новый Завет
Почти столетие назад, в 1898 г., Вюртембергское Библейское общество опубликовало первое издание «Novum Testamentum Graece» Эберхарда Нестле (t 1913). Вскоре, в 1904 г., этот текст был принят Британским Библейским обществом и с тех пор распространяется в сотнях тысяч экземпляров. В своем простом и гениальном издании Нестле дал прекрасный текст, основанный на большой критической работе XIX в. Известно, что он провел сравнение изданий Тишендорфа, Весткотта-Хорта и Веймэса (в 1901 г. заменено изданием Бернарда Вайса), выбирая для своего текста чтение, общее двум изданиям, и помещая в аппарат чтение третьего из них. Таким образом он избежал крайностей своих великих предшественников, приготовил превосходный текст, пригодный для дальнейшего исследования и изучения. Равным образом и перед последующими изданиями ставилась задача представления текста, пригодного для научных целей.
The Greek New Testament - Fourth Revised Edition - UBS 4 - Греческий Новый Завет - четвертое пересмотренное издание
Третий тираж 1998 года
Прежние издания отредактировали Курт Аланд, Мэтью Блэк, Карло М. Мартини, Брюс М. Мецгер и Аллен Викгрэн
Четвертое пересмотренное издание отредактировали Барбара Аланд, Курт Аланд, Йоханнес Каравидопоулос, Карло М. Мартини и Брюс М. Мецгер в сотрудничестве с Институтом исследований текстологии Нового Завета.
Опубликовало Немецкое Библейское Общество и Объединённое Библейское Общество.
Первое издание © 1966 Объединённое Библейское Общество, США
Второе издание © 1968 Объединённое Библейское Общество, США
Третье издание © 1975 Объединённое Библейское Общество, США
Третье издание, корректное © 1983 Объединённое Библейское Общество, США
Четвертое пересмотренное издание © 1993 Немецкое Библейское Общество, Штутгарт
Четвертое пересмотренное издание, второй тираж © 1994 Немецкое Библейское Общество, Штутгарт
Четвертое пересмотренное издание, третий тираж © 1998 Немецкое Библейское Общество, Штутгарт
The Greek New Testament - Fourth Revised Edition - UBS 4 - Греческий Новый Завет - четвертое пересмотренное издание - История издания
Когда Эрвин Нестле, сын Эберхарда Нестле, в 1927 г. выпустил 13-е издание, он ввел отдельный критический аппарат для рукописных свидетельств, следуя в этом примеру своего отца, который начал приводить чтения некоторых важных источников (в частности, кодекса Безы). Новый аппарат дал читателю возможность самостоятельно оценивать представленные текстовые формы. Более того, в нескольких местах было сделано отступление от практики принятия решения, основанного на принципе простого большинства источников.
Курт Аланд стал помощником редактора с 21-го издания в 1952 г. По просьбе Эрвина Нестле он пересмотрел критический аппарат, произведя его проверку по источникам, расширив круг привлеченных свидетельств, чем в конечном счете подготовил 25-е издание.
С согласия Эрвина Нестле (t 1972) в 1950-е гг. Аланд начал подготовку полностью пересмотренного и исправленного текста, которая завершилась появлением нового текста и аппарата в 26-м издании. Это издание стало необходимым в связи с обнаружением в XX в. новых рукописных источников, в особенности ранних папирусов. В 1955 г. К. Аланд, а вместе с ним М. Блэк, Б. М. Метцгер, А. Викгрен и сначала А. Вёобус, а позже - К. Мартини (с 1982 г. - Барбара Аланд и Иоаннис Каравидопулус) были приглашены Объединенными библейскими обществами принять участие в издательском комитете для подготовки «The Greek New Testament» - издания греческого текста с критическим аппаратом для ограниченного количества избранных мест, ориентированного на профессиональных переводчиков Библии во всем мире (1-е издание - 1966 г., 2-е - 1968 г.).
Работа над обоими изданиями шла некоторое время параллельно. Интенсивное многолетнее сотрудничество было таким стимулом для членов комитета и оказалось столь плодотворным, что К. Аланд решил своей предварительной работой над текстом «Novum Testamentum Graece» внести вклад в подготовку «Греческого Нового Завета». После этого тексты обоих изданий создавались совместно, так что в итоге 26-е издание «Novum Testamentum Graece» (1979) и 3-е издание «Греческого Нового Завета» (1975) содержат тождественный базовый текст.
Спасибо! Вкупе с NA27 - хороший инструментарий для студентов и преподавателей! Нам бы все эти богатства в студенческие годы в средине 90-х...