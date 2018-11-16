Почти столетие назад, в 1898 г., Вюртембергское Библейское общество опубликовало первое издание «Novum Testamentum Graece» Эберхарда Нестле (t 1913). Вскоре, в 1904 г., этот текст был принят Британским Библейским обществом и с тех пор распространяется в сотнях тысяч экземпляров. В своем простом и гениальном издании Нестле дал прекрасный текст, основанный на большой критической работе XIX в. Известно, что он провел сравнение изданий Тишендорфа, Весткотта-Хорта и Веймэса (в 1901 г. заменено изданием Бернарда Вайса), выбирая для своего текста чтение, общее двум изданиям, и помещая в аппарат чтение третьего из них. Таким образом он избежал крайностей своих великих предшественников, приготовил превосходный текст, пригодный для дальнейшего исследования и изучения. Равным образом и перед последующими изданиями ставилась задача представления текста, пригодного для научных целей.

The Greek New Testament - Fourth Revised Edition - UBS 4 - Греческий Новый Завет - четвертое пересмотренное издание

Третий тираж 1998 года

Прежние издания отредактировали Курт Аланд, Мэтью Блэк, Карло М. Мартини, Брюс М. Мецгер и Аллен Викгрэн

Четвертое пересмотренное издание отредактировали Барбара Аланд, Курт Аланд, Йоханнес Каравидопоулос, Карло М. Мартини и Брюс М. Мецгер в сотрудничестве с Институтом исследований текстологии Нового Завета.

Опубликовало Немецкое Библейское Общество и Объединённое Библейское Общество.

Первое издание © 1966 Объединённое Библейское Общество, США

Второе издание © 1968 Объединённое Библейское Общество, США

Третье издание © 1975 Объединённое Библейское Общество, США

Третье издание, корректное © 1983 Объединённое Библейское Общество, США

Четвертое пересмотренное издание © 1993 Немецкое Библейское Общество, Штутгарт

Четвертое пересмотренное издание, второй тираж © 1994 Немецкое Библейское Общество, Штутгарт

Четвертое пересмотренное издание, третий тираж © 1998 Немецкое Библейское Общество, Штутгарт