Тора Перевод с издания Сончино - модуль BibleQuote

Тора Перевод с издания Сончино, комментарии д-ра Й. Герца - Новейший перевод на современный русский язык Пятикнижия - Торы - с классическим комментарием "Сончино" (Сончино - фамилия знаменитейших еврейских типографов, связанных родственными узами и имевших издательские дома в Италии, Испании, Португалии и многих других странах Европы в XV - XVI веках).

Тора - Перевод с издания Сончино - BibleQuote7

Модуль для Цитаты из Библии по классическому комментарию «Сончино», составленному д-ром Й. Герцем, главным раввином Британской империи.

Издание Сончино было напечатано в 1527 году в Венеции.

Тора - Перевод с издания Сончино - BibleQuote - Описание

Пятикнижие и Гафтарот 1999

Издание включает также хафтарот - отрывки из Книг Пророков, читаемые в синагогах по субботам, праздникам и в дни поста.

Каждый раздел Пятикнижия и хафтарот снабжен комментариями раввина Йосефа Герца (1872 - 1946) - главного раввина Британской империи.

В их основе, разумеется, лежат классические еврейские комментарии библейских текстов, но в своих комментариях и статьях (также помещенных на страницах настоящего издания) р. Герц учитывает современные ему открытия и достижения

истории, археологии, этнографии, философии и полемизирует с христианскими и мусульманскими теологами.

Настоящее издание Пятикнижия может быть использовано очень широко - и во время синагогальной службы; и как учебное пособие.

Тора - Перевод с издания Сончино - BibleQuote - Книга Брейшит 1

1 В НАЧАЛЕ СОТВОРЕНИЯ ВСЕСИЛЬНЫМ НЕБА И ЗЕМЛИ, 2 КОГДА ЗЕМЛЯ БЫЛА ПУСТА И НЕСТРОЙНА, И ТЬМА НАД БЕЗДНОЮ, А ДУХ ВСЕСИЛЬНОГО ПАРИЛ НАД ВОДОЮ, 1 . В начале Первый стих Торы провозглашает факт, который с очевидностью вытекает из развертываемой далее картины: Бог - начало и первопричина всего сущего. Дальнейшее повествование посвящено подробному описанию последовательных актов Творения. Тому, кто придерживается теории "Большого взрыва" или какой-либо другой теории случайного происхождения Вселенной, кажется, что процесс постепенного понижения степени хаотичности - от момента возникновения материи из ничего до установления мирового порядка - должен был тянуться миллиарды лет. Но Тора говорит всего лишь о семи днях Творения. Нарисованная картина возникновения мира за семь дней не оставляет места для какой бы то ни было теории случайного происхождения всего существующего: за такой короткий срок Вселенная могла сформироваться только под действием целенаправленных сил, как результат претворения в жизнь стройного плана. сотворения Букв. "сотворил". В тексте Торы глагол, обозначающий акт Творения, употреблен в единственном числе. Таким образом, отрицается сама возможность предположения, что имя Всевышнего как Творца - Элогим - может как-то ассоциироваться с множественностью. Глагол бара ("творить") используется в Торе только для описания Божественного акта. Действие человека обозначается глаголами "делать", ”формировать"; ”творить" Тора понимает только как "создать из ничего" (сказуемые, выраженные глаголами "делать" и "формировать", во многих местах текста служат также для описания действий Всевышнего). Всесильным Иврит: Элогим. Существование Бога, как в Торе, так и в текстах пророков, считается аксиомой и не является предметом обсуждения. «Элогим» как слово языка имеет значение "множество высших сил". Однако, когда речь идет о Всевышнем, Тора не допускает никакой ассоциации с аспектом множественности. Слово Элогим, используемое как имя, имеет несколько иное значение: "Источник возникновения и поддержания существования всех сил". Оно указывает на то, что все существующие силы, где бы они ни проявлялись, всегда находятся во власти Всевышнего. Правильный перевод этого имени на русский язык - "Всесильный”. неба и земли Все существующее; то, что впоследствии воспринимается человеком как находящееся выше (небо), и то, что воспринимается им как находящееся ниже (земля). 2. земля Тора поясняет, что в первый момент творения небо и земля возникают вместе и воспринимаются как единое целое, которое не поддается четкому описанию, и лишь впоследствии происходит разделение. В данном случае под землей понимается все сотворенное в первый момент и содержащее в себе в потенциале и то, что проявится как земля, и то, что проявится как небо. над бездною Бездна - толща вод над поверхностью земли, верхний слой которых покрыт тьмою. дух Всесильного Невидимое и неощутимое присутствие Бога, поддерживающее существование всего сотворенного и определяющее все происходящее. парил Букв. "трепетал". Слово мерахефет, использованное в данном месте, встречается в тексте Торы только еще один раз: в книге Дварим (32:11) оно используется для описания орла, который, подлетая к гнезду, замедляет полет, чтобы не напугать птенцов, опустившись на гнездо неожиданно. Материя сама по себе инертна, дух Всесильного пробуждает в ней различные виды движения; на следующем этапе Творения возникают разнообразные формы жизни. Перевод Торы на арамейский язык, известный как Таргум Йерушалми ("Иерусалимский перевод") и фактически представляющий собой развернутый комментарий, приводит следующее пояснение к этому предложению: "Земля была пустынна и не отстроена, не заселена людьми и не обитаема животными, и темнота покрывала поверхность бездны, и дыхание Всевышнего духом милости проносилось над водами".

История модуля

12/10/2013 - Новый модуль в кодировке UTF-8 для BibleQuote6, Андроид