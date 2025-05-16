Моффитт Боб - Иисус — мэр вашего города

Наша церковь в пути. Мы верим: Бог желает, чтобы мы были подготовленными, полезными и эффективными в завоевании своего окружения для Христа. Мы учились тому, как можно делать это с помощью живых принципов библейской целостности, описанных в данной книге. Боб Моффитт и программа «Семена» изменили жизнь нашей общины. Являясь ячеечной церковью, глубоко преданной окружающему обществу и проповеди Евангелия, мы с волнением и радостью наблюдали за огромным влиянием этих маленьких проявлений любви Бога как на прихожан церкви, так и на членов общества в целом.

Практическое проявление любви Христа в решении проблем окружающего общества становится нашим образом жизни. За последние несколько лет со времени обучения данным принципам мы смогли провести сотни практических проектов общественного развития и служения, завоевавших расположение к нашей поместной церкви, а также души для Царства и славу для Господа. Я убеждён, что Иисус учит церковь очень важным вещам, которые мы забыли. Наши общественные проявления человеколюбия и праведности очень много значат для Него. Он — Господь не только церкви, но и всего мира. Поэтому Он заботится о каждой сфере общества, обо всех сторонах жизни его подгрупп и его структуре. Пренебрежение участием в общественной жизни и развитии затуманивает образ Божий и противоречит призыву Христа с состраданием и любовью обращаться к нуждающемуся миру любыми способами: духовными, социальными и экономическими.

Мы уосознаем, что ничего не можем сделать для Бога, так как Он ни в чём не нуждается. Единственное, что мы можем для Него сделать — это дела, которые мы совершаем для людей. Именно это имел в виду Иисус, говоря в Евангелии от Матфея 25:40: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Приглашаю вас присоединиться к нам в пути веры, осваивая содержание этой книги и применяя его от всего сердца в своей жизни и церкви. Затем отступите назад и смотрите, как Бог начинает производить что-то чистое, новое и живое в вас и окружающем обществе.

Моффитт Боб - Иисус — мэр вашего города

Макаров: София, 2010. 376 с.

ISBN 978-966-2374-21

Моффитт Боб - Иисус — мэр вашего города - Содержание

Введение Предисловие Посвящение

Как читать эту книгу

ЧАСТЬ 1 Замысел мэра

Глава 1 Начало пути

Глава 2 Если бы Иисус был мэром

ЧАСТЬ 2 Культурное преобразование через церковь. Библейские и исторические корни

Вступление

Глава 3 Культурное преобразование и церковь в истории

Глава 4 Великий замысел Бога

Глава 5 Божий Образ раскрывается

Глава 6 Цель церкви

Глава 7 Церковь и сегодняшний мир

Глава 8 Характеристики церкви, достигающей Божьей цели

ЧАСТЬ 3 Поместные церкви, изменяющие культуру

Вступление

Глава 9 Преобразование через поместную церковь

Глава 10 Подготовка поместной церкви к целостному свидетельству

Глава 11 Царственная математика. Умножение для служения

ЧАСТЬ 4 Пособия для преобразования

Вступление

Глава 12 Дисциплина любви

Глава 13 Планирование проектов «Семена»

Глава 14 Планирование долгосрочного влияния

Глава 15 Измерение послушания

Эпилог

ПРИЛОЖЕНИЯ