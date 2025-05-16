Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Моффитт - Иисус — мэр вашего города

Моффитт Боб - Иисус — мэр вашего города
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling
Наша церковь в пути. Мы верим: Бог желает, чтобы мы были подготовленными, полезными и эффективными в завоевании своего окружения для Христа. Мы учились тому, как можно делать это с помощью живых принципов библейской целостности, описанных в данной книге. Боб Моффитт и программа «Семена» изменили жизнь нашей общины. Являясь ячеечной церковью, глубоко преданной окружающему обществу и проповеди Евангелия, мы с волнением и радостью наблюдали за огромным влиянием этих маленьких проявлений любви Бога как на прихожан церкви, так и на членов общества в целом.
Практическое проявление любви Христа в решении проблем окружающего общества становится нашим образом жизни. За последние несколько лет со времени обучения данным принципам мы смогли провести сотни практических проектов общественного развития и служения, завоевавших расположение к нашей поместной церкви, а также души для Царства и славу для Господа. Я убеждён, что Иисус учит церковь очень важным вещам, которые мы забыли. Наши общественные проявления человеколюбия и праведности очень много значат для Него. Он — Господь не только церкви, но и всего мира. Поэтому Он заботится о каждой сфере общества, обо всех сторонах жизни его подгрупп и его структуре. Пренебрежение участием в общественной жизни и развитии затуманивает образ Божий и противоречит призыву Христа с состраданием и любовью обращаться к нуждающемуся миру любыми способами: духовными, социальными и экономическими.
Мы уосознаем, что ничего не можем сделать для Бога, так как Он ни в чём не нуждается. Единственное, что мы можем для Него сделать — это дела, которые мы совершаем для людей. Именно это имел в виду Иисус, говоря в Евангелии от Матфея 25:40: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Приглашаю вас присоединиться к нам в пути веры, осваивая содержание этой книги и применяя его от всего сердца в своей жизни и церкви. Затем отступите назад и смотрите, как Бог начинает производить что-то чистое, новое и живое в вас и окружающем обществе.

Моффитт Боб - Иисус — мэр вашего города

Макаров: София, 2010. 376 с.
ISBN 978-966-2374-21

Моффитт Боб - Иисус — мэр вашего города - Содержание

Введение Предисловие Посвящение
Как читать эту книгу
ЧАСТЬ 1 Замысел мэра
  • Глава 1 Начало пути
  • Глава 2 Если бы Иисус был мэром
ЧАСТЬ 2 Культурное преобразование через церковь. Библейские и исторические корни
  • Вступление
  • Глава 3 Культурное преобразование и церковь в истории
  • Глава 4 Великий замысел Бога
  • Глава 5 Божий Образ раскрывается
  • Глава 6 Цель церкви
  • Глава 7 Церковь и сегодняшний мир
  • Глава 8 Характеристики церкви, достигающей Божьей цели
ЧАСТЬ 3 Поместные церкви, изменяющие культуру
Вступление
  • Глава 9 Преобразование через поместную церковь
  • Глава 10 Подготовка поместной церкви к целостному свидетельству
  • Глава 11 Царственная математика. Умножение для служения
ЧАСТЬ 4 Пособия для преобразования
  • Вступление
  • Глава 12 Дисциплина любви
  • Глава 13 Планирование проектов «Семена»
  • Глава 14 Планирование долгосрочного влияния
  • Глава 15 Измерение послушания
  • Эпилог
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Приложение А Ещё истории от людей, похожих на вас, из церквей, похожих на вашу
  • Приложение В Поместная церковь и парацерковь
  • Приложение С
    • Пособия: Полезные формы
    • Словарь терминов
    • Библиография
    • Источники, цитаты из которых были использованы
    • Дополнительные источники по целостному служению
    • Об авторах
Views 213
Rating 4.5 / 5
Added 16.05.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
4.5/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books