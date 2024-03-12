Мохаммед Ибрагим аг - С любовью Божьей к мусульманам

Быстрый рост и распространение

«Воистину, религией у Аллаха является ислам» (сура з. 19)

В настоящее время на планете более миллиарда мусульман. Ислам — это вторая по численности приверженцев религия в мире (после христианства, которое пока занимает первое место). Это наиболее быстро набирающая численность мировая религия, но не по количеству обращенных, а по причине биологического прироста (который в определенной мере происходит и за счет полигамии, т. е. многожёнства, в мусульманских странах). Каждый год рождается тридцать миллионов новых мусульман.

С Ближнего Востока ислам распространился по всему миру, став во многих странах доминирующей религией. Его нашествие отмечается и в исторически христианских западных странах, и в странах бывшего Советского Союза, и в отдельных частях Китая.

Следующие факты о непрерывном росте приверженцев ислама в этой стране (Великобритании — прим, пер.) могут неприятно удивить вас, они не приводятся с целью вызвать негодование, но лишь для того, чтобы читатели задумались и захотели бороться за души. Мы читаем в альманахе «Всемирная церковь» (18, №1,1987), что в 1945 году в Англии была только одна мечеть. Сейчас здесь более тысячи мечетей и более двух миллионов мусульман (против ста тысяч сорок лет назад). Сейчас у нас больше мусульман, чем католиков! С i960 года в Англии закрылось более десяти ТЫСЯЧ церквей. К 2020 году ожидается закрытие ещё примерно четырёх тысяч и открытие почти двух тысяч новых мечетей, многие их которых откроются на местах бывших христианских храмов. Здание, в котором находилась церковь, пославшая в Индию отца современного миссионерства Вильяма Кери, сейчас принадлежит мечети (World Christian Magazine, февраль 1989г.).

Примерно 30 тыс. белых британцев к настоящему моменту приняли мусульманство, и количество таких людей растёт на три-пять новообращенных в день. Большинство из них — вышедшие за мусульман британские женщины. Мусульманами являются 12% жителей Лондона и 21% Бирмингема, об этом сообщает Управление национальной статистики в отчете за 2012 год. В некоторых европейских странах мусульмане надеются, что покинутые и заброшенные церкви скоро станут их мечетями, поскольку это, судя по тенденции, само собой разумеется. Мусульмане рассматривают каждый случай закрытия церкви и превращения ее бывшего здания в мечеть как великий успех ислама. Возникает всё больше шариатских судов, но не только для решения различных проблем мусульманского населения, но и для выражения пренебрежения к западным законам, которые, как они считают, принимались под влиянием христианства.

По опубликованным в газете «Индепендент» сведениям (2014,1.12) имя исламского пророка в различных написаниях стало самым популярным именем для новорожденных мальчиков в Англии. Четыре разных варианта имени исламского пророка Мухаммеда в 2011 году стали самыми популярными именами в Америке, сообщает Администрация социальной безопасности (http://religion.blogs.cnn.com). Недавно «Таймс» опубликовал информацию, что почти 10% детей в возрасте до трёх лет являются мусульманами. Все это говорит о том, что однажды мусульман в Великобритании станет больше, чем христиан.

Ибрагим аг Мохаммед - С любовью Божьей к мусульманам – Библейская благодать и новая жизнь

Лондон: «Метрополитан Табернакл», 2017. – 108 с.

Ибрагим аг Мохаммед - С любовью Божьей к мусульманам – Содержание

Часть 1:

Вера мусульман

Во что верят мусульмане?

Как мусульмане поклоняются?

Часть 2:

Что думают мусульмане о христианской вере

Что мусульмане думают о спасении

Троица как большое затруднение для мусульман

Личность Иисуса Христа: принимают, но не понимают

Сын Божий — путаница и заблуждение

Смерть Христа на кресте — исторический факт или выдумка?

Писание — «Великое непонимание»

Был ли Мухаммед предсказан Библией?

Аллах и Бог — тождественно ли значение этих слов?

Часть 3: