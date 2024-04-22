Молчанов Виктор - Феномен пространства и происхождение времени

Вопрос о мире как космосе, как мироздании, вопрос о мире и его элементах — один из самых древних философских вопросов; вопрос о непосредственно окружающем мире, о жизненном мире, о феномене и феноменах мира — один из самых поздних. Мир жизни ощутим в каждом из своих проявлений, мир здесь, вокруг нас, как невидимая одежда, которую невозможно снять, как непрестанная игра света и тени, в которой проступают ситуации, обстоятельства дел, предметности в самом широком смысле.

Окружающий мир многообразен, но не бесконечен. Дело, однако, не только в конечном числе феноменов, но в способе их существования: идет ли речь только о данности феноменов и об их описании, иначе говоря, о дескриптивном положении дел или же о способе их осуществления? Каковы первичные феномены жизненного мира в отличие от мира безжизненного?

В феноменологической философии термин «феномен» не имеет однозначного определения. У Брентано феномен тождествен явлению, причем этот термин отнесен как к актам сознания — психическим феноменам, так и к данностям физических предметов и процессов. Для Гуссерля феномен — функциональное, или оперативное, понятие, как это обозначит О. Финк . В самом общем смысле, феномен — это то, что переживается в независимости от своей причины и функциональных связей; феномены — это не скрытые сущности или структурные отношения какого-либо вида. Однако этим еще не разрешается вопрос о статусе феноменов, в особенности феноменов мира. Являющиеся предметности и ситуации многообразны, и в своем стремлении к самим вещам гуссерлевская феноменология становится «абстрактным политеизмом» (А Камю) ; хайдеггеровская, напротив, выделяет один, фундаментальный феномен — вот-бытие (Dasein) и как его сердцевину — Заботу.