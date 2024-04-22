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Молчанов - Феномен пространства и происхождение времени

Молчанов Виктор - Феномен пространства и происхождение времени
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Sociology Political Science
Вопрос о мире как космосе, как мироздании, вопрос о мире и его элементах — один из самых древних философских вопросов; вопрос о непосредственно окружающем мире, о жизненном мире, о феномене и феноменах мира — один из самых поздних. Мир жизни ощутим в каждом из своих проявлений, мир здесь, вокруг нас, как невидимая одежда, которую невозможно снять, как непрестанная игра света и тени, в которой проступают ситуации, обстоятельства дел, предметности в самом широком смысле.
Окружающий мир многообразен, но не бесконечен. Дело, однако, не только в конечном числе феноменов, но в способе их существования: идет ли речь только о данности феноменов и об их описании, иначе говоря, о дескриптивном положении дел или же о способе их осуществления? Каковы первичные феномены жизненного мира в отличие от мира безжизненного?
В феноменологической философии термин «феномен» не имеет однозначного определения. У Брентано феномен тождествен явлению, причем этот термин отнесен как к актам сознания — психическим феноменам, так и к данностям физических предметов и процессов. Для Гуссерля феномен — функциональное, или оперативное, понятие, как это обозначит О. Финк . В самом общем смысле, феномен — это то, что переживается в независимости от своей причины и функциональных связей; феномены — это не скрытые сущности или структурные отношения какого-либо вида. Однако этим еще не разрешается вопрос о статусе феноменов, в особенности феноменов мира. Являющиеся предметности и ситуации многообразны, и в своем стремлении к самим вещам гуссерлевская феноменология становится «абстрактным политеизмом» (А Камю) ; хайдеггеровская, напротив, выделяет один, фундаментальный феномен — вот-бытие (Dasein) и как его сердцевину — Заботу.

Молчанов Виктор - Феномен пространства и происхождение времени

М.: Академический проект, 2020, 277 с.
Серия "Философские технологии"
ISBN 978-5-8291-3373-3

Молчанов Виктор - Феномен пространства и происхождение времени - Содержание

Предисловие
Введение
Часть I. Анализ и интерпретация: проблемы метода
  • Глава 1. Субъективизм интерпретаций и анализ опыта: к кантовской экспликации априоризма
    • 1. Теория анализа и практика интерпретаций
    • 2. Анализ интерпретации опыта и пространства в Критике чистого разума
    • 3. Практическая интерпретация теоретической философии
  • Глава 2. Анализ и/или интерпретация в фундаментальной онтологии М. Хайдеггера
    • 1. Аналитика опыта и интерпретация смысла
    • 2. Понимание, истолкование, анализ
    • 3. Повседневность и время
Часть II. Происхождение времени. Время как тень пространства
  • Глава 3. Сознание времени и временность сознания. Феномены и ощущения предшествующего
    • 1. Пространственные характеристики времени
    • 2. Прямой и косвенный модусы сознания
    • 3. Очевидность и поток сознания
    • 4. Граница и внутренний опыт
  • Глава 4. Происхождение имманентного времени. Ощущение и пространство
    • 1. Многообразие значений времени. Постановка проблемы
    • 2. Ощущение, переживание, предмет
    • 3. Время как единство непредметного. Ощущения и вариация оттенков
    • 4. Время как тень и эрзац пространства. Язык и опыт
  • Глава 5. Введение времени и выведение из времени. Пространственные предпосылки феноменологии (М. Хайдеггер)
    • 1. Хронос и вращение Земли
    • 2. Пробел в аргументации при введении времени
    • 3. Пространство скрывается за временем
    • 4. Темпорализация пространственности
  • Глава 6. Пространство и длительность (А. Бергсон)
  • Глава 7. Генезис времени: анализ концепции Ж. -М. Гюйо
    • 1. Априоризм объективного времени
    • 2. Различение, сознание и «русло времени»
    • 3. Генезис активного времени: пространство или намерение
    • 4. Последовательность и время
    • 5. Пространство значимости и пространство наглядное
Часть III. Феномен пространства: тело, суждение, история
  • Глава 8. Конституция пространства. Суждение и тело
    • 1. Пространство и вещь: интуитивистская парадигма
    • 2. Пространство и тело
    • 3. Суждение и вещь
    • 4. Суждение и пространство
    • 5. Суждение и тело
  • Глава 9. Чувства разума и apriori телесности
    • 1. И снова назад к Канту!
    • 2. Очевидность и интуиция
    • 3. Очевидность и равновесие
  • Глава 10. Феноменология восприятия и/или феноменология суждения
    • 1. Позиции и трансформации
    • 2. Тело как исходный пункт философской рефлексии
    • 3. Перспективизм миров: реальность опыта и мысленный эксперимент (пространство и время)
    • 4. Первичный элемент мира: восприятие или суждение?
  • Глава 11. Мир, пространство, субъективизм
  • Глава 12. История и пространство. Деструкция темпоральной историчности
    • 1. Путь истории к пространству
    • 2. Историчность: время или пространство?
    • 3. Пространство значимости и/или пространство смысла
Пространство и принцип различия (вместо заключения)
Сокращения
Список литературы
Указатель имен
Views 518
Rating 5.0 / 5
Added 22.04.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 2 years ago

Спасибо за интересную книгу! "Академический проект" всегда издает интеллектуальную литературу.

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