Молитва матери

Еще вчера он был очень богат и счастлив. У него была прекрасная трехкомнатная квартира и машина самой новейшей марки. Имел чудесную семью: жену, дочь и сына. В его квартире царило изобилие, и они вели роскошный образ жизни. Жили они водном из больших красивых городов страны. Он был счастлив со всей своей семьей. И казалось, что счастью не будет конца. Однако, несмотря на это, его сердце, никогда не знавшее нужды и горя, было очень черствым.

Изобилие способствовало развитию высокомерия и гордости. Квартира часто была полна гостей, и жизнь казалась ему сплошным праздником. Его дверь была открыта для всех людей этого мира, но она была закрыта перед самым дорогим существом в этом мире - его матерью.

Два года назад он успешно защитил диссертацию и стал доктором физико-математических наук. Вся будущность, казалось, была для всей его семьи обеспечена. Жена тоже занимала хорошее положение в обществе, И недалек был тот день, когда дочь и сын должны были также найти свое место и обеспеченное положение.

И вдруг прекрасное будущее, которое было окутано розовой пеленой мечтаний и планов, неожиданно невидимой рукой было отодвинуто назад и покрылось черной траурной вуалью неизвестности, скорби и сердечной боли.

Иван Максимович, до боли стиснув зубы, лежал на больничной койке. После дорожной катастрофы он только сейчас осознавал, что он - калека без двух ног и правой руки. Ему в этот момент хотелось одного - умереть. Но он жил. По его щекам покатилась слеза, потом другая... Открылась дверь, и вошла высокая стройная медсестра Галя. Она раздавала термометры. Подойдя к постели Ивана Максимовича, она задержалась возле его койки и ласково спросила:

- Иван Максимович, что это вы плачете?

- Да так, Галина, вспомнил розовое прошлое и перенесся в мрачное будущее.

- Да что вы, не впадайте в отчаяние! Какой бы тяжелой ни казалась жизнь, в ней есть пути и для выхода. Так будет и у вас. Вы еще найдете свое место в жизни. Ведь, слава Богу, ваша голова цела и невредима. В ней еще много прекрасного, которое вы принесете на благо обществу.

Молитва матери

Б.в.д. – 45 с.

Молитва матери – Содержание