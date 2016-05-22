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Молитвенник Тегилат Гашем с Тегилим

Молитвенник Тегилат Гашем - Хвала Всевышнему - с Тегилим
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Jewish Texts Library
Series Библиотека еврейских текстов. Литургия (8 books)
Библиотека еврейских текстов - Литургия
В Пятикнижии сказано: "И будет место, которое изберет Господь, Бог ваш, для пребывания там [славы] Имени Его. Туда и приносите все, что предписываю Я вам: ваши жертвы вознесения..." (Дварим, 12:11). Комментируя этот стих, Раши поясняет, что "место, которое изберет Господь", — это Иерусалим.
В книге Сефер га-хаим поставлен вопрос: почему в Торе не сказано прямо, что речь идет об Иерусалиме, а везде, где говорится о том, где будет возведен Храм, мы читаем неопределенное: "...место, которое изберет Господь"? Упомянутая книга отвечает на этот вопрос словами пророка: "...и во всяком месте совершаются воскурения, жертвоприношения во Имя Мое..." (Малахи, 1:11).
Раши полагает, что имеются в виду молитвы, которые подобны жертвоприношениям и могут совершаться везде. Следовательно, не только Иерусалим, но и любое место, где еврей обращается с молитвой к Святому Творцу, благословен Он, становится местом, избранным Всевышним... и даже за пределами Эрец-Исраэль, в любой точке земного шара, [где молятся,] присутствует в некоем [духовном] аспекте Иерусалим.
Сидур — книга, включающая разнообразные молитвы, предназначенные для будней и суббот, праздников и знаменательных дат, для торжественных событий и траура. Есть также отдельные сборники молитв для таких больших праздников, как Рош га-Шана, Йом Кипур и другие.

Молитвенник Тегилат Гашем - Хвала Всевышнему - с Тегилим

Составленный на основе предписаний рабби Ицхака Лурии Ашкенази (Ари У'т) рабби Шнеуром-Залманом из города Ляды.
Новый перевод молитвенника на русский язык Вениамина Ванникова Под общей редакцией раввина Нохума-Зеева Раппопорта.
Новый перевод Тег'илим на русский язык Меира Левинова.
Новый перевод на русский язык с подробными галахическими указаниями и избранными транслитерациями.
М. : Книжники, Лехаим, F.R.E.E. ; 2011.— 1008 с.
Библиотека еврейских текстов. Литургия
ISBN 978-5-9953-0100-4 (Книжники)
ISBN 978-5-9003-0962-0 (Лехаим)
ISBN 978-0-86639-027-9 (F.R.E.E.)

Молитвенник Тегилат Гашем - Хвала Всевышнему - с Тегилим - Содержание

Вступление
  • Молитвы и благословения для маленьких детей
  • Пробуждение
  • Облачение в талит гадоль и наложение тфилин
  • Утренняя молитва шахарит
  • Молитва в дороге
  • Благословения
  • Благословения после трапезы
  • Полуденная молитва минха
  • Вечерняя молитва арвит
  • Отсчет дней относительно принесения омера
  • Молитва перед сном
  • Минха в канун субботы
  • Благословения при зажигании свечей
  • Встреча субботы
  • Вечерняя молитва в субботу и йом тов
  • Вечерний кидуш, обряд освящения субботы
  • Утренняя молитва в субботу
  • Мусаф в субботу
  • Дневной кидуш в субботу
  • Послеполуденная молитва минха в субботу
  • Третья субботняя трапеза
  • Поучение отцов
  • Порядок проводов субботы
  • Освящение луны
  • Виды обрядов эрув
  • Благословения перед исполнением заповеди о лулаве
  • Галель ["хвала"]
  • Молитва мусаф в рош ходеш
  • Амида В йом тов трех праздников
  • Поминальная молитва изкор ["вспомни"]
  • Амида мусафа в праздники
  • Благословение, произносимое коганим
  • Вечерний кидуш, обряд освящения йом тов
  • Дневной кидуш в йом тов
  • Отец наш, владыка наш
  • Освобождение от обетов
  • Исполнение обычая капарот
  • Исполнение обычая малкот
  • Минха в канун йом кипура
  • Порядок гошанот
  • Молитва о дожде
  • Молитва о росе
  • Гакафот в праздник симхат тора
  • Зажигание свечей в хануку
  • Чтение мегилат эстер
  • Отрывки,читаемые в месяце нисан
  • Гимн акдамут в праздник шавуот
  • Слихот [молитвы раскаяния]
  • Благословения при обручении и женитьбе
  • Исполнение заповеди об обрезании
  • Исполнение заповеди о выкупе первенца
  • Изучение мишны в память об умерших

Тегилим

Приложения

Молитвенник Тегилат Гашем - Хвала Всевышнему - с Тегилим - Краткая история молитвы

Молитвенник Тегилат Гашем - Хвала Всевышнему - с Тегилим

Известно, что первым человеком, обратившимся с молитвой к Богу, был Каин. Из Пятикнижия и других книг Танаха мы знаем молитвы Моше, праотцев и царей Израиля. Но собственно институт молитвы складывается в период вавилонского пленения, когда функции Храма перешли к синагоге. Впоследствии даже восстановленный Храм не стал в полной мере духовным центром всего еврейства — ведь для людей, остававшихся за пределами Эрец-Исраэль и не имевших возможности прийти в Иерусалим, чтобы ощутить свою связь с Богом, основную и главную форму такой связи осуществляла молитва. Войны, смуты, чужеземное господство, препятствовавшие посещению Храма, делали молитву все более важной и для жителей Эрец-Исраэль.
В эпоху Второго храма Совет ста двадцати мудрецов, руководивший еврейством, систематизировал имевшиеся молитвы, добавил к ним новые и составил канонические тексты основных молитв. Записывать эти молитвы запрещалось, что, по-видимому, было связано со стремлением избежать возможных неточностей, ошибок или неверных интерпретаций утвержденных текстов. Позже, по всей вероятности в середине iv века, когда был составлен Иерусалимский Талмуд, запрет был снят из опасения утратить такое богатейшее духовное наследие. Именно тогда появились различные сборники молитв, которые дошли до нас в небольших отрывках, приводившихся в книгах той поры.
Первый из дошедших до нас письменных сборников молитв составлен жившим в Вавилонии рабби Амрамом-гаоном. Следует также упомянуть сидур рабби Саадьи-гаона и сборник молитв, называемый Махзор Витри, составленный учениками Раши. Некоторые исследователи полагают, что именно рабби Саадья-гаон положил начало традиции молиться по книге. Известно, что он разослал рукописные копии своего сидура во многие еврейские общины. В отличие от сборника рабби Амрама-гаона, этот предназначался не только для ученых людей, но и для самых широких кругов молящихся.
С возникновением течения хасидизма молитва заняла еще более важное место в религиозной жизни евреев. Согласно хасидизму, молитва— это не только обращение к Богу с просьбой удовлетворить насущные нужды человека, но и путь познания Творца и приобщения к трансцендентному. Хабад придает молитве большое значение. В своей книге Танья Алтер Ребе указывает, что в наше время основная форма служения Всевышнему — не изучение Торы, а именно молитва. У последователей учения Хабад подготовка к молитве и сама молитва предназначены для осмысления величия Бога и познания высших сфер.

Молитвенник Тегилат Гашем - Хвала Всевышнему - с Тегилим - Пример страниц книги

Молитвенник Тегилат Гашем - Хвала Всевышнему - с Тегилим
Views 2 358
Rating 4.3 / 5
Added 22.05.2016
Author ushpizin
Rate this publication:
4.3/5 (9)

Comments (3 comments)

K
kino511 10 years ago

Получил молитвенник. Высокое качество сканирования. Формат djvu.

 

Спасибо за качественную работу. Получился качественный контрастный черный текст на чистом белом фоне. Читаю на букридере c элекронными чернилами - глаза не устают. Букридер считывает файл быстро - все листается без проблем.

 

На планшете с чтением файла тоже проблем нет - картинка еще лучше. Мелкий шрифт в сносках читаем тоже хорошо.
S
shtelvan 10 years ago

Он на каждой странице идет с разворотом или каждая страница отдельно?
E
esxatos 10 years ago

Каждая страница - отдельно, но если надо разворот, то тнастройками проги можно просматривать 2 стр. вместе.

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