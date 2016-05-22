Сидур — книга, включающая разнообразные молитвы, предназначенные для будней и суббот, праздников и знаменательных дат, для торжественных событий и траура. Есть также отдельные сборники молитв для таких больших праздников, как Рош га-Шана, Йом Кипур и другие.

Раши полагает, что имеются в виду молитвы, которые подобны жертвоприношениям и могут совершаться везде. Следовательно, не только Иерусалим, но и любое место, где еврей обращается с молитвой к Святому Творцу, благословен Он, становится местом, избранным Всевышним... и даже за пределами Эрец-Исраэль, в любой точке земного шара, [где молятся,] присутствует в некоем [духовном] аспекте Иерусалим.

В книге Сефер га-хаим поставлен вопрос: почему в Торе не сказано прямо, что речь идет об Иерусалиме, а везде, где говорится о том, где будет возведен Храм, мы читаем неопределенное: "...место, которое изберет Господь"? Упомянутая книга отвечает на этот вопрос словами пророка: "...и во всяком месте совершаются воскурения, жертвоприношения во Имя Мое..." (Малахи, 1:11).

В Пятикнижии сказано: "И будет место, которое изберет Господь, Бог ваш, для пребывания там [славы] Имени Его. Туда и приносите все, что предписываю Я вам: ваши жертвы вознесения..." (Дварим, 12:11). Комментируя этот стих, Раши поясняет, что "место, которое изберет Господь", — это Иерусалим.

Молитвенник Тегилат Гашем - Хвала Всевышнему - с Тегилим

Составленный на основе предписаний рабби Ицхака Лурии Ашкенази (Ари У'т) рабби Шнеуром-Залманом из города Ляды. Новый перевод молитвенника на русский язык Вениамина Ванникова Под общей редакцией раввина Нохума-Зеева Раппопорта. Новый перевод Тег'илим на русский язык Меира Левинова. Новый перевод на русский язык с подробными галахическими указаниями и избранными транслитерациями.

М. : Книжники, Лехаим, F.R.E.E. ; 2011.— 1008 с.

Библиотека еврейских текстов. Литургия

ISBN 978-5-9953-0100-4 (Книжники)

ISBN 978-5-9003-0962-0 (Лехаим)

ISBN 978-0-86639-027-9 (F.R.E.E.)

Молитвенник Тегилат Гашем - Хвала Всевышнему - с Тегилим - Содержание

Вступление Молитвы и благословения для маленьких детей

Пробуждение

Облачение в талит гадоль и наложение тфилин

Утренняя молитва шахарит

Молитва в дороге

Благословения

Благословения после трапезы

Полуденная молитва минха

Вечерняя молитва арвит

Отсчет дней относительно принесения омера

Молитва перед сном

Минха в канун субботы

Благословения при зажигании свечей

Встреча субботы

Вечерняя молитва в субботу и йом тов

Вечерний кидуш, обряд освящения субботы

Утренняя молитва в субботу

Мусаф в субботу

Дневной кидуш в субботу

Послеполуденная молитва минха в субботу

Третья субботняя трапеза

Поучение отцов

Порядок проводов субботы

Освящение луны Виды обрядов эрув

Благословения перед исполнением заповеди о лулаве

Галель ["хвала"]

Молитва мусаф в рош ходеш

Амида В йом тов трех праздников

Поминальная молитва изкор ["вспомни"]

Амида мусафа в праздники

Благословение, произносимое коганим

Вечерний кидуш, обряд освящения йом тов

Дневной кидуш в йом тов

Отец наш, владыка наш

Освобождение от обетов

Исполнение обычая капарот

Исполнение обычая малкот

Минха в канун йом кипура

Порядок гошанот

Молитва о дожде

Молитва о росе

Гакафот в праздник симхат тора

Зажигание свечей в хануку

Чтение мегилат эстер

Отрывки,читаемые в месяце нисан

Гимн акдамут в праздник шавуот

Слихот [молитвы раскаяния]

Благословения при обручении и женитьбе

Исполнение заповеди об обрезании

Исполнение заповеди о выкупе первенца

Изучение мишны в память об умерших Тегилим Приложения Приложения

Молитвенник Тегилат Гашем - Хвала Всевышнему - с Тегилим - Краткая история молитвы

Известно, что первым человеком, обратившимся с молитвой к Богу, был Каин. Из Пятикнижия и других книг Танаха мы знаем молитвы Моше, праотцев и царей Израиля. Но собственно институт молитвы складывается в период вавилонского пленения, когда функции Храма перешли к синагоге. Впоследствии даже восстановленный Храм не стал в полной мере духовным центром всего еврейства — ведь для людей, остававшихся за пределами Эрец-Исраэль и не имевших возможности прийти в Иерусалим, чтобы ощутить свою связь с Богом, основную и главную форму такой связи осуществляла молитва. Войны, смуты, чужеземное господство, препятствовавшие посещению Храма, делали молитву все более важной и для жителей Эрец-Исраэль.

В эпоху Второго храма Совет ста двадцати мудрецов, руководивший еврейством, систематизировал имевшиеся молитвы, добавил к ним новые и составил канонические тексты основных молитв. Записывать эти молитвы запрещалось, что, по-видимому, было связано со стремлением избежать возможных неточностей, ошибок или неверных интерпретаций утвержденных текстов. Позже, по всей вероятности в середине iv века, когда был составлен Иерусалимский Талмуд, запрет был снят из опасения утратить такое богатейшее духовное наследие. Именно тогда появились различные сборники молитв, которые дошли до нас в небольших отрывках, приводившихся в книгах той поры.

Первый из дошедших до нас письменных сборников молитв составлен жившим в Вавилонии рабби Амрамом-гаоном. Следует также упомянуть сидур рабби Саадьи-гаона и сборник молитв, называемый Махзор Витри, составленный учениками Раши. Некоторые исследователи полагают, что именно рабби Саадья-гаон положил начало традиции молиться по книге. Известно, что он разослал рукописные копии своего сидура во многие еврейские общины. В отличие от сборника рабби Амрама-гаона, этот предназначался не только для ученых людей, но и для самых широких кругов молящихся.

С возникновением течения хасидизма молитва заняла еще более важное место в религиозной жизни евреев. Согласно хасидизму, молитва— это не только обращение к Богу с просьбой удовлетворить насущные нужды человека, но и путь познания Творца и приобщения к трансцендентному. Хабад придает молитве большое значение. В своей книге Танья Алтер Ребе указывает, что в наше время основная форма служения Всевышнему — не изучение Торы, а именно молитва. У последователей учения Хабад подготовка к молитве и сама молитва предназначены для осмысления величия Бога и познания высших сфер.