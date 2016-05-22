Молитвенник Тегилат Гашем с Тегилим
Библиотека еврейских текстов - Литургия
В Пятикнижии сказано: "И будет место, которое изберет Господь, Бог ваш, для пребывания там [славы] Имени Его. Туда и приносите все, что предписываю Я вам: ваши жертвы вознесения..." (Дварим, 12:11). Комментируя этот стих, Раши поясняет, что "место, которое изберет Господь", — это Иерусалим.
В книге Сефер га-хаим поставлен вопрос: почему в Торе не сказано прямо, что речь идет об Иерусалиме, а везде, где говорится о том, где будет возведен Храм, мы читаем неопределенное: "...место, которое изберет Господь"? Упомянутая книга отвечает на этот вопрос словами пророка: "...и во всяком месте совершаются воскурения, жертвоприношения во Имя Мое..." (Малахи, 1:11).
Раши полагает, что имеются в виду молитвы, которые подобны жертвоприношениям и могут совершаться везде. Следовательно, не только Иерусалим, но и любое место, где еврей обращается с молитвой к Святому Творцу, благословен Он, становится местом, избранным Всевышним... и даже за пределами Эрец-Исраэль, в любой точке земного шара, [где молятся,] присутствует в некоем [духовном] аспекте Иерусалим.
Сидур — книга, включающая разнообразные молитвы, предназначенные для будней и суббот, праздников и знаменательных дат, для торжественных событий и траура. Есть также отдельные сборники молитв для таких больших праздников, как Рош га-Шана, Йом Кипур и другие.
Молитвенник Тегилат Гашем - Хвала Всевышнему - с Тегилим
Составленный на основе предписаний рабби Ицхака Лурии Ашкенази (Ари У'т) рабби Шнеуром-Залманом из города Ляды.
Новый перевод молитвенника на русский язык Вениамина Ванникова Под общей редакцией раввина Нохума-Зеева Раппопорта.
Новый перевод Тег'илим на русский язык Меира Левинова.
Новый перевод на русский язык с подробными галахическими указаниями и избранными транслитерациями.
М. : Книжники, Лехаим, F.R.E.E. ; 2011.— 1008 с.
Библиотека еврейских текстов. Литургия
ISBN 978-5-9953-0100-4 (Книжники)
ISBN 978-5-9003-0962-0 (Лехаим)
ISBN 978-0-86639-027-9 (F.R.E.E.)
Молитвенник Тегилат Гашем - Хвала Всевышнему - с Тегилим - Содержание
Вступление
- Молитвы и благословения для маленьких детей
- Пробуждение
- Облачение в талит гадоль и наложение тфилин
- Утренняя молитва шахарит
- Молитва в дороге
- Благословения
- Благословения после трапезы
- Полуденная молитва минха
- Вечерняя молитва арвит
- Отсчет дней относительно принесения омера
- Молитва перед сном
- Минха в канун субботы
- Благословения при зажигании свечей
- Встреча субботы
- Вечерняя молитва в субботу и йом тов
- Вечерний кидуш, обряд освящения субботы
- Утренняя молитва в субботу
- Мусаф в субботу
- Дневной кидуш в субботу
- Послеполуденная молитва минха в субботу
- Третья субботняя трапеза
- Поучение отцов
- Порядок проводов субботы
- Освящение луны
- Виды обрядов эрув
- Благословения перед исполнением заповеди о лулаве
- Галель ["хвала"]
- Молитва мусаф в рош ходеш
- Амида В йом тов трех праздников
- Поминальная молитва изкор ["вспомни"]
- Амида мусафа в праздники
- Благословение, произносимое коганим
- Вечерний кидуш, обряд освящения йом тов
- Дневной кидуш в йом тов
- Отец наш, владыка наш
- Освобождение от обетов
- Исполнение обычая капарот
- Исполнение обычая малкот
- Минха в канун йом кипура
- Порядок гошанот
- Молитва о дожде
- Молитва о росе
- Гакафот в праздник симхат тора
- Зажигание свечей в хануку
- Чтение мегилат эстер
- Отрывки,читаемые в месяце нисан
- Гимн акдамут в праздник шавуот
- Слихот [молитвы раскаяния]
- Благословения при обручении и женитьбе
- Исполнение заповеди об обрезании
- Исполнение заповеди о выкупе первенца
- Изучение мишны в память об умерших
ТегилимПриложения
Молитвенник Тегилат Гашем - Хвала Всевышнему - с Тегилим - Краткая история молитвы
Известно, что первым человеком, обратившимся с молитвой к Богу, был Каин. Из Пятикнижия и других книг Танаха мы знаем молитвы Моше, праотцев и царей Израиля. Но собственно институт молитвы складывается в период вавилонского пленения, когда функции Храма перешли к синагоге. Впоследствии даже восстановленный Храм не стал в полной мере духовным центром всего еврейства — ведь для людей, остававшихся за пределами Эрец-Исраэль и не имевших возможности прийти в Иерусалим, чтобы ощутить свою связь с Богом, основную и главную форму такой связи осуществляла молитва. Войны, смуты, чужеземное господство, препятствовавшие посещению Храма, делали молитву все более важной и для жителей Эрец-Исраэль.
В эпоху Второго храма Совет ста двадцати мудрецов, руководивший еврейством, систематизировал имевшиеся молитвы, добавил к ним новые и составил канонические тексты основных молитв. Записывать эти молитвы запрещалось, что, по-видимому, было связано со стремлением избежать возможных неточностей, ошибок или неверных интерпретаций утвержденных текстов. Позже, по всей вероятности в середине iv века, когда был составлен Иерусалимский Талмуд, запрет был снят из опасения утратить такое богатейшее духовное наследие. Именно тогда появились различные сборники молитв, которые дошли до нас в небольших отрывках, приводившихся в книгах той поры.
Первый из дошедших до нас письменных сборников молитв составлен жившим в Вавилонии рабби Амрамом-гаоном. Следует также упомянуть сидур рабби Саадьи-гаона и сборник молитв, называемый Махзор Витри, составленный учениками Раши. Некоторые исследователи полагают, что именно рабби Саадья-гаон положил начало традиции молиться по книге. Известно, что он разослал рукописные копии своего сидура во многие еврейские общины. В отличие от сборника рабби Амрама-гаона, этот предназначался не только для ученых людей, но и для самых широких кругов молящихся.
С возникновением течения хасидизма молитва заняла еще более важное место в религиозной жизни евреев. Согласно хасидизму, молитва— это не только обращение к Богу с просьбой удовлетворить насущные нужды человека, но и путь познания Творца и приобщения к трансцендентному. Хабад придает молитве большое значение. В своей книге Танья Алтер Ребе указывает, что в наше время основная форма служения Всевышнему — не изучение Торы, а именно молитва. У последователей учения Хабад подготовка к молитве и сама молитва предназначены для осмысления величия Бога и познания высших сфер.
Получил молитвенник. Высокое качество сканирования. Формат djvu.
Спасибо за качественную работу. Получился качественный контрастный черный текст на чистом белом фоне. Читаю на букридере c элекронными чернилами - глаза не устают. Букридер считывает файл быстро - все листается без проблем.
На планшете с чтением файла тоже проблем нет - картинка еще лучше. Мелкий шрифт в сносках читаем тоже хорошо.
Он на каждой странице идет с разворотом или каждая страница отдельно?
Каждая страница - отдельно, но если надо разворот, то тнастройками проги можно просматривать 2 стр. вместе.