Святой Ефрем был родом из Месопотамии, из города Низибии. Он родился в царствование Константина Великого от христианских родителей и дожил до царствования Феодосия Великого. Еще в юных годах святой Ефрем отрекся от мира и ушел в пустыню, где стал иноком. Он получил от Бога дар премудрости; из уст его истекала благодать, подобно сладкой реке напоявшая умилением души всех, слушавших его поучения. Это было предзнаменовано ему в самом раннем возрасте. Когда он был еще ребенком, родители его видели о нем следующий сон: виноградная лоза взошла на языке мальчика и, выросши, наполнила ветвями и гроздями всю поднебесную. Птицы небесные собирались и ели ягоды винограда, и сколько они съедали, на столько же количество винограда увеличивалось. Когда затем святой Ефрем подвизался на одной пустынной горе, исполненный великого умиления и сердечного сокрушения, один из богоносных отцов видел во сне светлого, сиявшего подобно Ангелам мужа. Он держал в руке исписанный свиток и спрашивал: — Кто может принять и сохранить этот свиток? Голос свыше отвечал ему: — Никто другой, кроме Ефрема, угодника Моего. Перед явившимся мужем стоял Ефрем. Он открыл свои уста, а муж вложил ему в рот свиток. Преподобный Ефрем съел свиток, а затем, вскоре после этого, начал говорить и писать назидательные речи, приводившие в умиление каждого, читавшего их и слушавшего. Они могли в каждом возбудить страх Господень и наставить на путь покаяния, как это ясно из его боговдохновенных книг.

Молитвослов и Псалтирь преподобного Ефрема Сирина

М.: Свято-Успенская Почаевская лавра, «Ковчег», 2008. — 480 с.

ISBN 5-98317-060-0

Молитвослов и Псалтирь преподобного Ефрема Сирина - Содержание

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО ЕФРЕМА СИРИНА СЛЕЗНЫЕ МОЛЕНИЯ 1. Слезное моление. В понедельник вечером

2. Слезное прошение. Во вторник вечером

3. Слезное моление. В среду вечером

4. Слезное моление. В четверток вечером

5. Слезное моление. В пяток вечером

6. Слезное моление. В субботу вечером

7. Слезное моление. В субботу вечером

8. Слезное моление. В воскресение вечером МОЛИТВЫ КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ МОЛИТВЫ НА РАЗНЫЕ СЛУЧАИ ПСАЛТИРЬ, ИЛИ БОГОМЫСЛЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ТВОРЕНИЙ СВЯТОГО ОТЦА НАШЕГО ЕФРЕМА СИРИНА Вступительное слово 1. Блаженства 2. Славословие Спасителю 3. Даруй благодать всеудовлетворяющую 4. В Тебе все для нас, Господи 5. Будь для нас всем и дай нам Тебе посвятить все свое 6. Надежды оставивших мир 7. Душа, ощутившая спасение в Господе 8. Падшим грешникам одна надежда — Господь распятый 9. Оплакивается невнимание к благодатным воздействиям 10. Не слажу с собою, даруй дух покаяния.... 11. Не справлюсь с собою и с врагом, Ты, Господи, помоги! 12. Близок последний час. Дай, Господи, покаяться, чтоб безопасно совершить страшный переход по смерти 13. Вразуми и укрепи, ради искупления 14. Искупитель всех, спаси и меня, и даруй слезы — размыть стену, отграждающую меня от Тебя 15. Богочеловечество 16. Ниспосли благодать, да оживотворит меня, как весною все оживляется дыханием жизни 17.0 руководящей благодати и слезах 18. Несмотря на грехи, услыши, отжени врага и укрепи на добро 19. Об успокоении совести от внутреннего смятения 20. О свободном проходе мытарств и помиловании на суде 21. Иди с покаянием, Господь готов принять 22. Уроки жизни: блаженства 23. Богочеловечество Спасителя 24. О даровании слез и отгнании врага 25. Избавь от нерадения и лености 26. Вся надежда — Христос. К Нему взывай 27. Не падай духом. Есть надежда — Христос 28. Уроки жизни 29. Исповедание Богочеловечества во Христе Иисусе, Господе 30. Вот-вот смерть. Отрезвись, душа 31. Дай память о жизни вечной, чтоб достойно приготовиться к ней 32. Ищешь милости? Будь сам милостив 33. Прощение грехов за прощение обид 34. Дай слезы, чтоб омыться, и освободи от уз страстей 35. К Богородице — об очищении от страстей и внутреннем благонастроении 36. Уроки жизни: блаженства 37. Исповедание Пресвятыя Троицы 38. Вспомни второе пришествие, — и отрезвись 39. Здесь накажи, и благодатию исправь, чтоб там не постыдиться 40. Возбуди, дай энергию и слезы 41. Внутренно я не то, что наружно: исцели 42. Пал я; восставь и дай хоть немного потрудиться, чтоб на суде не быть посрамленным 43. Уроки жизни 44. Славословие Искупителю 45. Непонятно невнимание к вечным благам и мукам нескончаемым. Призвание к сокрушению 46. К Богородице; сам не имею дерзновения; помолись Ты — скорая Помощница 47. Сам не смею: помолитесь, святые 48. Там все въявь придет. Спеши исправиться, пока время 49. Блаженство помилования 50. Упование помилования 51. Уроки жизни: блаженства 52. Жалоба на врага. Молитва об избавлении от него и пощадении на суде, ради искупления .. 53. Плач об оскудении святых 54. Дни проходят; не отлагай покаяния 55. Образец самоиспытания и самоукорения 56. Диавол в нерадивых успевает, а радивым венцы уготовляет 57. Уроки жизни 58. От лица Господа укор нерадивой душе... 59. Слез ради обрати и даруй принесть плоды покаяния 60. К Богородице — о руководстве в жизни и заступлении в смерти 61. Здесь исправь всех грешнейшего 62. Ко святым — о ходатайстве 63. Моление о даровании всякой добродетели 64. Уроки жизни: блаженства 65. На чем утверждается упование оправдания на суде 66. Увлек меня враг — и я нагрешил много, исповедую грехи, помилуй 67. Против козней врага 68. Избавь от врага, как ревнитель по душе, обрученной Тебе 69. Козни врага и изворотливость греха 70. Как милостиво принимает Господь кающихся! 71. Непостоянство воли и нетвердость решимости 72. Со слезами приступи ко врачу — и исцелит 73. Крайне худ я; но, по милости Твоей, дай покаяться и избавь от осуждения 74. Ради слез очисти грехи и дай крепость, да посрамится враг 75. Жалоба на мир и молитва об извлечении из него 76. Непрочность благ мира — побуждение к отчуждению от него 77. Уроки жизни 78. Уврачуй, Господи, на посрамление врага 79. Плач от созерцания горькой участи, ожидающей грешника 80. Наша слабость и изменчивость и твердость святых 81. И неотступное прошение слышится под условием обещания доброго произволения 82. О сне безмятежном 83. Проси со слезами прощения, но прежде сам прости 84. Помилуй прежде, нежели постигли меня последняя моя 85. Уроки жизни: блаженства 86. Исповедание искупления и молитва о Церкви 87. Будь милостив к нам и к отшедшим 88. К Богородице — о внутреннем духовном благонастроении 89. Душа сама увлекается, — враг не непреодолим 90. Ночные слезы 91. День и ночь бодрствуй в молитве, чтобы не застал внезапу день смерти 92. Плач: дни проходят, а там — мытарства 93. Уроки жизни 94. Бденное утруждение себя в молитве милость привлечет там 95. Утреннее пение 96. Вечернее славословие 97. Трудившимся здесь во славу Твою членам не дай испытать страдания там 98. Скверны мешают благодати войти — омой, чтобы она возобитала 99. Страшен переход чрез мытарства — здесь очисти, Господи 100. Встань, пока время, и слезами очистись 101. Уроки жизни: блаженства 102. Надежда помилования — в искуплении 103. Встань, состарившийся во грехах, и с надеждою приступи к Спасителю .... 104. Против врага злого и неотступного 105. К Богородице — о даровании покаяния 106. По трудам — воздаяние 107. Даруй, Господи, покаяние и твердость до конца 108. Уроки жизни: горе 109. Даруй благодать песнопения и учения, чтоб ими загладить хотя мало грехи 110. Стыд и срам ожидают нерадивых, плачь 111. К Богородице с исповеданием приснодевства Ее и молитвою о достойном причащении Святых Тайн 112. Слезами покупается врачевство души 113. Отжени врага, ибо без Тебя кто с ним сладит 114. Благодать приходит и, находя сердце нечистым, отходит, — храни же сердце чистым 115. По крайней скверноте недостоин я приступить к Тебе, Господи, и молиться 116. Смерть и суд — к покаянию 117. Уроки жизни: восемь злых помыслов 118. Хвала воплотившемуся для нашего спасения Господу 119. Согрешил — прости. Постараюсь быть исправным при помощи благодати Твоей 120. Сколько раз давал обещание — и все обманывал; но, по благодати Твоей, презри и это 121. Обрати силой, не ожидая моего произволения 122. Пора, наконец, познать обман врага и опомниться 123. Ради поползновенности нашей яви милость 124. Божие наказание и — любовь 125. Уроки жизни 126. Не отчаивайся и не будь самоуверен, но в смиренной надежде вопи: Господи, помилуй! 127. Слова на суде к сущим одесную и к сущим ошуюю 128. Одно желание добра приношу: ради его помилуй и спаси! 129. Враг хитр,амыбезпечны,— будем внимать, как бы не потерять царствия 130. Не то я, чем должен быть, боюсь обличения на суде. Дай покаяние и силу 131. Вся надежда на милость Божию 132. Там уже нет помилования, здесь вопи.. 133. Слышит или не слышит Бог молитвы, все во благо 134. Творение, искупление, воскресение 135. Что воздам? — Чашу спасения прииму 136. Вразумление себя мыслью о смерти и о том, что сопровождает ее 137. Жизнь течет 138. Бог все Сам даст; но и молиться надо 139. Все то же во мне, доколе же это?.. Обрати, ибо вот конец 140. Нечего укрываться — Бог все видит. Лучше поспеши омыться, пока есть время 141. К Богородице. — Хоть нечист я, приими молитву, дай покаяться и на суде защити 142. Уроки жизни: горе 143. Благословен милостивый Творец и Искупитель 144. Кто блаженные? 145. Смерть — и надежды при ней 146. К кому прибегну?.. Имени ради Своего спаси 147. К Богородице — о заступлении в жизни, смерти и по смерти 148. Сами святые удивятся славе своей 149. При виде смерти — утешение воскресением 150. Хвала Воскресителю мертвых

Молитвослов и Псалтирь преподобного Ефрема Сирина - Вступительное слово

Такое название дается настоящему изданию, заключающему в себе избранные молитвенные к Богу возношения святого Ефрема Сирианина, ибо Псалтирь и есть книга Богохвалений — то же, что молитвенных к Богу возношений. Святой Ефрем исполнен был благодати Божией и, ею движимый, изливал пред Богом сердечные молитвы свои.

Возгревать в себе дух благодатный есть долг всякого христианина. Главное средство к тому — молитва. В ком возгрета благодать, тот и сам молится как должно — когда благодатная сила в нем в движении; но, кто не дошел еще до того, тому необходимо самую молитву воспитывать в себе; воспитывается же онадуходвижимыми молитвами, излившимися из пламеневших благодатию душ. Вот почему святая Церковь дает в руки православным христианам молитвенники, к тому же способствовать может и настоящее издание избранных молитв.

Как между пророками святой Давид есть по преимуществу псалмопевец, так между святыми отцами св. Ефрем есть по преимуществу молитвенник. Душа его ни одного Божественного предмета не могла коснуться без того, чтобы не восторгаться горе в молитвенных излияниях чувств. Оттого писания его преисполнены молитв. Сего святого отца по справедливости можно назвать христианским псалмопевцем.

Мерою числа выбранных статей послужило число псалмов богодухновенной Псалтири, а указателем содержания их — содержание псалмов. В псалмах, кроме молитв, есть догмат, есть история, есть нравоучение. Такого же содержания статьи внесены и в настоящее издание избранных молитв из писаний святого Ефрема.

Из догматов у нас исстари при Псалтири печатаются: Исповедания веры святого Афанасия Великого и святого Максима Исповедника — о Пресвятой Троице и о воплощении Бога Слова. Изложение этих догматов взято здесь из святого Ефрема. История в псалмах есть история народа Божия. История в молитвах святого Ефрема есть история всякого христианина, которая внешне определяется рождением, житием на земле, смертью, воскресением и вечной участью, а внутренне состоит преимущественно из борьбы со грехом, из восстаний и падений, из светлых состояний в добре и из мрачных пребываний во зле. В писаниях святого Ефрема все это изображено в самых тонких оттенках и в самых разнообразных подробностях. Это преимущественная часть нашего издания.

Нравоучение из Псалтири составляет содержание большей части псалмов. В соответствие им из святого Ефрема взяты «блаженства» и «горе» с прибавлением других очень немногих статей под заглавием «Уроки жизни». Внести и нравоучительные статьи в Псалтирь нашу заставило желание разнообразить ее содержание, а избирать преимущественно указанные статьи располагало то, что по форме выражения они очень подходят к молитвенным оборотам речи.

Подражая богодухновенной Псалтири в числе и содержании статей, подражаем ей и в разделении, какое дается ей в Церковном употреблении, — сто пятьдесят статей разделены на двадцать отделений, как Псалтирь — на двадцать кафизм, и каждое отделение на три части, славы, как и там каждая кафизма на три. В начале каждого почти из двадцати отделений помещается догмат, а в конце нравоучение — уроки жизни.

Имелось в виду, чтобы каждая молитва содержала нечто особое. Со вниманием читающий тотчас заметит это при всей, по-видимому, одинаковости молитвенных оборотов речи. Но и для того, кому иные молитвы покажутся одинаковыми, не должно быть скучно читать их, как не скучно любящему молиться повторять неисчетное число раз: Господи, помилуй, или: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного.

Сопровождаем сию Псалтирь желанием искренним, чтобы всякий, раскрывающий ее, всегда находил в ней ддя себя нужное по состоянию своего духа то вразумление, то сокрушение, то воодушевление, то утешение. Молитвами святого отца нашего Ефрема Сирианина да подаст сие Господь всем нам.