Молитвы раскаяния – Литургия

Молитвы раскаяния
Библиотека Еврейских Текстов – Литургия
Среди многочисленных молитв, с которыми мы обращаемся к Богу, молитвы Слихот занимают особое место. На их важность указывает даже время произнесения: Слихот как будто специально назначены на самое неудобное для человека время. Первая молитва Слихот произносится в ночь с субботы на воскресенье и начинается после полуночи — нет другой такой молитвы, ради которой нужно приходить в синагогу за полночь.
В следующие дни, вплоть до Рош hа-Шана, мы читаем Слихот ранним утром: то есть просыпаемся в необычно ранний час, идем в синагогу еще в темноте и натощак. Чтобы понять смысл Слихот, мы должны вспомнить весь контекст исторических событий, благодаря которому появились эти молитвы. Это были дни Исхода, когда евреи, выйдя из Египта, пребывали в пустыне Синайской. В день Шавуот Бог впервые даровал нам Свои заповеди.
После этого Моше 40 дней находился на горе Синай, где учился у Всевышнего Устной Торе. Однако за день до того, как Моше оттуда спустился, евреи согрешили и начали поклоняться золотому тельцу. Увидев это, Моше разбил Скрижали Завета, а затем 40 дней молил Бога, чтобы Он простил народ Свой. Наконец Моше вновь поднялся на гору и пребывал там еще 40 дней, а в Йом Кипур сошел со Вторыми Скрижалями, на которых вновь были начертаны Десять заповедей.
Эти последние 40 дней каждый год даются нам на подготовку к прощению, которое мы должны просить у Бога за грехи наши. Это время, когда Он пребывает рядом с нами — как царь, выходящий к народу из своего дворца. Это время, когда каждый из нас может подойти к Богу вплотную и попросить у него прощения за грехи. Важнейшим моментом сорокадневного периода подготовки к Искуплению являются последние дни календарного года, когда мы дополнительно к ежедневным молитвам читаем Слихот.
Молитвы раскаяния
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Русский текст подготовлен Институтом изучения иудаизма в СНГ под руководством раввина А. Эвен-Исраэля (Штейнзальца)
Издание 2-е, исправленное
Издательство – «Лехаим» – 416 с.
Москва – 2007 г.
ISBN 978 5 900309 35 5
Молитвы раскаяния – Содержание
- ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
- ВТОРОЙ ДЕНЬ
- ТРЕТИЙ ДЕНЬ
- ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
- ПЯТЫЙ ДЕНЬ
- ШЕСТОЙ ДЕНЬ
- СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
- КАНУН РОШ А-ШАНА
- ПОСТ ГДАЛЬИ
Молитвы раскаяния – Первый день
Хазан произносит «Хаци-кадиш» (этот «Кадиш» следует слушать стоя):
יתגרל ДА ВОЗВЫСИТСЯ И ОСВЯТИТСЯ ЕГО ВЕЛИКОЕ ИМЯ (община : отвечает: АМЕН!) В МИРЕ, СОТВОРЕННОМ ПО ВОЛЕ ЕГО; И ДА УСТАНОВИТ ОН ЦАРСКУЮ ВЛАСТЬ СВОЮ; И ДА ВЗРАСТИТ ОН СПАСЕНИЕ; И ДА ПРИБЛИЗИТ ОН ПРИХОД МАШИАХА СВОЕГО (община отвечает: АМЕН!) - ПРИ ЖИЗНИ ВАШЕЙ, В ДНИ ВАШИ И ПРИ ЖИЗНИ ВСЕГО ДОМА ИЗРАИЛЯ, ВСКОРОСТИ, В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, И СКАЖЕМ: АМЕН! (Община отвечает: АМЕН!)
Община вместе с хазаном: ДА БУДЕТ ВЕЛИКОЕ ИМЯ ЕГО БЛАГОСЛОВЕННО ВЕЧНО, ВО ВЕКИ ВЕКОВ! ДА БУДЕТ БЛАГОСЛОВЛЯЕМО...
Хазан: ...И ВОСХВАЛЯЕМО, И ПРОСЛАВЛЯЕМО, И ВОЗВЕЛИЧИВАЕМО, И ПРЕВОЗНОСИМО, И ПОЧИТАЕМО, И ВЕЛИЧАЕМО, И ВОСПЕВАЕМО ИМЯ СВЯТОГО ТВОРЦА, БЛАГОСЛОВЕН ОН (община отвечает: АМЕН!), ПРЕВЫШЕ ВСЕХ БЛАГОСЛОВЕНИЙ И ПЕСНОПЕНИЙ, ВОСХВАЛЕНИЙ И УТЕШИТЕЛЬНЫХ СЛОВ, ПРОИЗНОСИМЫХ В МИРЕ, И СКАЖЕМ: АМЕН! (Община отвечает: АМЕН!)
לך С ТОБОЮ, ГОСПОДЬ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, А У НАС - СТЫД. НА ЧТО НАМ ЖАЛОВАТЬСЯ, ЧТО МЫ МОЖЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО ГОВОРИТЬ НАМ И ЧЕМ ОПРАВДАТЬСЯ? БУДЕМ ИСКАТЬ ПУТИ НАШИ, И ИССЛЕДУЕМ ИХ, И ВЕРНЕМСЯ К ТЕБЕ, ИБО ПРОСТЕРТА РУКА ТВОЯ, ПРИНИМАЮЩАЯ РАСКАЯВШИХСЯ. ПРИШЛИ МЫ К ТЕБЕ, ХОТЬ И НЕ СОВЕРШАЛИ МИЛОСЕРДНЫХ И ДОБРЫХ ДЕЛ. КАК БЕДНЫЕ И НИЩИЕ, СТУЧИМСЯ МЫ В ДВЕРИ ТВОИ. СТУЧИМСЯ МЫ В ДВЕРИ ТВОИ, ДОБРЫЙ И МИЛОСЕРДНЫЙ! МОЛИМ МЫ: НЕ ОСТАВЛЯЙ НАС БЕЗ ОТВЕТА! ВЛАДЫКА НАШ, БЕЗ ОТВЕТА НЕ ОСТАВЛЯЙ НАС, ВЕДЬ ТЫ ВНИМАЕШЬ МОЛИТВЕו
שומצ ВНИМАЮЩИЙ МОЛИТВЕ, ВСЕ ЖИВОЕ ПРИДЕТ К ТЕБЕ. ВСЕ * ־־ ЖИВОЕ ЯВИТСЯ, ЧТОБЫ ПАСТЬ НИЦ ПРЕД ТОБОЙ, ГОСПОДЬ. ПРИДУТ И ПАДУТ НИЦ ПРЕД ТОБОЙ, ВЛАСТЕЛИН, И ВОЗДАДУТ ЧЕСТЬ ИМЕНИ ТВОЕМУ. ПРИДИТЕ, ЧТОБЫ ПАСТЬ НИЦ ПРЕД НИМ; ПРЕКЛОНИМ КОЛЕНА ПРЕД ГОСПОДОМ, НАШИМ СОЗДАТЕЛЕМ. ВОЙДЕМ ВО ВРАТА ЕГО С БЛАГОДАРСТВЕННОЙ ЖЕРТВОЙ, ВО ДВОРЫ ЕГО - С ХВАЛЕБНОЙ ПЕСНЕЙ; БЛАГОДАРИТЕ ЕГО, БЛАГОСЛОВЛЯЙТЕ ИМЯ ЕГО! ИТАК, БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА, ВСЕ РАБЫ ГОСПОДА, ЧТО СТОЯТ НОЧЬЮ, ВОЗНОСЯ МОЛИТВУ В ХРАМЕ ГОСПОДА! ВОЗДЕНЬТЕ РУКИ, НАХОДЯСЬ В СВЯТИЛИЩЕ, И БЛАГОСЛОВИТЕ ГОСПОДА! ВОЙДЕМ В ОБИТЕЛЬ ЕГО, ПАДЕМ НИЦ У ПОДНОЖИЯ ТРОНА ЕГО!
ПОКЛОНИТЕСЬ ЕМУ В СВЯТИЛИЩЕ - МЕСТЕ, В КОТОРОМ УТВЕРДИЛ ОН СТОПЫ СВОИ, - ИБО СВЯТ ОН. ПРЕВОЗНЕСИТЕ ГОСПОДА, БОГА НАШЕГО, И ПОКЛОНИТЕСЬ ЕМУ НА СВЯТОЙ ГОРЕ ЕГО, ИБО СВЯТ ГОСПОДЬ БОГ НАШ. ПОКЛОНИТЕСЬ ГОСПОДУ В РОБОСТИ ПРЕД СВЯТИЛИЩЕМ ЕГО; ТРЕПЕЩИТЕ ПРЕД НИМ, ВСЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ! А МЫ, ПО ВЕЛИКОЙ МИЛОСТИ ТВОЕЙ, ВСЕВЫШНИЙ, ВОЙДЕМ В ТВОЙ ДОМ И СКЛОНИМСЯ В СВЯТИЛИЩЕ ТВОЕМ В ТРЕПЕТЕ ПРЕД ТОБОЙ. СКЛОНИМСЯ ПРЕД ЧЕРТОГОМ ТВОЕЙ СВЯТОСТИ И ВОСХВАЛИМ ИМЯ ТВОЕ ЗА ДОБРОТУ И ЗА ПРАВДУ ТВОЮ, ИБО СЛОВО СВОЕ ТЫ ПОСТАВИЛ ВЫШЕ ДАЖЕ ИМЕНИ СВОЕГО. ГОСПОДЬ, БОГ ВОИНСТВ! КТО ПОДОБЕН ТЕБЕ, БОГ НЕПРЕКЛОННЫЙ, А ВЕРА В ТЕБЯ ВСЕ ЗАПОЛНЯЕТ ВОКРУГ ТЕБЯ! ИБО КТО В ВЫСШИХ МИРАХ МОЖЕТ СРАВНИТЬСЯ С ГОСПОДОМ, КТО МОЖЕТ УПОДОБИТЬСЯ ЕМУ ДАЖЕ ИЗ САМЫХ МОГУЧИХ АНГЕЛОВ! ИБО ВЕЛИК ТЫ, И ЛИШЬ ТЫ ОДИН, ГОСПОДЬ.
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