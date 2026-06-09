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Молодчикова - Мифы ацтеков

Молодчикова - Мифы ацтеков
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Мифы от и до (36 books)

Ацтеки верили, что мир уже разрушался несколько раз, а нынешняя эпоха лишь временная отсрочка конца. Чтобы Солнце продолжало движение, боги однажды принесли себя в жертву, а затем возложили эту обязанность на людей. Эта книга рассказывает, как мифы ацтеков объясняли устройство Вселенной и смысл человеческой жизни, как религия сформировала военное государство и почему жертвоприношение воспринималось как необходимое условие существования.

Пять Солнц и тринадцать небес, боги-творцы и боги-воины, странствие избранного народа и основание великого города на воде складываются в цельную картину мира, где миф и история неразделимы. Авторы показывают ацтекскую мифологию не как набор экзотических сюжетов, а как сложную систему представлений о времени, власти, смерти, долге и космическом порядке.

Молодчикова Татьяна, Ямашева Ксения – Мифы ацтеков – От Кецалькоатля и «Семи пещер» до Камня Солнца и цветочных войн

Молодчикова Т., Ямашева К. Мифы ацтеков. От Кецалькоатля и «Семи пещер» до Камня Солнца и цветочных войн. – Москва: МИФ, 2026. – 208 с.: ил. – (Мифы от и до).
ISBN 978-5-00281-035-2

Молодчикова Татьяна, Ямашева Ксения – Мифы ацтеков – Содержание

  1. Введение

  2. Часть I. Картина мира древних науа

    1. Миф о сотворении мира. «Легенда о Солнцах»

    2. Человек и тварный мир в мифологии ацтеков

    3. Исторические мифы ацтеков

  3. Часть II. Религия и миф в государстве ацтеков

    1. Пантеон ацтекских богов

    2. Культ Кецалькоатля

    3. Жертвоприношения у ацтеков

  4. Заключение

  5. Библиография

  6. Источники иллюстраций

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Added 09.06.2026
Author brat Vadim
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