На извилистых берегах того внутреннего моря, которое, глубоко врезываясь в материк, образует самый большой из заливов океана и, то суживаясь от рассеянных на нем островов и от выступов твердой земли, то снова разливаясь на значительное пространство, разделяет и соединяет три части Старого Света, с незапамятных времен поселились народы, принадлежащие в этнографическом и лингвистическом отношениях к различным расам, но в историческом отношении составлявшие одно целое.

Это историческое целое и составляет именно то, что принято не совсем правильно называть историей древнего мира; в сущности, это не что иное, как история культуры тех народов, которые жили вокруг Средиземного моря. В четырех главных стадиях своего развития эта история представляет собой историю коптского, или египетского, племени, жившего на южном побережье, историю арамейской, или сирийской, нации, занимавшей восточные берега и проникнувшей глубоко внутрь Азии до берегов Евфрата и Тигра, и историю народов-близнецов, эллинов и италиков, которым достались в удел европейские берега Средиземного моря. Хотя каждая из этих историй в своем начале связана с иным кругом представлений и с иными сферами исторической жизни, тем не менее каждая из них скоро принимает свое особое направление.

Теодор Моммзен - Римская история - Том I - До битвы при Пидне

Пер. с нем. В.Н. Неведомского. — М.: Академический проект, 2022. — 911 с. + [6] с.: ил. — (Исторические технологии).

ISBN 978-5-8291-3869-1

ISBN 978-5-8291-3870-7 (Т. I)

Теодор Моммзен - Римская история – Том I – Содержание

Теодор Моммзен и его «Римская история» (А. Б. Егоров)

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему–девятому изданиям

Книга первая. До упразднения царской власти

Глава I. Введение

Глава II. Древнейшие переселения в Италию

Глава III. Поселения латинов

Глава IV. Начало Рима

Глава V. Первоначальный строй Рима

Глава VI. Неграждане и реформа государственного строя

Глава VII. Гегемония Рима в Лации

Глава VIII. Умбро-сабельские племена. Древнейшая история самнитов

Глава IX. Этруски

Глава Х. Эллины в Италии. Морское могущество этрусков и карфагенян

Глава XI. Право и суд

Глава XII. Религия

Глава XIII. Земледелие, ремесла и торговля

Глава XIV. Мера и письмо

Глава XV. Искусство

Книга вторая. От упразднения царской власти до объединения Италии

Глава I. Изменение государственного строя. Ограничение власти магистратов

Глава II. Народный трибунат и децемвиры

Глава III. Уравнивание сословий и новая аристократия

Глава IV. Падение этрусского могущества. Кельты

Глава V. Покорение латинов и кампанцев римлянами

Глава VI. Италики в борьбе с Римом

Глава VII. Царь Пирр в борьбе с Римом и объединение Италии

Глава VIII. Законы. Религия. Военное устройство. Народное хозяйство. Национальность

Глава IX. Искусство и наука

Книга третья. От объединения Италии до покорения Карфагена и греческих государств

Глава I. Карфаген

Глава II. Война между Римом и Карфагеном за обладание Сицилией

Глава III. Расширение Италии до ее естественных границ

Глава IV. Гамилькар и Ганнибал

Глава V. Война с Ганнибалом до битвы при Каннах

Глава VI. Война с Ганнибалом от битвы при Каннах до битвы при Заме

Глава VII. Запад от заключения мира с Ганнибалом до конца третьего периода

Глава VIII. Восточные государства и вторая македонская война

Глава IX. Война с Антиохом Азиатским

Глава Х. Третья македонская война

Глава XI. Правительство и подданные

Глава XII. Сельское хозяйство и финансы

Глава XIII. Религия и нравы

Глава XIV. Литература и искусство

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Указатель географических названий