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Моммзен - Римская история - Том 1

Теодор Моммзен - Римская история: В IV т. (Т. I, II, III, V) - Т. I. До битвы при Пидне
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, History
Series Исторические технологии (9 books)

На извилистых берегах того внутреннего моря, которое, глубоко врезываясь в материк, образует самый большой из заливов океана и, то суживаясь от рассеянных на нем островов и от выступов твердой земли, то снова разливаясь на значительное пространство, разделяет и соединяет три части Старого Света, с незапамятных времен поселились народы, принадлежащие в этнографическом и лингвистическом отношениях к различным расам, но в историческом отношении составлявшие одно целое.

Это историческое целое и составляет именно то, что принято не совсем правильно называть историей древнего мира; в сущности, это не что иное, как история культуры тех народов, которые жили вокруг Средиземного моря. В четырех главных стадиях своего развития эта история представляет собой историю коптского, или египетского, племени, жившего на южном побережье, историю арамейской, или сирийской, нации, занимавшей восточные берега и проникнувшей глубоко внутрь Азии до берегов Евфрата и Тигра, и историю народов-близнецов, эллинов и италиков, которым достались в удел европейские берега Средиземного моря. Хотя каждая из этих историй в своем начале связана с иным кругом представлений и с иными сферами исторической жизни, тем не менее каждая из них скоро принимает свое особое направление.

Теодор Моммзен - Римская история - Том I - До битвы при Пидне

Пер. с нем. В.Н. Неведомского. — М.: Академический проект, 2022. — 911 с. + [6] с.: ил. — (Исторические технологии).

ISBN 978-5-8291-3869-1

ISBN 978-5-8291-3870-7 (Т. I)

Теодор Моммзен - Римская история – Том I – Содержание

Теодор Моммзен и его «Римская история» (А. Б. Егоров)

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к третьему–девятому изданиям

Книга первая. До упразднения царской власти

  • Глава I. Введение

  • Глава II. Древнейшие переселения в Италию

  • Глава III. Поселения латинов

  • Глава IV. Начало Рима

  • Глава V. Первоначальный строй Рима

  • Глава VI. Неграждане и реформа государственного строя

  • Глава VII. Гегемония Рима в Лации

  • Глава VIII. Умбро-сабельские племена. Древнейшая история самнитов

  • Глава IX. Этруски

  • Глава Х. Эллины в Италии. Морское могущество этрусков и карфагенян

  • Глава XI. Право и суд

  • Глава XII. Религия

  • Глава XIII. Земледелие, ремесла и торговля

  • Глава XIV. Мера и письмо

  • Глава XV. Искусство

Книга вторая. От упразднения царской власти до объединения Италии

  • Глава I. Изменение государственного строя. Ограничение власти магистратов

  • Глава II. Народный трибунат и децемвиры

  • Глава III. Уравнивание сословий и новая аристократия

  • Глава IV. Падение этрусского могущества. Кельты

  • Глава V. Покорение латинов и кампанцев римлянами

  • Глава VI. Италики в борьбе с Римом

  • Глава VII. Царь Пирр в борьбе с Римом и объединение Италии

  • Глава VIII. Законы. Религия. Военное устройство. Народное хозяйство. Национальность

  • Глава IX. Искусство и наука

Книга третья. От объединения Италии до покорения Карфагена и греческих государств

  • Глава I. Карфаген

  • Глава II. Война между Римом и Карфагеном за обладание Сицилией

  • Глава III. Расширение Италии до ее естественных границ

  • Глава IV. Гамилькар и Ганнибал

  • Глава V. Война с Ганнибалом до битвы при Каннах

  • Глава VI. Война с Ганнибалом от битвы при Каннах до битвы при Заме

  • Глава VII. Запад от заключения мира с Ганнибалом до конца третьего периода

  • Глава VIII. Восточные государства и вторая македонская война

  • Глава IX. Война с Антиохом Азиатским

  • Глава Х. Третья македонская война

  • Глава XI. Правительство и подданные

  • Глава XII. Сельское хозяйство и финансы

  • Глава XIII. Религия и нравы

  • Глава XIV. Литература и искусство

Указатель имен

Указатель географических названий

Views 474
Rating 5.0 / 5
Added 06.01.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

E
esxatos 2 years ago


4-го  тома не будет:

 

"Последний этап борьбы Цезаря — Испанская война, а также краткий период единовластного его правления после окончательной победы над сыновьями Помпея, его смерть и граж­данские вой ны, последовавшие за ней, — все эти события, завершающие историю Римской республики, не были затронуты Моммзеном. Это должно было войти в IV том, который автор предполагал посвятить в основном истории Римской империи. Но IV том так и не появился."


 

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