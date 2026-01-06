Моммзен - Римская история - Том 1
На извилистых берегах того внутреннего моря, которое, глубоко врезываясь в материк, образует самый большой из заливов океана и, то суживаясь от рассеянных на нем островов и от выступов твердой земли, то снова разливаясь на значительное пространство, разделяет и соединяет три части Старого Света, с незапамятных времен поселились народы, принадлежащие в этнографическом и лингвистическом отношениях к различным расам, но в историческом отношении составлявшие одно целое.
Это историческое целое и составляет именно то, что принято не совсем правильно называть историей древнего мира; в сущности, это не что иное, как история культуры тех народов, которые жили вокруг Средиземного моря. В четырех главных стадиях своего развития эта история представляет собой историю коптского, или египетского, племени, жившего на южном побережье, историю арамейской, или сирийской, нации, занимавшей восточные берега и проникнувшей глубоко внутрь Азии до берегов Евфрата и Тигра, и историю народов-близнецов, эллинов и италиков, которым достались в удел европейские берега Средиземного моря. Хотя каждая из этих историй в своем начале связана с иным кругом представлений и с иными сферами исторической жизни, тем не менее каждая из них скоро принимает свое особое направление.
Теодор Моммзен - Римская история - Том I - До битвы при Пидне
Пер. с нем. В.Н. Неведомского. — М.: Академический проект, 2022. — 911 с. + [6] с.: ил. — (Исторические технологии).
ISBN 978-5-8291-3869-1
ISBN 978-5-8291-3870-7 (Т. I)
Теодор Моммзен - Римская история – Том I – Содержание
Теодор Моммзен и его «Римская история» (А. Б. Егоров)
Предисловие ко второму изданию
Предисловие к третьему–девятому изданиям
Книга первая. До упразднения царской власти
Глава I. Введение
Глава II. Древнейшие переселения в Италию
Глава III. Поселения латинов
Глава IV. Начало Рима
Глава V. Первоначальный строй Рима
Глава VI. Неграждане и реформа государственного строя
Глава VII. Гегемония Рима в Лации
Глава VIII. Умбро-сабельские племена. Древнейшая история самнитов
Глава IX. Этруски
Глава Х. Эллины в Италии. Морское могущество этрусков и карфагенян
Глава XI. Право и суд
Глава XII. Религия
Глава XIII. Земледелие, ремесла и торговля
Глава XIV. Мера и письмо
Глава XV. Искусство
Книга вторая. От упразднения царской власти до объединения Италии
Глава I. Изменение государственного строя. Ограничение власти магистратов
Глава II. Народный трибунат и децемвиры
Глава III. Уравнивание сословий и новая аристократия
Глава IV. Падение этрусского могущества. Кельты
Глава V. Покорение латинов и кампанцев римлянами
Глава VI. Италики в борьбе с Римом
Глава VII. Царь Пирр в борьбе с Римом и объединение Италии
Глава VIII. Законы. Религия. Военное устройство. Народное хозяйство. Национальность
Глава IX. Искусство и наука
Книга третья. От объединения Италии до покорения Карфагена и греческих государств
Глава I. Карфаген
Глава II. Война между Римом и Карфагеном за обладание Сицилией
Глава III. Расширение Италии до ее естественных границ
Глава IV. Гамилькар и Ганнибал
Глава V. Война с Ганнибалом до битвы при Каннах
Глава VI. Война с Ганнибалом от битвы при Каннах до битвы при Заме
Глава VII. Запад от заключения мира с Ганнибалом до конца третьего периода
Глава VIII. Восточные государства и вторая македонская война
Глава IX. Война с Антиохом Азиатским
Глава Х. Третья македонская война
Глава XI. Правительство и подданные
Глава XII. Сельское хозяйство и финансы
Глава XIII. Религия и нравы
Глава XIV. Литература и искусство
Указатель имен
Указатель географических названий
4-го тома не будет:
"Последний этап борьбы Цезаря — Испанская война, а также краткий период единовластного его правления после окончательной победы над сыновьями Помпея, его смерть и гражданские вой ны, последовавшие за ней, — все эти события, завершающие историю Римской республики, не были затронуты Моммзеном. Это должно было войти в IV том, который автор предполагал посвятить в основном истории Римской империи. Но IV том так и не появился."