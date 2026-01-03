Моммзен - Римская история - Том 2 - От битвы при Пидне до смерти Суллы

С тех пор как Тиберий Семпроний Гракх организовал управление провинцией Эбро (575, 576 гг. / 179–178 гг. до н. э.), испанские земли около 30 лет пользовались почти без перерыва благами мира, хотя в источниках и рассказывается несколько раз о походах против кельтиберов и лузитан. Более серьезные события произошли, однако, в 600 г. (154 г. до н. э.). Под предводительством своего вождя Пуника лузитане вторглись в римские владения, разбили соединенные силы обоих римских наместников и причинили им большие потери. Это побудило веттонов, живших между Тахо и Верхним Дуэро, соединиться с лузитанами. Усилившиеся таким образом, лузитане получили возможность распространить свои набеги до берегов Средиземного моря и даже опустошить область бастуло-финикийцев, недалеко от главного римскогогорода Нового Карфагена (Картахены).



Теодор Моммзен - Римская история: В IV т. (Т. I, II, III, V) - Т. II. От битвы при Пидне до смерти Суллы

Пер. с нем. В.Н. Неведомского. — М.: Академический проект, 2022. — 430 с. — (Исторические технологии).

ISBN 978-5-8291-3869-1

ISBN 978-5-8291-3871-4 (Т. II)

Теодор Моммзен - Римская история – Том II – Содержание

Книга четвертая. Революция

Предисловие ко второму изданию

Глава I. Подвластные страны до эпохи Гракхов

Глава II. Движение за реформы и Тиберий Гракх

Глава III. Революция и Гай Гракх

Глава IV. Господство реставрации

Глава V. Народы Севера

Глава VI. Революционная попытка Мария и попытка Друза ввести реформы

Глава VII. Восстание италийских подданных и революция Сульпиция

Глава VIII. Восток и царь Митридат

Глава IX. Цинна и Сулла

Глава Х. Сулланская конституция

Глава XI. Республика и ее хозяйство

Глава XII. Национальность, религия, воспитание

Глава XIII. Литература и искусство

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