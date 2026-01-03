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Моммзен - Римская история - Том 2 - От битвы при Пидне до смерти Суллы

Теодор Моммзен - Римская история – Том II
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, History
Series Исторические технологии (9 books)

С тех пор как Тиберий Семпроний Гракх организовал управление провинцией Эбро (575, 576 гг. / 179–178 гг. до н. э.), испанские земли около 30 лет пользовались почти без перерыва благами мира, хотя в источниках и рассказывается несколько раз о походах против кельтиберов и лузитан. Более серьезные события произошли, однако, в 600 г. (154 г. до н. э.). Под предводительством своего вождя Пуника лузитане вторглись в римские владения, разбили соединенные силы обоих римских наместников и причинили им большие потери. Это побудило веттонов, живших между Тахо и Верхним Дуэро, соединиться с лузитанами. Усилившиеся таким образом, лузитане получили возможность распространить свои набеги до берегов Средиземного моря и даже опустошить область бастуло-финикийцев, недалеко от главного римскогогорода Нового Карфагена (Картахены).

Теодор Моммзен - Римская история: В IV т. (Т. I, II, III, V) - Т. II. От битвы при Пидне до смерти Суллы

Пер. с нем. В.Н. Неведомского. — М.: Академический проект, 2022. — 430 с. — (Исторические технологии).

ISBN 978-5-8291-3869-1

ISBN 978-5-8291-3871-4 (Т. II)

Теодор Моммзен - Римская история – Том II – Содержание

Книга четвертая. Революция

Предисловие ко второму изданию

  • Глава I. Подвластные страны до эпохи Гракхов

  • Глава II. Движение за реформы и Тиберий Гракх

  • Глава III. Революция и Гай Гракх

  • Глава IV. Господство реставрации

  • Глава V. Народы Севера

  • Глава VI. Революционная попытка Мария и попытка Друза ввести реформы

  • Глава VII. Восстание италийских подданных и революция Сульпиция

  • Глава VIII. Восток и царь Митридат

  • Глава IX. Цинна и Сулла

  • Глава Х. Сулланская конституция

  • Глава XI. Республика и ее хозяйство

  • Глава XII. Национальность, религия, воспитание

  • Глава XIII. Литература и искусство

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Views 391
Rating 5.0 / 5
Added 03.01.2026
Author esxatos
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