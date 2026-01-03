Моммзен - Римская история - Том 2 - От битвы при Пидне до смерти Суллы
С тех пор как Тиберий Семпроний Гракх организовал управление провинцией Эбро (575, 576 гг. / 179–178 гг. до н. э.), испанские земли около 30 лет пользовались почти без перерыва благами мира, хотя в источниках и рассказывается несколько раз о походах против кельтиберов и лузитан. Более серьезные события произошли, однако, в 600 г. (154 г. до н. э.). Под предводительством своего вождя Пуника лузитане вторглись в римские владения, разбили соединенные силы обоих римских наместников и причинили им большие потери. Это побудило веттонов, живших между Тахо и Верхним Дуэро, соединиться с лузитанами. Усилившиеся таким образом, лузитане получили возможность распространить свои набеги до берегов Средиземного моря и даже опустошить область бастуло-финикийцев, недалеко от главного римскогогорода Нового Карфагена (Картахены).
Теодор Моммзен - Римская история: В IV т. (Т. I, II, III, V) - Т. II. От битвы при Пидне до смерти Суллы
Пер. с нем. В.Н. Неведомского. — М.: Академический проект, 2022. — 430 с. — (Исторические технологии).
ISBN 978-5-8291-3869-1
ISBN 978-5-8291-3871-4 (Т. II)
Теодор Моммзен - Римская история – Том II – Содержание
Книга четвертая. Революция
Предисловие ко второму изданию
Глава I. Подвластные страны до эпохи Гракхов
Глава II. Движение за реформы и Тиберий Гракх
Глава III. Революция и Гай Гракх
Глава IV. Господство реставрации
Глава V. Народы Севера
Глава VI. Революционная попытка Мария и попытка Друза ввести реформы
Глава VII. Восстание италийских подданных и революция Сульпиция
Глава VIII. Восток и царь Митридат
Глава IX. Цинна и Сулла
Глава Х. Сулланская конституция
Глава XI. Республика и ее хозяйство
Глава XII. Национальность, религия, воспитание
Глава XIII. Литература и искусство
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