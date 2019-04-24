Взгляд на экологию в свете учения Православной Церкви - Монаенков Николай

Что такое вера в Бога? Ответ на этот вопрос дает Священное Писание: «Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт. 15:6). Эти строки с полным основанием можно назвать определением веры. И Ветхий и Новый Завет говорят о вере и праведности, как о богопослушании и исполнении заповедей Бога. Разве не примером веры было постройка Ноем ковчега по слову Божию: «Сделай себе ковчег из дерева гофер» (Быт.6:14). Вероятно, над ним, как над чудаком, смеялись его соседи строившим спасительный ковчег более ста лет, ведь нравы допотопного человечества были развращены.

Таким же примером веры есть послушание Авраама Богу: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которою Я укажу тебе» (Быт. 12:1). Уходить с обжитого места, без каких-либо видимых причин было неразумно, но для уверовавшего Авраама Слово Божие было превыше всех житейских доводов. Святое Евангелие дает пример веры: «Тогда сказала Мария: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38). Ветхозаветный закон предусматривал очень жестокое наказание за рождение ребенка вне брака. Для Пресвятой Девы послушание Богу было превыше общечеловеческих установлений того времени. В этом свободном изъявлении воли заключается подвиг веры Богоизбранной и Пренепорочной Девы. Еще одним примером веры являются апостолы, которые оставили все и последовали за Христом (Мф. 19:27-29).

Монаенков Николай - Взгляд на экологию в свете учения Православной Церкви

М.: Издательство «Спутник +», 2018. 644 с.

ISBN 978-5-9973-4569-3

Монаенков Николай - Взгляд на экологию в свете учения Православной Церкви - Содержание

Введение

Часть 1. Экология окружающей среды и экология человека.

Часть 2. Точка отсчета

Часть 3. Вера в Бога и духовная жизнь человека

Часть 4. Некоторые духовные аспекты экологии личности в культурной жизни человека

Часть 5. Социальные аспекты экологии человеческой личности

Часть 6. Истинность и психологическое превосходство учения Православной Церкви

Часть 7. Современность и грядущий Новый Мировой Порядок

Монаенков Николай - Взгляд на экологию в свете учения Православной Церкви - Введение

Уважаемый читатель! Рассматривая экологические проблемы, мы невольно останавливаем свой взгляд на источнике этих проблем - человеке. Цель этой книги показать естественную и живую связь между состоянием окружающей среды и нравственным состоянием человека. Если физическую природу человека эволюционизм как - то пытается объяснить, то объяснить духовную природу, нравственность человека не получается даже на уровне теории. Если с природой всё проще и яснее, где осушение болота нарушает водный баланс экосистемы, сделанная плотина мешает движению рыбы на нерестилище, разлитые химикаты отравляют растения, насекомых, рыб, птиц, что потом сказывается на состоянии леса, то что же отравляет души, создает плотины на пути совести, помрачает умы человеческие. Ведь именно иссушенная, не освящаемая правдой Божией душа, запертая совесть, отравленный стяжательством ум губят природу. В этом разговоре об экологии, кардинально важным является вопрос происхождения человека и окружающей его природы. Другим не менее важным стоит вопрос о смысле жизни человека. Эти вопросы в принципе должны определять суть экологической науки. Как известно от одной точки отсчета можно измерить и в метрах, и в аршинах, и в дюймах, но если измерять от разных точек, то невозможно измерить и одной мерой. Прежде чем начать аргументировать свою точку зрения необходимо обратится к вопросу о происхождении человека и природы и о смысле человеческой жизни, который будет отправной темой в разговоре об экологии, своеобразной точкой отсчета, «нулевым меридианом».

В книге можно будет увидеть связь с другими реалиями нашей жизни и несостоятельность упреков в том, что Православие трудносовместимо с повседневными реалиями жизни человека. Есть надежда, что эта книга пробудит интерес к Православной Вере - вере наших отцов, источнику нравственности, благодаря которой они создали великую культуру и великое государство под названием Россия и чувствовали её взаимосвязь со всеми областями человеческой деятельности. Для того чтобы лучше осмыслить и понять содержание этой книги необходимо узнать Православие, почувствовать его живое дыхание, его благодатное действие. Только благодаря Православной Вере человек способен избавиться от нехороших качеств и вредных привычек и правильно устроить свою жизнь. По мере продвижения человечества по пути технического прогресса, который позволяет освободиться от тяжелого труда, вылечивать ранее неизлечимые болезни, решать проблемы с продовольствием и водоснабжением, возникают другие проблемы, иногда как следствие этих достижений. И совершенно неожиданно оказывается, что эти многие, на первый взгляд с житейских позиций, достижения имеют горьковатый привкус зла. Почему так происходит? Почему изначально благие намерения в итоге оказываются злом? Полный ответ на это может дать только Православная вера.