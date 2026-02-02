По словам богодухновенного Златоуста, Иовав знал, что ему предстоит стать Иовом, пройдя горнило чрезмерных и превышающих силы человеческие скорбей. Знание это с уверевностью должно относить уже к тому, что доставляет сердцу печаль и затем непрестанно умножает ее. Иов скорбит, боль его души кажется всеобъемлющей и проницающей все его существо, но при этом, все-таки, не исчезает ощущение легкости и уверенность, что эта печаль не «к смерти», хотя происходящее с праведником будто бы уверяет, если следовать букве, в безысходности, достигающей полноты — когда непобедимый Иов, раздрав вретище и посыпав пеплом главу, изрекает проклятие ночи своего зачатия и дню своего появления на свет (3, 11). Оставим сейчас ту печаль, которая происходит от невозможности удовлетворить вожделений любосластной души. Печалится сребролюбец, снедаемый страстью стяжания, когда минувший день не принес для него хотя бы малого прибавления имений.

Печалится тщеславец, если не услышит незаслуженных и заслуженных — в очах миролюбцев — похвал; снедаем печалью чревоугодник, не получивший удовольствия от искусно приготовленных яств; печалится привыкший жить чувственно и не исполнивший своих похотений... Словом сказать, неизменно печалятся те, кто избрал своим жребием служение страстям и возлюбил угождать бесам, с легкостью играющим людьми, чуждыми истинной веры, яже от дел (Иак. 2, 18) — и обнаруживаемой жизнью. Осуждены печалиться все, кто бежит от печали; стремятся же ее избегнуть либо живущие земным только, кого Писание называет «плотью» (1 Кор. 15, 50) и определяет «водящимися плотскими помышлениями» (Рим. 8, 6), либо неискусные и неблагоразумные. Христос именовал «блаженными» вкушающих скорби и причащающихся Его Чаше. Господь наш, Боже- ственное Слово, воплотился, пострадал, предал Себя по человечеству на смерть, сошел во ад, воскрес, «сокрушил вереи вечные» и даровал верующим в Него жизнь, и жизнь с избытком (Ин. 10, 10).

Монах Иаков - Толкование на Книгу Иова. Главы I-VIII

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998

Монах Иаков - Толкование на Книгу Иова. Главы I-VIII - Содержание