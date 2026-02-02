Монах Иаков - Толкование на Книгу Иова

Монах Иаков Тисленко - Толкование на Книгу Иова - Созидатели Руси
По словам богодухновенного Златоуста, Иовав знал, что ему предстоит стать Иовом, пройдя горнило чрезмерных и превышающих силы человеческие скорбей. Знание это с уверевностью должно относить уже к тому, что доставляет сердцу печаль и затем непрестанно умножает ее. Иов скорбит, боль его души кажется всеобъемлющей и проницающей все его существо, но при этом, все-таки, не исчезает ощущение легкости и уверенность, что эта печаль не «к смерти», хотя происходящее с праведником будто бы уверяет, если следовать букве, в безысходности, достигающей полноты — когда непобедимый Иов, раздрав вретище и посыпав пеплом главу, изрекает проклятие ночи своего зачатия и дню своего появления на свет (3, 11). Оставим сейчас ту печаль, которая происходит от невозможности удовлетворить вожделений любосластной души. Печалится сребролюбец, снедаемый страстью стяжания, когда минувший день не принес для него хотя бы малого прибавления имений.
Печалится тщеславец, если не услышит незаслуженных и заслуженных — в очах миролюбцев — похвал; снедаем печалью чревоугодник, не получивший удовольствия от искусно приготовленных яств; печалится привыкший жить чувственно и не исполнивший своих похотений... Словом сказать, неизменно печалятся те, кто избрал своим жребием служение страстям и возлюбил угождать бесам, с легкостью играющим людьми, чуждыми истинной веры, яже от дел (Иак. 2, 18) — и обнаруживаемой жизнью. Осуждены печалиться все, кто бежит от печали; стремятся же ее избегнуть либо живущие земным только, кого Писание называет «плотью» (1 Кор. 15, 50) и определяет «водящимися плотскими помышлениями» (Рим. 8, 6), либо неискусные и неблагоразумные. Христос именовал «блаженными» вкушающих скорби и причащающихся Его Чаше. Господь наш, Боже- ственное Слово, воплотился, пострадал, предал Себя по человечеству на смерть, сошел во ад, воскрес, «сокрушил вереи вечные» и даровал верующим в Него жизнь, и жизнь с избытком (Ин. 10, 10).
Монах Иаков - Толкование на Книгу Иова. Главы I-VIII
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998
Монах Иаков - Толкование на Книгу Иова. Главы I-VIII - Содержание
- Глава I
- Глава II
- Глава III
- Глава IV
- Глава V
Монах Иаков - О началах премудрости
Москва, 2000
370 стр.
Монах Иаков - О началах премудрости - Содержание
ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ЕККЛЕЗИАСТА
- Глава І
- Глава II
- Глава III
- ГлаваІУ
- Глава V
- Глава VI
О НАЧАЛАХ ПРЕМУДРОСТИ
- О Божественной Псалтири
- О Песни песней
- О книге Притчей
- О Премудрости Соломона
- О книге Иисуса, сына Сирахова
- О достоинстве Писаний
- О святости
Монах Иаков - О началах премудрости
«Все Писание богодухновенно...» (2 Тим. 3,16). — Как странно звучат эти слова божественного апостола для слепотствующего человеческого разума, дмящегося суетным самомнением! И как бессильна немощная человеческая мысль, чуждая богодухновенного благодатного ведения, самонадеянно пытающаяся постичь неисследимую мудрость Промыслителя, содержащего в Своей деснице тварный мир и управляющего всем — и каждой словесной душой,
для блага созданной Благим! Как пространны и в то же время скупы словеса, оставленные нам святыми отцами для вразумления и ко вспомоществованию в странствовании по юдоли изгнания и слез — шествовании по многоскорбным стезям земной жизни! Как много и часто говорилось и говорится о Боге облекшимися в одежды исследующих Писание, но, увы! — как мало труждающихся на сем благородном поприще по заповеди Господней.
«У меня одна цель — все обращать в назидание Церкви»,— говорит Василий Великий. Последуем учителю церковному и оставим вне рассмотрения многочисленные опусы на библейские темы оцеживателей комаров, предпочитающих не замечать слишком важное.— Это суетный и достаточно неблагодарный труд: не будем погребать мертвецов (Мф. 8,22). Оставив все это для любителей такового делания, обратимся к неиссякаемым источникам истинно богословствующей мысли—святым отцам.
Правда, при этом иногда все-таки придется прибегать к помощи свидетельств внешней учености мудрецов века сего, — однако с той лишь целью, дабы глубокие тени, как в ясный солнечный день, явили преимущественное достоинство истины — простой и не нуждающейся в пособиях сторонней помощи, ибо она, истина, сильнее всего.
Монах Иаков – Созидатели Руси
Москва, «Ника», Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999. – 304 с.
Монах Иаков – Созидатели Руси - Содержание
Монах Иаков. МОНАСТЫРИ И МОНАШЕСКАЯ ЖИЗНЬ РУССКОЙ ЦЕРКВИ X-XII вв.
- Предисловие
- Глава I. Истоки
- Глава II. Созидание
- Глава III. Пути иноческого жительствования
- Приложение I. О монашестве Византии
- Приложение II. Святые Древней Руси
- Приложение III. Монастыри Древней Руси
- Приложение IV. О Студийском Уставе
Митрополит Стефан (Яворский). ЗНАМЕНИЯ ПРИШЕСТВИЯ АНТИХРИСТА И ПОСЛЕДНИХ ВРЕМЕН, СОБРАННЫЕ ИЗ ПИСАНИЯ
- Предисловие переводчика
- Предисловие. Читателю благочестивому
- Глава 1, о первом знамении, предшествующем явлению антихриста, а именно о прекращении Римского владычества и падении Римского государства
- Глава 2, о проповедании Евангелия по всей земле — втором знамении, предваряющем пришествие антихриста 237 Глава 3, о первом знамении пришествия антихриста — об Илии и Енохе и смерти их от антихриста
- Глава 4, о втором признаке пришествия антихриста, как он будет провозглашен евреями истинным Мессией
- Глава 5, о третьем признаке пришествия антихриста — ложных чудесах
- Глава 6, о знамении пришествия антихриста — что антихрист не будет исповедывать Христа, верующих же в Него предаст на муки; себя назовет Христом и Богом
- Глава 7 — 0 престоле антихриста
- Глава 8 — 0 знамениях имени антихриста и начертании сего имени
- Глава 9—0 недолгом времени царствования антихриста
- Глава 10 — о царствовании и войнах антихриста
- Глава И, что означает: Гог и Магог
- Глава 12, о падении Вавилона
- Глава 13, о знамениях, которые последуют по явлении антихриста
- Глава 14. Окончание книги
Св. праведный Иоанн Кронштадтский. Слово о послушании и непокорности Богу
В Москве просто книги активно скупают, а в США видимо может книга с 20 лет лежать на полке и ждать своего часа
Более того ! И дождаться своего часа ! :)
Странно, что книги, изданные в Москве, можно купить только в США
спасибо