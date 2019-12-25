В честь Иосифа, Обручника Божественной Девы,

И Иакова славного, Божия брата,

Слово сие — слово настоящее, и кто не восхощет

Из любословов благочестивых первый его возглаголать?

Пусть придет и приклонит ухо,

Если хочет, дабы возвеселилось безмерно сердце его,

Дабы слушания сладость стала в устах его

Словно мед, мед истины.

И да возвратится такой, радуясь, в свое жилище,

Благодаря Господа вкупе с Госпожою.

Ибо все слова сии принадлежат Богородице,

И все слова сии домашние, Ее семейные слова.

Впрочем, если кто и отсутствовать будет,

Кто потом не поспешит послушать мед слов сих?

И, получив сей свиток, кто тотчас не прочитает?

И, прочитав слова его, кто ими пресытится?

И, насыщаясь ими, кто не прославит

Господа от души за них, и сверх того — обо всем?

Кто Всесвятую Владычицу не возблагодарит,

Благодать Которой меня приводит в умиление?

Монах Кесарий Дапонте - Панегирик святому Иосифу Обручнику

Перевод с греческого священника Андрея Гуськова

Санкт-Петербург: Воскресенский Новодевичий монастырь, 2016 г. —56 с.

ISBN 978-5-9905281-3-0

Монах Кесарий Дапонте - Панегирик святому Иосифу Обручнику - Предисловие

Монах Кесарий (в миру — Константин) Дапонте (1714— 1784 гг.) — греческий писатель-энциклопедист, родился на греческом острове Скопелос. До 1743 г. Дапонте работал секретарем греческого сановника Константина Маврокордата. В 1747 г. в результате придворных интриг был заключен в тюрьму. После освобождения Дапонте переехал в Халки, женился, однако вскоре и его супруга, и их дочь умерли. В 1757 г. он принял монашеский постриг на Святой горе Афон, где три десятилетия спустя и закончил свой жизненный путь.

Творческое наследие Дапонте насчитывает несколько тысяч стихов на религиозные, исторические и автобиографические темы. Многие из них до настоящего времени остаются неопубликованными или не переведенными на другие языки.

В 1778 г. увидела свет поэма Кесария Дапонте «Слова-панегирики в простых стихах в похвалу различным святым». До сегодняшнего дня она никогда не издавалась на русском языке. Ее фрагмент, озаглавленный нами «Панегирик святому Иосифу Обручнику», мы предлагаем вашему вниманию ниже.

Переводному тексту трудно отразить все художественные особенности греческой поэзии XVIII века. Поэма написана с обычной у Дапонте парной рифмовкой, но также с обилием весьма своеобразной лексики и просто орфографических ошибок. Подстрочный перевод полной символизма, религиозных и фольклорных аллюзий поэтической речи в некоторых случаях труден для понимания. Тем не менее, мы постарались сделать все возможное, чтобы сохранить авторский колорит текста.

Публикуемый фрагмент дидактической поэмы Кесария Дапонте является одним из редчайших литературных произведений, отражающих почитание св. Иосифа Обручника в Православной Церкви. Православные богословы и гимнографы прошлого редко обращались к личности и житию св. Иосифа в поисках духовных уроков или благодатного заступничества. Хотя св. Иосиф часто упоминается в апокрифической литературе, его почитанию во многом мешало возникновение в Византии еретических учений, ставивших под вопрос Божественность Иисуса Христа или приснодевство Пречистой Божией Матери. Никто из Свв. Отцов не посвящал Обручнику Девы Марии отдельных произведений, а в современной православной богословской литературе практически отсутствуют труды о нем. Тем не менее внимание, которое евангелисты уделяют личности и поступкам св. Иосифа, то важное место, которое он занимает в событиях Рождества, не могут не поднимать вопроса о значении его духовного опыта.

Примечательно, что символическим лейтмотивом посвященного св. Иосифу поэтического фрагмента является для Дапонте Песнь Песней — книга Ветхого Завета, которая в понимании Христианской Церкви особенным образом раскрывает тайны Царства Мессии, Боговоплощения, тайны Христа и Церкви, Бога и человеческой души. Поколение за поколением благодать Духа Божия, подобно солнцу после долгой зимы, согревает «оледеневший» грехом и богоотступничеством мир, вдыхая в него жизнь и взращивая плеяду новых людей — начатков спасенного человечества. Подобно весенним цветам, Божественная благодать «рождает Петров, Павлов Первоверховников, Марков, Филиппов, Симонов, Андреев и Матфеев» и иных, чьи имена мы встречаем на страницах Нового Завета. Но «сладчайшими плодами, сладостными цветами, неувядаемыми лилиями, прекрасными розами» среди них являются сродники Господни, в ряду которых особое место принадлежит свв. Иосифу Обручнику и Иакову.