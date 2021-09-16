О роскошестве злостраданий когда-то писал св. Григорий Богослов, вспоминая дни молодости и совместную их с другом Василием аскезу на просторах пустынной Малой Азии. И вот, по прошествии столетий, когда все изменилось до неузнаваемости, люди, близкие к нам по происхождению и обстоятельствам жизни, настойчиво ищут этот парадоксальный дар: изобилие трудностей и угроз.

Отвага это или упрямство? Политическое ли диссидентство, презрение ль к обществу и цивилизации, отсталость и нелюдимость? Искание ли чудес, обыкновенная ограниченность и фанатическая, доходящая до исступления увлеченность своей идеей? Ничто из этого и даже все, взятое вместе, не объяснит происходящего на страницах «Записок» монаха Меркурия (Попова), представленных в ней характеров, отношений и, главное, самого факта обобщения и оформления по прошествии десятилетий разрозненного материала в книгу.

В горах Абхазии пустынножители появились давно. Вероятно, были они здесь и в древнейшие времена, но нас будет интересовать более свежая история русских отшельников-монахов, начиная со второй половины XIX в. В 1875 г. на абхазском побережье, на мысе, получившем название Новый Афон, по инициативе монахов русского афонского Свято-Пантелеимонова монастыря началось строительство большого Симоно-Кананитского монастыря. За 1880-е годы сюда перебралась значительная часть братии из Греции во главе со старцем Дисидерием. С Афона же было перенесено и характерное устроение, при котором часть монахов живет внутри монастырских стен, другие же расселяются по округе, в поселениях-пустыньках и обособленных келиях. По праздникам все сходятся в соборную монастырскую церковь.

Монах Меркурий (Попов) - Записки пустынножителя

(Религия. Рассказы о духовной жизни)

Москва : Эксмо : Православный Свято-Тихоновский Университет, 2018. - 592 с. : ил.

ISBN 978-5-699-92966-5

ISBN 978-5-7429-0483-0 (ПСТГУ)

Монах Меркурий (Попов) - Записки пустынножителя - Содержание

А. Рогозянский - Роскошь злостраданий

Монах Меркурий (Попов) - Записки пустынножителя

Приложение - «Возмогай о Господе». Письма монаха Меркурия диакону Николаю