Родословие Иисуса Христа — так начинается Евангелие. Этот длинный список иудейских имен, что означает он? Для евреев — необходимость подчеркнуть происхождение Мессии от Давида. Но есть и другой смысл: в этом родословии упомянуты убийцы, прелюбодеи, кровосмесители. Если Иисус рождается в моей душе, Он рождается там среди накопленных мною грехов и вопреки им. Через них Он пролагает Свой путь, преодолевая их один за другим. Его родословие — во мне. Этот путь, Им продолженный, озарен Его милосердием, Его снисхождением и силой Его. Мария с Младенцем в Своем лоне и Иосиф идут записываться в Вифлеем.

Ни в Риме, ни в Афинах, ни в Иерусалиме не пожелал родиться Иисус. Тайна Рождества Иисуса приоткрывается нам лишь в бедном городке Иудеи. Взойти в Вифлеем, стать гражданином Вифлеема, стяжать, нет, принять смиренный дух Вифлеема. Ангелы говорят пастухам не просто: «родился Спаситель», но родился вам... Спаситель. Иисус рождается для каждого из пастухов. Для каждого из нас Рождество Его — событие прежде всего личное; Иисус — дар, посылаемый каждому человеку.

Монах Восточной Церкви (Отец Лев (Жилле) ) - Иисус глазами простой веры. Разговор души с Богом

Пер. с франц. В. Зелинского

М.: Никея, 2019. 208 с.

ISBN 978-5-907202-16-0

Монах Восточной Церкви (Отец Лев (Жилле) ) - Иисус глазами простой веры. Разговор души с Богом - Содержание

Тебе, Господи

Глава 1-46

Священник Владимир Зелинский -Монах Восточной Церкви. Отец Лев (Жилле)

Монах Восточной Церкви (Отец Лев (Жилле) ) - Иисус глазами простой веры. Разговор души с Богом - Тебе, Господи

Тебе, Господи, смиренно приношу эти мысли, которые пробились во мне за долгие годы, проведенные на дорогах, по которым Ты Сам проходил во дни земной Твоей жизни, и в том самом городе, где Ты принял страдание. Они — плоды Иерусалима, Галилейского моря и плоды почти всей жизни моей. Зачем к океану книг, которые говорят о Тебе, добавлять еще каплю'? Осмелюсь сказать просто: я верую, что и мне Ты повелел говорить о Себе: «Иди домой к своим и расскажи им...» И тот одержимый из страны Гадаринской, которого Ты исцелил, пошел, чтобы разгласить всем, что Ты совершил с ним и как помиловал его.

Надеюсь, что, разделив с другими то, что дано было мне, я смогу, может быть, и кому-то помочь. Попробую, запинаясь, рассказать о том, что происходит со мною, когда я погружаю в Тебя свой взгляд, что мнится, когда ухожу в тишину, чтобы внимать Твоему голосу. Здесь, быть может, станут искать многое, чего я не говорил. Ведь я собираюсь лишь описать какие-то черты Твоего лика, какие-то мгновения общения с Тобою наедине, то, что отложилось в моем опыте. Ни на что другое я не могу и не хочу притязать. Иногда мне казалось — о чем я не вправе говорить без трепета, — что какие-то слова, какие-то образы приходили или спускались ко мне из иной дали. Будь милостив, Господи, к бедному грешнику, который осмелился говорить о Тебе устами, не очищенными пылающим углем. Знаю, слова мои ничего не стоят и не значат. Единственное, на что я надеюсь, — затронуть некоторые души и привести их к Тебе. Помоги, Господи, тем, кто станет читать меня, чтобы, расставшись с этой книгой, они вновь или, может быть, впервые раскрыли бы Евангелие и в безмолвии смогли открыть свое сердце Твоему Слову.