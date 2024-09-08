Монро - Цель и сила любви и брака

Величайший источник человеческой радости и боли заключается в драматургии любви и взаимоотношений. Самым распространенным контекстом для этой драматургии всегда был брак. Сегодня многие подвергают сомнению целесообразность и обоснованность брака и открыто интересуются, должен ли он рассматриваться как основание современного социального развития.

Повальный и бурный рост количества разводов лишь подливает масла в огонь страха, безнадежности, разочарования и отчаяния, которые испытывают люди по отношению к браку. Многие настроены скептически и подвергают сомнению свои шансы на благополучие в браке. Ситуация настолько серьезна, что некоторые предпочли сожительство без официального контракта или правового соглашения, не связав себя никакими обязательствами — безо всяких условий. В сущности, мы создаем поколение, чье понимание института брака и уважение к нему разрушаются.

У многих жертв неудавшихся браков и разведенных семей развивается обида и затаенная злоба, которые проявляются в передаче разорванных отношений и эмоциональной дисфункции из поколения в поколение. Из-за страха неудачи некоторые попросту утверждают, что они не верят в брак и не намерены когда-либо в него вступать. Общественные суждения известных людей из мира спорта, эстрады, политики и, как это ни печально, служителей церкви, чьи браки также пали жертвами развала отношений, не помогают. Это служит лишь дальнейшему подрыву уважения, доверия и высокого статуса, которые институт брака когда-то имел в социальной структуре нашего общества.

К чему это все ведет? Куда мы идем? Выживет ли институт брака под натиском негативных сообщений, ужасных историй и сторонников радикальных изменений в обществе, которые поддерживают идею, что брак изжил себя и свою ценность для человеческого общества?

Любопытно: если мы покончим с традиционным институтом брака, чем мы его заменим? Какой более эффективный и действенный механизм мы можем найти для того, чтобы гарантировать тот уровень преданности, доверия, поддержки, чувства общности и любви, который необходим для обеспечения основных потребностей человеческого духД, таких как любовь, чувство принадлежности и значимости, защищенность и взаимное уважение? За прошедшие шесть тысяч лет ни одна цивилизация и культура не предложили лучшей концепции для четкого социального развития, чем традиционный институт брака. Каждое общество и культура признали инстинктивное желание и потребность в официальном обустройстве для здорового развития семей.

Монро М. - Цель и сила любви и брака

Пер. с англ. —СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2011. — 352 с.

ISBN 978-5-8445-0245-3

Монро М. - Цель и сила любви и брака – Содержание

Предисловие

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Понимание любви. Брак — по-прежнему прекрасная идея

Глава первая Брак подобен драгоценному камню

Глава вторая Брак достоин уважения

Глава третья А зачем все-таки вступать в брак?

Глава четвертая У всех должен быть райский брак

Глава пятая Счастливый брак не случайность

Глава шестая Освобождаясь от кровных уз

Глава седьмая Да здравствует разница!

Глава восьмая Дружба: наивысшие отношения из всех....

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Понимание любви и секреты сердца

Глава первая Явление под названием любовь

Глава вторая Бог любит вас

Глава третья Любя Бога

Глава четвертая Любя себя

Глава пятая Любя своего партнера

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Понимание любви на всю жизнъ

Глава первая Брак: безролевые отношения

Глава вторая Вопрос повиновения

Глава третья Овладевая искусством общения

Глава четвертая Не забывайте о мелочах

Глава пятая Принципы управления Царства Божьего для супружеских пар

Глава шестая Сексуальная близость в браке

Глава седьмая Планирование семьи

Глава восьмая Живя в агапе 3

ОБЛОЖКА