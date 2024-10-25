Билл Монро написал книгу, которая заставляет нас вспомнить о Великом Поручении. В Великом Поручении содержатся три повеления, которые довольно точно раскрыты на страницах этой книги. Первое - сделать учениками. Второе - найти им место в поместном собрании, именуемом церковью, что осуществляется благодаря крещению, и третье - это подготовить их. Тогда и только тогда Христос обещал быть с нами до скончания века.

Мы отошли от исполнения этого Поручения больше, чем на четверть столетия. Сегодня многие проповедники акцентируют внимание на царстве небесном, на том, что люди страдают или что вы можете стать лучше, если хотите. Тем не менее, мы должны помнить, что Поручение в эпоху церкви дано для того, чтобы приготовить невесту. Когда невеста будет готова, Иисус Христос - жених - вернется за ней. Я верю, что эта книга поможет нам ясно увидеть наше задание в эти последние дни периода церкви.

Тем, кто изучает Писание, я хотел бы напомнить, что Бог завершил Свой труд по сотворению, о чем написано в первой главе Бытия. В Ин. 17:4 говорится, что Иисус завершил Свой искупительный труд на кресте. И когда невеста будет готова, Он вернется за ней, чтобы заселить навеки Новый Иерусалим! Бог всегда завершает Свой труд. В Ин. 15:16 мы видим три действия Духа Святого в жизни каждого христианина. "Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал". Я верю, что благодаря этой книге тысячи пасторов в Америке и других странах станут вернее Великому Поручению. Спасибо тебе, Билл, что ты посвящаешь себя и свои таланты тому, чтобы помочь нам исполнять то, что сам Господь Иисус повелел и показал на личном примере 2000 лет назад.

Билл Монро - Идите

Springfield, 2008. Издательство 21 st Century Press

ISBN 978-0-9779535-7-8

Билл Монро - Идите - Содержание

Введение