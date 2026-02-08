«Мрачная трапеза» — это глубокое и порой пугающее исследование пределов человеческой природы. Анджелика Монтанари показывает, что антропофагия в Средние века была не только физическим актом, но и мощным символом. Она объясняет, почему для средневекового сознания поедание плоти в условиях голода было ужасным грехом, но в то же время воспринималось как неизбежное проявление хрупкости человеческого бытия перед лицом Божьего гнева.

Книга написана на основе огромного массива источников: летописей, судебных отчетов и медицинских трактатов. Автор избегает сенсационности, подходя к теме с научной осторожностью. Это работа о том, как общество определяет границы «человеческого» и что происходит, когда эти границы рушатся под давлением обстоятельств или страстей.

Монтанари Анджелика - Мрачная трапеза - Антропофагия в Средневековье

Пер. Ю. Меньковой. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 288 с.; — (История и наука Рунета. Страдающее Средневековье).

Монтанари Анджелика - Мрачная трапеза – Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ЛЮДОЕД, КТО ЖЕ ОН ТАКОЙ?

ГЛАВА 1. МУКИ ГОЛОДА

ГЛАВА 2. МАТЕРИ АНТРОПОФАГИ

ГЛАВА 3. СЪЕСТЬ ВРАГА

ГЛАВА 4. СЕРДЦЕ ОТКУШЕННОЕ, СЕРДЦЕ СЪЕДЕННОЕ

ГЛАВА 5. ЛЕЧИТЬ ТЕЛОМ

ГЛАВА 6. РИТУАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА

ГЛАВА 7. ГРАНИЦЫ ХРИСТИАНСТВА

ГЛАВА 8. ГРАНИЦЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ДРЕВНИЕ МОНСТРЫ В НОВОМ МИРЕ