Монтанари Анджелика - Мрачная трапеза

Category ESXATOS BOOKS, History
Series История и наука Рунета (25 books)

«Мрачная трапеза» — это глубокое и порой пугающее исследование пределов человеческой природы. Анджелика Монтанари показывает, что антропофагия в Средние века была не только физическим актом, но и мощным символом. Она объясняет, почему для средневекового сознания поедание плоти в условиях голода было ужасным грехом, но в то же время воспринималось как неизбежное проявление хрупкости человеческого бытия перед лицом Божьего гнева.

Книга написана на основе огромного массива источников: летописей, судебных отчетов и медицинских трактатов. Автор избегает сенсационности, подходя к теме с научной осторожностью. Это работа о том, как общество определяет границы «человеческого» и что происходит, когда эти границы рушатся под давлением обстоятельств или страстей.

Монтанари Анджелика - Мрачная трапеза - Антропофагия в Средневековье

Пер. Ю. Меньковой. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 288 с.; — (История и наука Рунета. Страдающее Средневековье).
ISBN 978-5-17-149111-6

Монтанари Анджелика - Мрачная трапеза – Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ЛЮДОЕД, КТО ЖЕ ОН ТАКОЙ?

  • ГЛАВА 1. МУКИ ГОЛОДА

  • ГЛАВА 2. МАТЕРИ АНТРОПОФАГИ

  • ГЛАВА 3. СЪЕСТЬ ВРАГА

  • ГЛАВА 4. СЕРДЦЕ ОТКУШЕННОЕ, СЕРДЦЕ СЪЕДЕННОЕ

  • ГЛАВА 5. ЛЕЧИТЬ ТЕЛОМ

  • ГЛАВА 6. РИТУАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА

  • ГЛАВА 7. ГРАНИЦЫ ХРИСТИАНСТВА

  • ГЛАВА 8. ГРАНИЦЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ДРЕВНИЕ МОНСТРЫ В НОВОМ МИРЕ

