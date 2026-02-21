Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Монте - Крест на подсолнухах
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Крест на подсолнухах» Альдо Дель Монте представляет собой уникальное и глубоко человечное свидетельство Второй мировой войны, написанное итальянским военным священником. В основе произведения лежит личный дневник капеллана, который сопровождал солдат Итальянского экспедиционного корпуса (ARMIR) во время их трагического похода на восток, вглубь территории СССР. Автор описывает не стратегические маневры генералов, а повседневную реальность фронта: изнурительные марши, суровость русской зимы и бесконечную череду смертей, где его ролью было не только духовное наставничество, но и облегчение последних минут умирающих, независимо от их национальности.

Название книги метафорично объединяет символ христианского страдания и искупления с бескрайними подсолнечными полями юга России и Украины, ставшими ареной жестоких сражений и местом упокоения тысяч солдат. Альдо Дель Монте с поразительной искренностью фиксирует свои внутренние противоречия: будучи офицером армии союзников Германии, он прежде всего остается пастырем, который видит в «врагах» таких же людей, созданных по образу Божию. Его записи полны сострадания к местному населению, страдающему от ужасов войны, и к своим солдатам, брошенным в ледяной ад, из которого многим не суждено было вернуться.

Эта биографическая повесть выходит за рамки военных мемуаров, превращаясь в глубокое размышление о вере, милосердии и абсурдности войны. Дель Монте описывает «крестный путь» итальянской армии во время отступления от Дона, где в хаосе и отчаянии вера становилась единственной опорой, позволявшей сохранять человеческое достоинство. Книга служит пронзительным напоминанием о том, что даже в самом центре человеческой трагедии и жестокости может существовать свет любви и самопожертвования, воплощенный в скромном служении капеллана среди заснеженных подсолнухов.

Альдо Дель Монте – Крест на подсолнухах - Дневник капеллана в России (1942-1943)

Москва: Фонд имени Александра Меня, 2000. – 376 с.

ISBN 5-89831-014-2

Альдо Дель Монте – Крест на подсолнухах - Содержание

  • Предисловие к русскому изданию

  • К читателю

  • Странствие к миру

  • Интермедии кончились

  • Моя церковь

  • Путевые заметки

  • Страдания народа

  • Воздух России

  • Военные мотивы

  • Колеса не вертятся

  • Это Россия

  • Беспризорники

  • Горизонтальная цивилизация

  • Окровавленный крест

  • Тыловая жизнь

  • “Ессе homo”... наоборот

  • Эшелон смерти

  • Татьяна, это ветер?..

  • Хочу построить благую смерть

  • Проповедь “милосердной любви”

  • Мгновенные снимки в степи

  • “На востоке без перемен?”

  • Фрагменты эпопеи

  • Загадки российской истории

  • День усопших

  • Кто такие партизаны

  • В преддверии бури

  • Ноябрьское ожидание

  • Кровавое пробуждение на Дону

  • Встреча со смертью

  • Кровавый горизонт

  • Крест на подсолнухах

  • Дополнение

Views 93
Rating 5.0 / 5
Added 21.02.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

