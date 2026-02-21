Книга «Крест на подсолнухах» Альдо Дель Монте представляет собой уникальное и глубоко человечное свидетельство Второй мировой войны, написанное итальянским военным священником. В основе произведения лежит личный дневник капеллана, который сопровождал солдат Итальянского экспедиционного корпуса (ARMIR) во время их трагического похода на восток, вглубь территории СССР. Автор описывает не стратегические маневры генералов, а повседневную реальность фронта: изнурительные марши, суровость русской зимы и бесконечную череду смертей, где его ролью было не только духовное наставничество, но и облегчение последних минут умирающих, независимо от их национальности.

Название книги метафорично объединяет символ христианского страдания и искупления с бескрайними подсолнечными полями юга России и Украины, ставшими ареной жестоких сражений и местом упокоения тысяч солдат. Альдо Дель Монте с поразительной искренностью фиксирует свои внутренние противоречия: будучи офицером армии союзников Германии, он прежде всего остается пастырем, который видит в «врагах» таких же людей, созданных по образу Божию. Его записи полны сострадания к местному населению, страдающему от ужасов войны, и к своим солдатам, брошенным в ледяной ад, из которого многим не суждено было вернуться.

Эта биографическая повесть выходит за рамки военных мемуаров, превращаясь в глубокое размышление о вере, милосердии и абсурдности войны. Дель Монте описывает «крестный путь» итальянской армии во время отступления от Дона, где в хаосе и отчаянии вера становилась единственной опорой, позволявшей сохранять человеческое достоинство. Книга служит пронзительным напоминанием о том, что даже в самом центре человеческой трагедии и жестокости может существовать свет любви и самопожертвования, воплощенный в скромном служении капеллана среди заснеженных подсолнухов.

Альдо Дель Монте – Крест на подсолнухах - Дневник капеллана в России (1942-1943)

Москва: Фонд имени Александра Меня, 2000. – 376 с.

ISBN 5-89831-014-2

