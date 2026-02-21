Монте - Крест на подсолнухах
Книга «Крест на подсолнухах» Альдо Дель Монте представляет собой уникальное и глубоко человечное свидетельство Второй мировой войны, написанное итальянским военным священником. В основе произведения лежит личный дневник капеллана, который сопровождал солдат Итальянского экспедиционного корпуса (ARMIR) во время их трагического похода на восток, вглубь территории СССР. Автор описывает не стратегические маневры генералов, а повседневную реальность фронта: изнурительные марши, суровость русской зимы и бесконечную череду смертей, где его ролью было не только духовное наставничество, но и облегчение последних минут умирающих, независимо от их национальности.
Название книги метафорично объединяет символ христианского страдания и искупления с бескрайними подсолнечными полями юга России и Украины, ставшими ареной жестоких сражений и местом упокоения тысяч солдат. Альдо Дель Монте с поразительной искренностью фиксирует свои внутренние противоречия: будучи офицером армии союзников Германии, он прежде всего остается пастырем, который видит в «врагах» таких же людей, созданных по образу Божию. Его записи полны сострадания к местному населению, страдающему от ужасов войны, и к своим солдатам, брошенным в ледяной ад, из которого многим не суждено было вернуться.
Эта биографическая повесть выходит за рамки военных мемуаров, превращаясь в глубокое размышление о вере, милосердии и абсурдности войны. Дель Монте описывает «крестный путь» итальянской армии во время отступления от Дона, где в хаосе и отчаянии вера становилась единственной опорой, позволявшей сохранять человеческое достоинство. Книга служит пронзительным напоминанием о том, что даже в самом центре человеческой трагедии и жестокости может существовать свет любви и самопожертвования, воплощенный в скромном служении капеллана среди заснеженных подсолнухов.
Альдо Дель Монте – Крест на подсолнухах - Дневник капеллана в России (1942-1943)
Москва: Фонд имени Александра Меня, 2000. – 376 с.
ISBN 5-89831-014-2
Альдо Дель Монте – Крест на подсолнухах - Содержание
Предисловие к русскому изданию
К читателю
Странствие к миру
Интермедии кончились
Моя церковь
Путевые заметки
Страдания народа
Воздух России
Военные мотивы
Колеса не вертятся
Это Россия
Беспризорники
Горизонтальная цивилизация
Окровавленный крест
Тыловая жизнь
“Ессе homo”... наоборот
Эшелон смерти
Татьяна, это ветер?..
Хочу построить благую смерть
Проповедь “милосердной любви”
Мгновенные снимки в степи
“На востоке без перемен?”
Фрагменты эпопеи
Загадки российской истории
День усопших
Кто такие партизаны
В преддверии бури
Ноябрьское ожидание
Кровавое пробуждение на Дону
Встреча со смертью
Кровавый горизонт
Крест на подсолнухах
Дополнение
