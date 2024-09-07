Монте-Снидерс - Метаморфозы планет

БЛАГОСКЛОННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

После того, как Всемогущим БОГОМ в последнее время любезно была пролита милость как над неблагочестивыми, так и над праведниками и ныне было допущено распространение Его тайной, скрытой мудрости во всем мире. В конце концов снизойдет Его святой Ангел и через трубный глас с простирающимся повсюду указанием, чем пробудится истинный философский Дух, как бы покоящийся до сих пор здесь, скрьпый во внутреннем мире. Тот же Дух распространится на всех, без различия, без предпочтения, так как отныне приходит время, как пробуждение умерших Философов, но не так чтобы можно было это понимать с их видимыми телами, но только дух, и благодаря милости возляжет на других, чтобы могли познать Высочайшее Благо во всем мире и мудрость д ля тех, кто хочет ее принять.

Итак, на сей раз выбор пал на меня недостойного, и я побуждаемый Высочайшей Волей без промедления осуществлю вверенное мне дело. В конце концов, во имя моего Бога, как сеятеля Универсального Семени, переданного мне Философским Духом, я хочу посеять его во всем мире: на камнях, песках, чащах, плодоносных и неплодоносных полях, чтобы верующие и слабые духом никоим образом не могли бы сожалеть об этой временной славе противной Богу.

И теперь перед всем миром я представляю мое дело, и призван сделать его известным, как указание Божье посредством философского Духа, дабы передать через меня и в дух Божьем продемонстрировать ключ небесный и преисподней. Итак, самое важное, как я сам приготовил материю, открыл и закрыл ключ, вследствие чего открыл таинства этого мира, кормилицу всех природ, оплодотворяющую все вещи и способствующую их рождению.

Но прежде, чем мое обязательство я продемонстрирую при помощи всех планет, сначала я сделаю соответствующее толкование моей Эе Еіетепііз Magicis с небольшим вступлением о 3-х Элементальных, Иррациональных, Минеральных Мирах как наиважнейшего предмета, а также представлю невзрачную материю истинно и подробно. Правда с одной лишь просьбой к благосклонному читателю, желающему сие рассмотреть, чтобы неприметность моей персоны не отпугнула бы его от лекций этого небольшого трактата, когда он должен отметить в глубоком размышлении фигуры, образ, но не фигурально вещь. Затем я представляю здесь Три Иррациональных Мира, в коих все покоится, где один порождает два других.

Своей левой ногой я опираюсь на порождение большого Мира, а правой ногой упираюсь в другой Гермафродитный Мир и ту же фигуру как бы Микрокосмоса иррациональной универсальности, и все-таки минеральной. Своим задом покоюсь на этих обеих матрицах (которые есть шар земной) и сидя, таким образом, простираю свои руки к полдню и полночи и двигаю моими руками Кристалловидные сияющие небеса обоих великих светил. Я клянусь всевышнему Создателю всех вещей, что прежде всего в своем трактате изложил истину, а также сейчас в этом описании открываю краеугольный камень, о который споткнулись и были им искушаемы многие тысячи, о котором толковали все истинные Философы. Я говорю истинные Философы, потому что, прежде всего, придерживайтесь и оценивайте истинность и ясность среди множества лживых трактатов, большей частью вообще ничего не дающих или же мало что описывающих, чтобы представлять пользу ищущим и путающимся любителям.

Йоханн де Монте-Снидерс - Метаморфозы планет - Об универсальном лекарстве

Пер с нем. - К.: ИП Береза, 2012. - 256 с. Серия “A terra ad solem”.

ISBN 978-966-195-005-3

Йоханн де Монте-Снидерс - Метаморфозы планет – Содержание

Предисловие

Метаморфозы Планет

Глава I. О Трех мирах

Глава II. Как распознается мир от мира, то есть как нужно различать Гермафродитный малый Иррациональный Минеральный Мир от Лунарного, женского Рождения, и как далее нижний мир уподобляется верхнему

Глава III. О двойной и универсальной природе Гермафродитного малого Мира

Глава IV. Как двойная Природа или Дитя Гермафродитного Мира любезничало с присущим ему Венерным свойством и как оно же сочеталось с Венерой и оставило ее

Глава V. Как планеты предлагают свою службу монархам этого мира и, ссылаясь на свою принадлежность к отцовской власти, надеялись на обретение великой милости, и как Меркурий и Юпитер вступили в спор об этом

Глава VI. Как Юпитер и обращенный Меркурий поспорили друг с другом на виду у Монарха, и как Меркурий переубеждал Юпитера

Глава VII. Как Юпитеру рекомендовалось частным определением суда поручиться за его брата Сатурна, и как Сатурн при помощи этого содружества и объединения ободрился и достиг власти

Глава VIII. Как пробудились Философы от своего сна и сами себя освободили, а также как согбенный Юпитер был осужден

Глава IX. Как затем эта сентенция была прицеплена на Древо Жизни для общего ознакомления, открыта для прочтения и как Древо Жизни познается в своих трех выходящих ветвях, то есть формированных, диаметральных и перпендикулярных, и как присутствующие жаловались, действуя в бане, и также хотели отблагодарить Философов

Глава X. Как Меркурий после своего триумфа сам превратился в Меркурий Философов

Глава XI. Как Марс в гневе сломал свое копье и, наконец, изменился в образе своего Короля, на чью сторону он стал, благодаря силе своего страдания и что затем с ним случилось

Глава XII. Как Дракон, имеющий свою обитель в этом новом Марсовом Мире, через рок Божий был схвачен и заключен накрепко могучим Орлом и, наконец, приготовление истинного Делания им подкрепляемое

Глава XIII. Как истинная природная Венера от отчаянья собиралась броситься в глубокие воды, но была спасена Орлом, а также обратилась в наивысший характер, и что произошло далее

Глава XIV. Как Марс хотел при помощи своего Пегаса похитить эту обращенную Венеру, и как этому воспрепятствовал Феб

Глава XV. Как Марс отомстил Фебу, подстрекая против него Вулкана, как Вулкан спалил огнем Феба вместе с Королевой и эти две Души явились Марсу, и что сделал Марс с этими Душами, чтобы получить ту же Телесность

Глава XVI. Как Марс по совету одного Философа объединился с Душой трансформированной Венеры и при этом же с Душой Солнца, где новая Венера пожелала пробудиться (и он был этим удовлетворен), а также, как он Вулканам быстро освободил мертвый корпус, где было скрыто очищенное тело

Глава XVII. Как Марс обременил Вулкана, чтобы тот помог вещи надлежащим образом, и как инструктировал его Вулкан ввиду особенных красок, которые ввели Марса в подозрение

Глава XVIIL Как Вулкан открыл последние двери и как Марс был убит Королем, что явлено было диковинными, разнообразными красками

Глава XIX. Как Марс после того, | как был подчинен Королю, а также лишен своего пурпурного одеяния, искал и нашел случай отомстить Фебу, прежде препятствующему ему в том, чтобы он мог по своему желанию получить им любимую Венеру, что также послужило причиной его горя, подчиненности, пленения и утраты пурпурного одеяния

Глава XX. Как Марс благодаря истории об удивительном происшествии с Гелиотропой осуществил реванш над Фебом, где понятно и зримо отражена мистерия Химии, и как Феб утонул в источнике для ферментации последнего Монарха

Глава XXI. Как Диана понесла, обманутая Купидоном, и как была оставлена своими девами, потому как потеряла Девственный образ и Корону. И затем через конъюнкцию Верхней Луны с Нижней Луной, которые покоились на голове Дианы, она превратилась в Сатурн Философов

Глава XXII. Как Диана после того, как она (что указано выше) забеременела от Купидона, превратилась в первичную материю и произвела на свет Солярное Рождение

Глава XXIII. Как Феб был низвергнут с колесницы, и как досаждал ему Плутон своим адским ядом, превратив Феба в трехголового Дракона, а затем был передан своими братьями Вулкану

Глава XXIV. Как Венера пришла в Египет и избрана для Короля, а его братья, что им было предсказано, должны были сначала покориться ему, и как Феб, изменив свое имя, стал называться Crucifer redivivus

Глава XXV. Как Crucifer redivivus из прошлого образа был превращен Плутонам при помощи адского яда в трехголового Дракона, и как Вулкан освободил его от проклятия и наследственной вины, и как его благословенное масло, принесенное Меркурием для оздоровления своего брата было употрелено, и он воспламенился благодаря крови Марса и Венеры, т е. был приведен в истинное всеобщее универсальное Лекарство

Глава XXVI. Как Сатурн решил проверить теперь, воистину ли его брат совершенствовался и превратился ли в Солнце и по указанию Владыки был помазан, а также посредством сверх изобильного Лекарства Юпитера был окрашен своим братом в Солнце

Глава XXVII. Как два Мира спорили друг с другом и как из них, как из двух противоположных материй получился Дух Меркурия, и какЛунарный Мир в споре с Нептунам, к тому подстрекаемый, возвысился в сражении

Глава XXVIII. КакЛунарный сверкающий Свет возвысился и осветлился, и как он же стал Гидрой и Орлом, а также как его дух посредством Мира был проявлен в образе очень тяжелого тумана или облаков

Глава XXIX. Как из упомянутых облаков родилась Философская Дева и дала к утешению страждущих свое Молоко и Кровь, а также как была привнесена Душа в Металлическое Тело, то есть Соль

Глава XXX. Как Мать Природа Девы дала установление своим детям, и как Лев и его сестра смогли победить, но только при помощи двойного инфернального пламени

Глава XXXI. Как Бахус и Вулкан надсмеялись над лаборантам, как Природа наставляла их же пожертвовать Бакхусу, как Лев трижды побеждал и наконец, воюя со своим Отцом, не устоял

Памятка благожелательному читателю

Об Универсальном Лекарстве

Предисловие

Предисловие автора

Об этом руководстве к Универсальному Лекарству, Как должен истинный любитель приобрести и обдумать эту великую тайну

Глава I. Об Универсальном Menstruo всех металлов и минералов

Глава II. В целом об элементах

Глава III. О магии элементов, или о Тройственном Огне древних Философов

Глава IV. О разложении металлов и редукции на три принципа

Глава V. О первом Принципе, то есть о природе и свойстве Меркурия

Глава VI. О втором Принципе. иной природе в целом.

Глава VII. О третьем Принципе, а именно о Соли ее природе и свойстве

Глава VIII. Находится ли Универсальное Лекарство в семи звездах, являющихся семью металлами, или в золоте и в первой материи?

Глава IX. О бренной планете Сатурне, природе и свойстве

Глава X. О бренной планете Юпитере, или природе и свойстве олова

Глава XI. О Марсе, или природе и свойстве железа

Глава XII. О Солнце, то есть о золоте, его природе и свойстве

Глава XIII. О Венере или медной природе ее и свойстве

Глава XIV. О летучем Меркурии, его природе и свойствах

Глава XV. О флегматической Луне, ее природе и свойствах

Глава XVI. О природе и свойствах драгоценных камней, как они посредством философского универсального Menstruum редуцируются в прекрасное Лекарство

Глава XVII. О растительном и животном Лекарствах обоих этих царств, тождественных первому Лекарству

Глава XVIII. О Химическом Алфавите

Как должны истинно пониматься и объясняться древние характеры, знаки и слова Философов

Краткое приложение как вразумительная репетиция всего того, что содержится и описывалось в представленном трактате

Регистр

Философское приложение