В своей обобщающей монографии Уильям Монтер анализирует драматический период перехода от Средневековья к эпохе Просвещения. Автор исследует, как «невидимый мир» народных обрядов, заговоров и верований в ведовство стал главной мишенью для церковных и светских властей.

Книга подробно рассматривает механизмы «охоты на ведьм» и искоренения ересей не просто как акты фанатизма, а как сознательную политику воспитания «благочестивого гражданина». Монтер показывает, что путь к европейской веротерпимости лежал через жесточайшую унификацию социального поведения и подавление магического мировосприятия.

Ritual, Myth and Magic in Early Modern Europe

Пер. с англ, А.Ю. Серегиной

M.: Изд. дом «Искусство», 2003. 288 с

ISBN 5-85200-412-х

Уильям Монтер - Ритуал, миф и магия в Европе раннего Нового времени - Содержание

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

ПРОЛОГ

1. НАРОДНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ В ПОЗДНЕСРВДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ

2. РЕФОРМАЦИЯ СВЕРХУ

3. КАЛЬВИНИСТСКАЯ ТРАДИЦИЯ

4. ИНКВИЗИЦИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

5. СЕВЕРНЫЙ КАТОЛИЦИЗМ

6. СОСУЩЕСТВОВАНИЕ КУЛЬТУР И СУЕВЕРИЙ В АМЕРИКЕ

7. НАПАДКИ НА СУЕВЕРИЯ, 1680-1725 ГОДЫ

8. ТЕРПИМОСТЬ И НЕТЕРПИМОСТЬ В ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ

9. ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИИ ИУДАИЗМА

ЭПИЛОГ

ПРИМЕЧАНИЯ

КОММЕНТАРИИ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН