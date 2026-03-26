Монтер - Ритуал, миф и магия в Европе
В своей обобщающей монографии Уильям Монтер анализирует драматический период перехода от Средневековья к эпохе Просвещения. Автор исследует, как «невидимый мир» народных обрядов, заговоров и верований в ведовство стал главной мишенью для церковных и светских властей.
Книга подробно рассматривает механизмы «охоты на ведьм» и искоренения ересей не просто как акты фанатизма, а как сознательную политику воспитания «благочестивого гражданина». Монтер показывает, что путь к европейской веротерпимости лежал через жесточайшую унификацию социального поведения и подавление магического мировосприятия.
Уильям Монтер - Ритуал, миф и магия в Европе раннего Нового времени
Ritual, Myth and Magic in Early Modern Europe
Пер. с англ, А.Ю. Серегиной
M.: Изд. дом «Искусство», 2003. 288 с
ISBN 5-85200-412-х
Уильям Монтер - Ритуал, миф и магия в Европе раннего Нового времени - Содержание
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
ПРОЛОГ
1. НАРОДНОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ В ПОЗДНЕСРВДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ
2. РЕФОРМАЦИЯ СВЕРХУ
3. КАЛЬВИНИСТСКАЯ ТРАДИЦИЯ
4. ИНКВИЗИЦИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ
5. СЕВЕРНЫЙ КАТОЛИЦИЗМ
6. СОСУЩЕСТВОВАНИЕ КУЛЬТУР И СУЕВЕРИЙ В АМЕРИКЕ
7. НАПАДКИ НА СУЕВЕРИЯ, 1680-1725 ГОДЫ
8. ТЕРПИМОСТЬ И НЕТЕРПИМОСТЬ В ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ
9. ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИИ ИУДАИЗМА
ЭПИЛОГ
ПРИМЕЧАНИЯ
КОММЕНТАРИИ
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
