Тора (Библия) написана на иврите, но это вовсе не значит, что израильтяне изъясняются исключительно на священном языке, что их речь состоит только из фраз, которыми написано Священное писание, что она торжественная, чинная, благородная и скучная. Нет, народ здесь говорит вполне человеческим языком, живым, пересыпает речь и грубостями, и просторечными выражениями, и, разумеется, использует много-много сленга. Рассказывают, что когда Итамару, сыну возродителя иврита Элиэзера бен-Иегуды (Перельмана), было 10 лет, к нему пришли друзья, они выбежали во двор и стали там шумно играть. Время было - «шлаф-штунде» (традиционный послеобеденный сон, средиземноморская «сиеста»). Одна из соседок попыталась их урезонить, на что Итамар осыпал ее бранными словами. Соседка пошла жаловаться его отцу и застала того за написанием очередной главы своего ивритского словаря. Бен-Йегуда внимательно выслушал жалобу, посмотрел на женщину поверх очков, спросил на своем высоком, сегодня уже немного архаичном иврите: «И на каком языке отпрыск мой изволил сквернословить?» - На иврите, конечно, - ответила женщина. - Ну, тогда все в порядке, - заключил умиротворенный отец и вернулся к своим занятиям. И в наши дни сленгом не брезгуют («не считают западло» - если оставаться в жанре) весьма образованные люди - профессоры, доценты, ученые - даже когда выступают перед публикой. При этом как бы в оправдание оговариваются: «кмо ше-омрим хЕвре» - «как выражается простонародье». И то не всегда оговариваются. На днях председатель Общества борьбы с раком толстой кишки - врач, исследователь, общественный деятель - выступал по Второму телеканалу и призвал мужчин старше пятидесяти сделать колоноскопию: «Тазизу эт а-тахат ве-леху леЬибадек!» - заключил он свое выступление («Хватит просиживать штаны, идите на проверку»). И в наши дни сленгом не брезгуют («не считают западло» - если оставаться в жанре) весьма образованные люди - профессоры, доценты, ученые - даже когда выступают перед публикой. При этом как бы в оправдание оговариваются: «кмо ше-омрим хЕвре» - «как выражается простонародье». И то не всегда оговариваются. На днях председатель Общества борьбы с раком толстой кишки - врач, исследователь, общественный деятель - выступал по Второму телеканалу и призвал мужчин старше пятидесяти сделать колоноскопию: «Тазизу эт а-тахат ве-леху леЬибадек!» - заключил он свое выступление («Хватит просиживать штаны, идите на проверку»).

Юрий Моор-Мурадов - Сленг, жаргон и прочие краски иврита - Занимательный иврит 4 Издательство «Yuramedia» Иерусалим 2013 – 360 с. Yuri Moor-Muradov Israeli Slang or Fascinating Hebrew-4

Юрий Моор-Мурадов - Сленг, жаргон и прочие краски иврита - Занимательный иврит 4 - Пророк, говоривший на сленге

Черновые главы этой книги об иврите я публиковал в Интернете; читатели активно участвовали в обсуждении, давали советы, предлагали рубрики, напоминали о словах и выражениях. Все это нашло свое отражение в окончательной редакции глав. Но были и критические замечания. Так, один из читателей выразил возмущение: зачем я вообще пишу о сленге? В смысле - низкая это тема, говорят на нем люди необразованные. «Расскажите лучше о пословицах и поговорках из ТАНАХа», - назидательно посоветовал он. Во-первых, в предыдущих книгах я не раз писал о выражениях из ТАНАХа, активно используемых в современном иврите. Во-вторых - не зная сленга, можно многого не понять. Ведь эти наши исследования сленга, жаргона, просторечных и заимствованных слов представляют не только теоретический интерес. Скажем, вы приедете в автомастерскую починить свой автомобиль, или вызовете строителей сделать ремонт - они забросают вас сленговыми выражениями, а вы ничего не поймете. А с этой книгой в руке вы сможете говорить с ними на равных. Подрядчик скажет: «а-ремонт яале леха бухта шель кесеф» - вы уже знаете что «бухта» - это пачка денег, и поймете, что ремонт влетит в копеечку. А выполнив работу, попросит дать ему в качестве оплаты чек «бли кросс». «Кросс» - это две черточки вверху, означающий: чек может быть внесен только на счет того, кто в нем указан в качестве получателя. Читатель написал мне про ТАНАХ. А специалисты находят сленговые обороты даже в этой священной книге. Например, когда евреи в очередной раз возроптали: «И зачем только мы покинули Египет?!» - разгневанный Моше рабену пригрозил карами Божьими, которые грянут во множестве и будут столь тяжкими, что мало не покажется: «'Ад ашер йице ми-апхем ве-hae лахем ле-зАра» («пока не полезет у вас из носа и станет вам омерзительным»). По единодушному мнению специалистов выражение «йице ми-апхем» -древний сленг чистой воды. (Есть комментаторы, которые убеждены, что, говоря о себе «квад пе ани, квад лашон» Моше рабену имел в виду не то, что он - заика, а что речь его далека от того, чтобы быть изящной; он отдавал себе отчет, что выражается как простолюдин). Ивритского сленга - море разливанное, пруд пруди. Мы поговорим о самом главном, не претендуя («бли леЬитъямер) быть полным словарем сленга. При отборе я, как это делал всегда при написании книг - следовал главному правилу: здесь будет то, что я слышал сам, читал, иногда использую. Говорить о словах устаревших, лежащих бессмысленным грузом в словарях, смысла нет. Картотека, которую я собрал и постоянно пополнял в процессе написания книги, содержит массу примеров. Ее больше их осталось за пределами нашего внимания. Вы увидите, что эта книга не только о сленге и жаргоне - есть главы, посвященные заимствованиям из разных языков-английского, русского арамейского, греческого... Потому в названии книги «и прочие краски иврита». Заимствования у чужих языков - процесс благотворный. Он обогащает синонимический ряд, питает разные уровни стилей, позволяет передать оттенки и нюансы мысли и чувства.