Moore - Untold Tales from the Book of Revelation

Книга Стивена Д. Мура «Нерассказанные истории из Книги Откровения: секс и гендер, империя и экология» предлагает радикально новый, провокативный взгляд на последнюю книгу Библии через призму современной критической теории. Автор ставит перед собой задачу выйти за рамки традиционных богословских толкований, исследуя скрытые пласты текста, касающиеся власти, телесности и окружающей среды. Основная идея произведения заключается в том, что Откровение Иоанна Богослова является сложным культурным продуктом, который не только отражает религиозные чаяния, а содержит глубокие, порой противоречивые идеи о гендерных ролях, колониальной эксплуатации и отношениях человечества с природой.

Содержательная часть книги структурирована вокруг четырех ключевых тем: секса, гендера, империи и экологии. Мур анализирует библейские образы — от Вавилонской блудницы до Жены, облеченной в солнце, — деконструируя то, как текст формирует представления о маскулинности и феминности в контексте божественного суда. Автор уделяет значительное внимание антиимперскому пафосу Откровения, рассматривая его как форму сопротивления римскому владычеству, и в то же время критически оценивает экологические последствия апокалиптических видений, где разрушение земли и моря становится частью божественного сценария. Книга побуждает читателя задуматься над тем, как эти древние метафоры продолжают влиять на современные политические и социальные дискурсы.

Текст написан в сложном, академическом, но чрезвычайно интеллектуально стимулирующем стиле, характерном для постмодернистской библеистики. Стивен Д. Мур сочетает литературный анализ с социологическими и философскими подходами, что делает его труд ценным для ученых, теологов и всех, кто интересуется критическим прочтением священных текстов. Работа не предлагает готовых ответов или традиционного духовного утешения, вместо этого она ставит неудобные вопросы об этических измерениях апокалиптической литературы. Это чтение для тех, кто готов к серьезному интеллектуальному вызову и стремится увидеть в Книге Откровения не только пророчество о конце света, но и зеркало человеческих представлений о власти и идентичности.

Stephen D. Moore - Untold Tales from the Book of Revelation - Sex and Gender, Empire and Ecology

Society of Biblical Literature. - Resources for Biblical Study Tom Thatcher, New Testament Editor. - Moore, Stephen D., 1954- author.

ISBN 978-1-58983-992-2 (electronic format) — ISBN 978-1-58983-991-5 (hardcover binding : alk. paper)

Stephen D. Moore - Untold Tales from the Book of Revelation - Sex and Gender, Empire and Ecology - Contents

Abbreviations

1. What Is, What Was, and What May Yet Be

2. Mimicry and Monstrosity

3. Revolting Revelations

4. Hypermasculinity and Divinity

5. The Empress and the Brothel Slave (co-authored with Jennifer A. Glancy)

6. Raping Rome

7. Retching on Rome

8. Derridapocalypse (co-authored with Catherine Keller)

9. Quadrupedal Christ

10. Ecotherology

Bibliography

Index of Modern Authors