Меня усыновили, когда мне было восемнадцать лет. Я не был сиротой - в том смысле, в котором большинство людей воспринимают это слово. Не был я и «отказником». Состояние моё было куда серьёзнее: я был чужим для Божьей семьи, рабом греха, и мне грозил справедливый гнев Божий. А я даже не понимал этого, пока мой друг Боб не стал рассказывать мне хорошую новость о том, что Христос умер за мои грехи.

Пока я слушал его, Бог открыл моё сердце, чтобы я мог понять и поверить в Евангелие. Я отрёкся от своего греха и положился на жертвенную смерть Иисуса Христа за мои грехи. В тот самый миг я был принят в новую семью - Бог праведный Судья стал моим милосердным Отцом. Если вы - христианин, если вы поверили в искупительную жертву Христа за ваши грехи, Бог вас тоже усыновил.

Если бы Бог просто искупил, простил и объявил нас праведными - одно это было бы из ряда вон выходящим. Однако Он не останавливается на этом и делает нас Своими детьми (Гал. 4:4-7). Христианин, если тебе случалось сомневаться, что Бог тебя любит, гони сомнения прочь. Бог Отец усыновил или удочерил тебя благодаря личности и подвигу Христа. В Нём мы получаем неопровержимое доказательство Божьей личной, конкретной и пылкой любви к нам.

Я неоднократно имел возможность вспомнить о своём усыновлении за двадцать семь лет пасторского служения в церкви «Жизнь завета». В нашей церкви полно родителей, которые отправлялись в дальние страны (иногда туда, где пребывание сопряжено с риском для жизни), чтобы усыновить там ребёнка, и которые брали в свою семью детей в США. Знакомство с новоприёмными детишками всегда оказывалось уникальным переживанием.

Всякий раз я ощущал Божье присутствие. Всякий раз я преклонялся перед самоотверженностью и состраданием таких родителей. Всякий раз я вспоминал о смерти Спасителя за мои грехи ради того, чтобы Бог Отец мог усыновить меня. Всякий раз в моём сердце звучало напоминание о Божьей любви к нам, открытой в Евангелии. Нечто похожее я испытал, когда впервые прочитал рассказ Рассела Мора об усыновлении двух мальчиков из России.

Рассел Мор - Усыновлены, чтобы жить - Приоритетность усыновления и удочерения для христиан

Перевод с английского — «In Lumine Media»

Издательство — «In Lumine Media» — 240 с.

Чернигов — 2013 г.

ISBN 978-966-2593-17-4

Рассел Мор - Усыновлены, чтобы жить - Приоритетность усыновления и удочерения для христиан - Содержание

Предисловие Си-Джея Махейни

1.Усыновление, Иисус и Ты - Почему вы должны прочесть эту книгу, особенно если вам не хочется

2.Эти двое - родные братья? Что я узнал о Евангелии Христа благодаря «неприличным» вопросам об усыновлении

3.Иосиф из Назарета и планирование семьи - Что стоит на кону, когда мы говорим об усыновлении

4.Разве вы не хотите иметь своих детей? - Как узнать, следует ли вам (или вашим близким) задуматься об усыновлении

5.Сбор документов, финансы и другие угрозыличному освящению - Нак лавировать среди практических аспектов процесса усыновления

6.Джим Кроу в церковных яслях - Нак относиться к расовой принадлежности, состоянию здоровья и другим неудобным вопросам усыновления

7.Для усыновления ребёнка требуется целая деревня - Как церкви могут поддерживать усыновление

8.«Усыновлён» - глагол прошедшего времени - Как родители, дети и друзья могут воспринимать жизнь приёмного ребёнка

9.Заключительные мысли

Благодарности

Примечания

Рассел Мор - Усыновлены, чтобы жить - Приоритетность усыновления и удочерения для христиан - Усыновление, Иисус и ты

Почему вы должны прочесть эту книгу, особенно если вам не хочется. В глазах моих сыновей появляется особый блеск, когда они собираются сделать что-то недозволенное. Другое, хоть и похожее, выражение принимает их взгляд, когда они пытаются прочесть на моём лице, считаю ли я их шалости непозволительными. Оно-то и было написано на лицах обоих мальчуганов, пока они поднимались по ступенькам к старой кафедре. Мы находились в зале для собраний в семинарии, где я преподаю будущим пасторам; мальчишки пришли, чтобы послушать мою проповедь. Они знали, что в церкви нужно вести себя примерно, а это собрание выглядело совсем как церковное.

Они также знали, что я позволяю им сидеть на переднем ряду только в том случае, если они будут вести себя тихо, не позволяя себе шалить, пока я говорю. Но у моего друга были другие виды на них в тот день. «Бенджамин, Тимоти, - прошептал он моим сыновьям за несколько минут до того, - вы не поможете мне представить вашего папу перед тем, как он начнёт проповедь?» Я нервно потеребил не очень удобный микрофон, закреплённый на ухе, глядя, как два бойких пятилетних крепыша поднимаются на сцену. Они не сводили с меня глаз, пытаясь убедиться, что не нарушают никаких правил. Я смотрел, как они стоят за кафедрой, и слушал их ответы на вопросы коллеги. - Кто сегодня будет проповедовать? - спросил мой друг. - Папа, - ответил Бенджамин. - И о чём же он будет проповедовать? - продолжал коллега.

Потянувшись к микрофону, Тимоти мгновенно ответил: - Об Иисусе. На несколько мгновений я мысленно унёсся в то время, когда впервые их увидел. Они лежали в экскрементах и рвоте, покрытые пролежнями и мухами, в детском доме какого-то российского шахтёрского города. Мы с Марией подали прошение об усыновлении и прибыли в Россию в первый (из двух) раз, не зная, кто (если вообще кто-либо) нас там ждёт. Сразу же после приземления в бывшем Советском Союзе я крепко задумался, не совершили ли мы ужаснейшую ошибку. Сидя в незнакомом аэропорту, окутанные невидимым облаком из европейских духов, человеческого пота и сигаретного дыма, мы с женой снова сказали Богу о том, что доверяем Ему и хотим усыновить того, кого Он нам пошлёт, несмотря на физиологические проблемы или умственную отсталость этих малышей.

Член комиссии по делам усыновления сказала, что подобрала нам «сероглазых» мальчишек, от которых матери отказались ещё в роддоме, - они находились в небольшой деревушке примерно в часе езды от места, куда мы прибыли. Кто бы сомневался: руководство детдома с помощью переводчиков сообщило нам ужасающий перечень медицинских проблем, включая фетальный алкогольный синдром у одного (если не у обоих) мальчиков. Мы посмотрели друг на друга так, словно хотели сказать: «Что ж, Господь уготовил нам это - значит, так тому и быть». Нянечка провела нас вверх по лестнице, потом по промозглому коридору в комнатушку с двумя кроватками. Я всё ещё вижу младшего (нынче Тимоти), который с улыбкой до ушей перекатывался по кроватке.

Старший, Бенджамин, вёл себя спокойнее - он гладил отбрасываемую мною тень рукой, вероятно, впервые в своей жизни увидев мужчину (я позже это понял). У обоих «отказников» волосы сбились в колтуны, а один страдал косоглазием. Оба двигались медленно и как-то несгибаемо, почти как пластилиновые модели в рождественских мультипликационных фильмах из нашего детства в 1970-х. Но мы влюбились в них с первой же секунды -на интуитивном, почти первобытном уровне. Преображение двух бывших сирот в сыновей, которых я созерцал в тот день за кафедрой и вижу каждый день носящимися по дому с деталями конструктора и чертежами для создания моделей из него, и подтолкнуло меня к написанию этой книги.

Мысль о том, что десятки тысяч таких детей находятся в российских детских домах, общественных учреждениях Китая и системе опеки детей в США, гложет меня так настойчиво, что я сижу за компьютером и стучу по клавиатуре. Я не знаю вас, читатели моей книги. Возможно, вы стоите в книжном магазине и листаете эти страницы. Может, читаете по нескольку минут за присест, пряча в ящик стола, где её не заметит ваша «половинка». Может, вы и представить себе не могли, что станете читать книгу об усыновлении. А может, думаете, что это стоящая идея. Ну да ладно. Я никогда не думал, что стану писать книгу об усыновлении, как вы вскоре убедитесь. Как я уже сказал, понятия не имею, кто вы. Но я знаю, что пишу всё это для вас.