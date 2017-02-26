Посетив два раза - в 1883 и в позапрошлом, 1889 г, - Помпею, этот удивительный остаток античного мира, словно живым вышедший из своей исторической могилы после того, как он оставался в ней заживо погребенным почти восемнадцать столетий, явившийся во всей полноте его прежней жизни - с форумами, обставленными рядами колоннад и статуй; с храмами, в которых пребывали на своих местах жертвенники и античные боги;



с театрами и аренами, в которых оставались как бы со вчерашнего дня нетронутыми входные билеты и скелеты львов, ждавших боя с гладиаторами; с домами, полными всего домашнего обихода, с посудой, мебелью, со съестными припасами, хлебами, консервами, с детскими игрушками, даже духами и благовониями для погребенных вместе с ними красавиц античного мира; с улицами со следами колес на мостовых; со стенами с нестертыми еще объявлениями о театральных представлениях и зрелищах, - посетив, повторяю, два раза это чудо древности, я всякий раз испытывал глубокое очарование.



Мысль моя невольно переносилась за две тысячи лет к той, полной поэзии и сверкающей всеми красками, античной жизни, которая теперь сама явилась свидетельствовать о себе. Это неотразимое обаяние исчезнувшей с лица земли, отдаленной от нас тысячелетиями жизни всякий раз вызывало во мне настойчивое желание воспроизвести ее картины, хотя бы в очерках, хотя бы в общих чертах увидеть неясные силуэты людей того далекого исторического прошлого, с их человеческими страстями, радостями и печалями.

Сей скромный труд я представляю на суд читателей.

Даниил Мордовцев - Жертвы вулкана

Hope of Salvation Mission, 2006. 406 стр.

ISBN 1-932247-79-3

Даниил Мордовцев - Жертвы вулкана – Оглавление книги

41 пронумерованная глава

Даниил Мордовцев - Жертвы вулкана - ГЛАВА 1

Обширный порт Помпея ярким летним утром 79 года нашей эры представлял великолепное, оживленное зрелище. На большой, гладкой, как зеркало, его поверхности почти сплошной массой сгрудились корабли, пришедшие сюда со всего известного тогда света. Они пришли из Испании, Египта, Палестины, Сирии и даже из гиперборейской Пропонтиды - из Пантикапея, Херсонеса Таврического, Меотиды, от таинственных берегов Сирии, из таких стран, которые, по воображению древних, были населены антропофагами и одноглазыми циклопами. Сквозь целый лес мачт и флагов глядело на эту картину голубое море, окаймленное длинной рамкой берегов с цветущими городами - Мизеном, Путеолами, Неаполем, Ретиною, портом Геркулеса и Стабиями. На заднем плане картины высились две горы, Сомма и Везувий, которые, как молчаливые стражи, своим массивным телом защищали этот райский уголок земли от сурового дуновения северных ветров.

Картина выглядела живописной, вполне отвечавшей самому названию всей этой местности - Счастливая Кампанья.

Но картина эта не во всем изобиловала счастьем. Кроме богатых восточных товаров и всевозможных предметов роскоши, корабли, прибывшие сюда отовсюду, привезли множество товара иного рода; товара живого, говорившего на всех известных и неизвестных римскому миру языках. Это были невольники, закупаемые работорговцами на всех невольничьих рынках Африки, на берегах Средиземного, Эгейского и Меотийского морей для перепродажи во все города Италии, всюду, где рабы были такой необходимостью, как рабочий скот и вьючные животные.

Сюда-то, на пристань Помпеи, у самых стен города и был выгружен этот живой товар. Невольники и невольницы, старые и молодые, подростки и дети беспорядочными группами стояли или лежали на специально сколоченных из досок помостах, чтобы покупатели могли их видеть и оценивать их стать и мускулистость, силу мужчин, стройность и красоту женщин. Все невольники были голыми, и лишь женщинам дозволялось немного прикрыть свою наготу, да и то только до осмотра.