Моргулис - Тоска по раю

Книга Михаила Моргулиса «Тоска по раю — Маленький роман о любви и сорок пять рассказов» представляет собой яркий образец современной духовной прозы, где художественный вымысел тесно переплетается с автобиографическими мотивами и глубокими философскими размышлениями. Автор ставит задачу запечатлеть неуловимые моменты человеческого бытия, в которых сквозь обыденность просвечивает вечность. Основная идея произведения заключается в том, что «тоска по раю» — это не просто ностальгия по утраченному эдему, а созидательная сила, которая ведет человека через испытания, ошибки и любовь к обретению своего истинного «Я» и примирению с Творцом.

Содержательная часть книги открывается «Маленьким романом о любви», который задает тон всему сборнику, исследуя хрупкость и одновременно несокрушимость человеческих чувств перед лицом времени и обстоятельств. Последующие сорок пять рассказов представляют собой калейдоскоп человеческих судеб, встреч и расставаний, происходящих в самых разных уголках мира — от шумного Нью-Йорка до тихих улочек старой Европы. Моргулис детально прорисовывает характеры своих героев, подчеркивая, что в каждом из них живет жажда чего-то большего, чем просто материальное благополучие. Автор уделяет внимание темам прощения, случайных совпадений, которые оказываются промыслительными, и тихой радости, которую можно найти в самых простых вещах, если смотреть на мир глазами веры.

Текст написан в легком, элегическом и глубоко искреннем стиле, который позволяет автору касаться самых сложных струн человеческой души без пафоса и назидательности. Михаил Моргулис мастерски владеет словом, создавая живые, почти осязаемые образы, которые остаются в памяти надолго после прочтения. Работа служит прекрасным примером того, как литература может быть одновременно увлекательной и глубоко духовной, не превращаясь в сухую проповедь. Это чтение приглашает читателя остановиться в суете будней, заглянуть в собственное сердце и осознать, что та самая «тоска по раю» и есть компас, указывающий верное направление в бурном океане жизни.

Михаил Моргулис – Тоска по раю - Маленький роман о любви и сорок пять рассказов

С предисловием Евгения Евтушенко. - СПб.: Христофор, 2015. — 448 с., илл.

ISBN 978-5-8445-0314-6

Михаил Моргулис – Тоска по раю – Содержание

Евгений Евтушенко. Абрикосовый поцелуй

ТОСКА ПО РАЮ. Маленький роман

РАССКАЗЫ

Записки сумасшедшего крокодила - Человек, которому снились птицы - Сюжет при свече и японец в зелёном - Жадный Чарли - Благослови, Господи, раба Даниила - Последнее интервью - Перед полётом - Пацан с большими руками - Двое на пароме - Жди меня, Беатриче - Голос озера Мичиган - Ночь на Фернандо драйв - Новая порода - Дожди из рая - Полная луна - Пережить лето - Мальчик, играющий на кларнете - Летающая семья - Цапля, которая улыбалась - Цикады - Исход Фрола Боттичелли - Замена - Тень от бабочек на белой стене - Прощальный крик совы - Бывают дни у человеков - Вечная великая песня — Париж - Куда улетают хрипуны - Я убил её печальные глаза - Мы слышим твой прекрасный лай - Запах над водой - Сон в летний день - Изабелла - Смерть на моём плече - В чикагском аэропорту - Двое - Сиреневая жизнь - Земли волшебные места - Время собирать пришибленных? - Концерт для разбитой гитары - Звуки жизни, смерти и любви - Визит короля - Я где-то был - Прощание с Иерусалимом - Христос - Последний походъ

ПОСЛЕСЛОВИЯ И ОТЗЫВЫ

Дэн Кристенсен. Обладающий тайной - Ирина Вебстер. Тайна любви - Татьяна Титова. «Тоска по раю»: - О счастье быть с тем, кого любишь - Константин Андреев. Ответ последнему поколению века людей

Об авторе