Морок - Танец повешенного бога

Книга В. Морока «Танец повешенного бога» представляет собой концептуальное исследование германо-скандинавской мифологии, сфокусированное на фигуре Одина. Автор отходит от привычного восприятия мифов как «сказочных» элементов и предлагает рассматривать их через реконструкцию реального быта, магических практик и правовых норм древних скандинавов.

Основная идея работы заключается в том, что Один является живым центром космогонии и магии, чьи функции и положение в иерархии богов менялись в зависимости от эпохи. Книга разделена на три смысловых блока, каждый из которых анализирует божество в определенном контексте:

«Один-Демиург» : Исследует скандинавскую космогонию как процесс, совершаемый триадой богов (Один и его братья), и анализирует создание человека не как волевой акт единого творца, а как глубокий ритуальный сюжет.

«Один-Шаман» : Рассматривает мифологические сюжеты (такие как самопожертвование на древе или использование восьминогого коня) сквозь призму реальных шаманских традиций и магических практик Скандинавии.

«Один-Конунг»: Посвящена анализу власти и верховенства Одина. Автор использует методы сравнительной лингвистики и культурологии, чтобы реконструировать утраченные мифы о восшествии Одина на престол.

Морок, В. - Танец повешенного бога

М.: Тотенбург, 2026. — 160 с.

Морок, В. - Танец повешенного бога - Содержание