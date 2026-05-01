Морок - Танец повешенного бога

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends

Книга В. Морока «Танец повешенного бога» представляет собой концептуальное исследование германо-скандинавской мифологии, сфокусированное на фигуре Одина. Автор отходит от привычного восприятия мифов как «сказочных» элементов и предлагает рассматривать их через реконструкцию реального быта, магических практик и правовых норм древних скандинавов.

Основная идея работы заключается в том, что Один является живым центром космогонии и магии, чьи функции и положение в иерархии богов менялись в зависимости от эпохи. Книга разделена на три смысловых блока, каждый из которых анализирует божество в определенном контексте:

  • «Один-Демиург»: Исследует скандинавскую космогонию как процесс, совершаемый триадой богов (Один и его братья), и анализирует создание человека не как волевой акт единого творца, а как глубокий ритуальный сюжет.

  • «Один-Шаман»: Рассматривает мифологические сюжеты (такие как самопожертвование на древе или использование восьминогого коня) сквозь призму реальных шаманских традиций и магических практик Скандинавии.

  • «Один-Конунг»: Посвящена анализу власти и верховенства Одина. Автор использует методы сравнительной лингвистики и культурологии, чтобы реконструировать утраченные мифы о восшествии Одина на престол.

Морок, В. - Танец повешенного бога

М.: Тотенбург, 2026. — 160 с.

Морок, В. - Танец повешенного бога - Содержание

  • Триады созидания: Рассматриваются две группы богов-создателей — Один, Вили, Ве (творцы мира) и Один, Хёнир, Лодур (творцы людей), которые в тексте трактуются как возможные ипостаси одних и тех же сущностей.

  • Загадка Лодура: Анализируется этимология имени Лодура и его отождествление с Локи на основе древних поэм и баллад.

  • Ритуал против Доктрины: Автор подчеркивает, что там, где мировые религии предлагают богословские трактовки, скандинавская мифология указывает на конкретный ритуал.

