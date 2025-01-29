Мороз - Народная агиография
Обычно определение народный, употребленное с каким-нибудь термином, указывает на «альтернативный» по отношению к научному, книжно-литературному, официальному, общепринятому характеру рассматриваемого явления (ср. народная этимология, народная литература, народная медицина и проч.). В нашем употреблении атрибутив народный используется исключительно в значении ‘фольклорный’ — вне каких-либо оценок. Соответственно, этим термином мы определяем исключительно среду возникновения и сферу бытования фольклорных текстов агиографического характера. Разумеется, этим в значительной степени определяется специфика текстов, которой и посвящена настоящая работа. Термин агиография тоже нуждается в пояснении. Исследование не посвящено народным житиям святых в собственном смысле слова, хотя таковые тоже встречаются: записи воспоминаний о почитаемых старцах, описание их подвигов и чудес попадают иногда в поле зрения исследователей [Прохоров; Черепанова-2005, 269–293], но они принадлежат скорее к сфере «наивной литературы», нежели собственно к фольклору. Мы же будем говорить о собственно фольклорной агиографии, и в этом смысле также необходимо обозначить круг текстов, которые мы понимаем как агиографические.
К области народной агиографии мы не относим те устно бытующие агиографические нарративы, которые распространены в среде «церковных людей», то есть, по определению А. Тарабукиной, людей, бóльшую часть времени проводящих в церкви и молитве [Тарабукина-1999, 186]. Эта среда, сформированная преимущественно городским населением, но в которую вполне могут входить и жители деревень, представляет собой замкнутое сообщество, со своей собственной культурой, опирающейся преимущественно на письменные источники, однако не закрытой и для фольклорных заимствований, когда они содержат дополнительную информацию на интересующие темы. В отношении агиографических нарративов, бытующих в этой среде, можно сказать, что они базируются главным образом на житиях святых, но фольклорные легенды, связанные с конкретными святынями и бытующие в местах их почитания, также занимают важное место в корпусе пересказываемых текстов. Агиографические нарративы в среде «церковных людей», их характер и сюжетный состав, законы существования, тем не менее, заметно отличаются от текстов фольклорных в узком смысле этого слова и составляют предмет особого исследования.
Фольклорные тексты, содержащие сведения о святых и отражающие их культ, принадлежат к разным жанровым группам и обычно изучаются порознь, в составе других текстов того или иного жанра [например, Шеваренкова-2004]. Действительно, что, казалось бы, общего между христианскими легендами, даже в самом широком понимании этого жанра как сюжетного повествования религиозного содержания, рассказом о посещении святого источника и календарными приметами? В жанровом отношении ничего, однако если во всех трех видах текстов упоминается имя святого, они оказываются включены в единую систему, обслуживающую народные представления о святых и их почитание. В этом смысле календарная паремия о том, что Илья пророк два [часа] уволок, запрет работать в Ильин день, чтобы молния не зажгла стога сена, почитание Ильинских источников и деревьев, поверье о том, что молнии — это стрелы, которые пророк, ездящий по небу на колеснице, мечет в дьявола, и легенда о суровом Илье, желающем наказать мужика за недостаточный пиетет, и добром Николе, спасающем крестьянина от гнева страшного святого, образуют единый комплекс сведений о святом и мотивируют различные формы его культа. Именно связь этих текстов с почитанием святых выделяет их в особую группу.
Мороз А.Б. - Народная агиография - Источники, сюжеты, образы
М. : Неолит, 2017. — 448 с.
ISBN 978-5-9908630-5-7
Мороз А.Б. - Народная агиография – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Часть 1. НАРОДНАЯ АГИОГРАФИЯ КАК ЧАСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
- Народная агиография: к постановке вопроса
- Народная агиография и народный культ святых
- Особенности бытования и текстопорождения народных агиографических нарративов
- Специфика мировосприятия в народных агиографических нарративах
- Время и пространство в народных агиографических нарративах
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Святой как персонаж агиографических нарративов
- 1. Внешний облик, физическое состояние и социальный статус святого
- 2. Действия святого
- 3. Речевое поведение святого
- 4. Жестикуляция святого
- 5. Функция святого
- 6. Имя святого и его интерпретация
- 7. Соотношение с другими святыми
- 8. Обрядовые формы почитания святых «Календарная агиография»
- Фольклорная квазиагиография и квазисвятые
Часть 2. НАРОДНЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ
- Преподобный Александр Ошевенский
- Преподобный Кирилл Челмогорский
- Преподобный Нил Столобенский
- Преподобный Никита Столпник
- Преподобный Иринарх Затворник
- Заключение
ПРИЛОЖЕНИЕ. Народные агиографические тексты
- Св. Александр Ошевенский
- Св. Кирилл Челмогорский
- Св. Нил Столобенский
- Св. Никита Столпник
- Св. Иринарх Затворник
- Список информантов
СОКРАЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
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