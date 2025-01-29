Мороз - Народная агиография

Обычно определение народный, употребленное с каким-нибудь термином, указывает на «альтернативный» по отношению к научному, книжно-литературному, официальному, общепринятому характеру рассматриваемого явления (ср. народная этимология, народная литература, народная медицина и проч.). В нашем употреблении атрибутив народный используется исключительно в значении ‘фольклорный’ — вне каких-либо оценок. Соответственно, этим термином мы определяем исключительно среду возникновения и сферу бытования фольклорных текстов агиографического характера. Разумеется, этим в значительной степени определяется специфика текстов, которой и посвящена настоящая работа. Термин агиография тоже нуждается в пояснении. Исследование не посвящено народным житиям святых в собственном смысле слова, хотя таковые тоже встречаются: записи воспоминаний о почитаемых старцах, описание их подвигов и чудес попадают иногда в поле зрения исследователей [Прохоров; Черепанова-2005, 269–293], но они принадлежат скорее к сфере «наивной литературы», нежели собственно к фольклору. Мы же будем говорить о собственно фольклорной агиографии, и в этом смысле также необходимо обозначить круг текстов, которые мы понимаем как агиографические.

К области народной агиографии мы не относим те устно бытующие агиографические нарративы, которые распространены в среде «церковных людей», то есть, по определению А. Тарабукиной, людей, бóльшую часть времени проводящих в церкви и молитве [Тарабукина-1999, 186]. Эта среда, сформированная преимущественно городским населением, но в которую вполне могут входить и жители деревень, представляет собой замкнутое сообщество, со своей собственной культурой, опирающейся преимущественно на письменные источники, однако не закрытой и для фольклорных заимствований, когда они содержат дополнительную информацию на интересующие темы. В отношении агиографических нарративов, бытующих в этой среде, можно сказать, что они базируются главным образом на житиях святых, но фольклорные легенды, связанные с конкретными святынями и бытующие в местах их почитания, также занимают важное место в корпусе пересказываемых текстов. Агиографические нарративы в среде «церковных людей», их характер и сюжетный состав, законы существования, тем не менее, заметно отличаются от текстов фольклорных в узком смысле этого слова и составляют предмет особого исследования.

Фольклорные тексты, содержащие сведения о святых и отражающие их культ, принадлежат к разным жанровым группам и обычно изучаются порознь, в составе других текстов того или иного жанра [например, Шеваренкова-2004]. Действительно, что, казалось бы, общего между христианскими легендами, даже в самом широком понимании этого жанра как сюжетного повествования религиозного содержания, рассказом о посещении святого источника и календарными приметами? В жанровом отношении ничего, однако если во всех трех видах текстов упоминается имя святого, они оказываются включены в единую систему, обслуживающую народные представления о святых и их почитание. В этом смысле календарная паремия о том, что Илья пророк два [часа] уволок, запрет работать в Ильин день, чтобы молния не зажгла стога сена, почитание Ильинских источников и деревьев, поверье о том, что молнии — это стрелы, которые пророк, ездящий по небу на колеснице, мечет в дьявола, и легенда о суровом Илье, желающем наказать мужика за недостаточный пиетет, и добром Николе, спасающем крестьянина от гнева страшного святого, образуют единый комплекс сведений о святом и мотивируют различные формы его культа. Именно связь этих текстов с почитанием святых выделяет их в особую группу.

Мороз А.Б. - Народная агиография - Источники, сюжеты, образы

М. : Неолит, 2017. — 448 с.

ISBN 978-5-9908630-5-7

Мороз А.Б. - Народная агиография – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Часть 1. НАРОДНАЯ АГИОГРАФИЯ КАК ЧАСТЬ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Народная агиография: к постановке вопроса

Народная агиография и народный культ святых

Особенности бытования и текстопорождения народных агиографических нарративов

Специфика мировосприятия в народных агиографических нарративах

Время и пространство в народных агиографических нарративах

Святой как персонаж агиографических нарративов 1. Внешний облик, физическое состояние и социальный статус святого 2. Действия святого 3. Речевое поведение святого 4. Жестикуляция святого 5. Функция святого 6. Имя святого и его интерпретация 7. Соотношение с другими святыми 8. Обрядовые формы почитания святых «Календарная агиография»

Фольклорная квазиагиография и квазисвятые

Часть 2. НАРОДНЫЕ ЖИТИЯ СВЯТЫХ

Преподобный Александр Ошевенский

Преподобный Кирилл Челмогорский

Преподобный Нил Столобенский

Преподобный Никита Столпник

Преподобный Иринарх Затворник

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЕ. Народные агиографические тексты

Св. Александр Ошевенский

Св. Кирилл Челмогорский

Св. Нил Столобенский

Св. Никита Столпник

Св. Иринарх Затворник

Список информантов

СОКРАЩЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА