Морозова - Как воспитать мальчика настоящим мужчиной

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга Елены Морозовой «Как воспитать мальчика настоящим мужчиной» представляет собой практическое руководство по детской психологии и педагогике, написанное с опорой на христианские ценности и традиционные представления о мужественности. Автор ставит задачу помочь родителям (прежде всего матерям) понять специфику мужской природы и избежать типичных ошибок, которые приводят к инфантильности или эмоциональной закрытости ребенка. Основная идея произведения заключается в том, что настоящий мужчина не рождается сам по себе, а формируется через правильное распределение родительских ролей, где материнская безусловная любовь должна вовремя уступить место отцовскому авторитету и поощрению самостоятельности.

Содержательная часть книги охватывает все этапы взросления — от раннего детства до подросткового кризиса. Морозова детально разбирает вопросы дисциплины, физического развития и формирования воли, подчеркивая важность мужского примера в жизни мальчика. Автор уделяет особое внимание психологическим различиям в восприятии мира мальчиками и девочками, объясняя, почему для сына так важны риск, соревнование и четкие границы. В книге также рассматриваются сложные темы: как воспитывать мальчика в неполной семье, как привить ему уважение к женщине и как научить брать на себя ответственность за свои поступки и слова.

Текст написан в доступной, доверительной манере и содержит множество живых примеров из консультативной практики автора. Елена Морозова предлагает конкретные упражнения и советы по общению, которые помогают родителям наладить контакт с сыном, не подавляя его индивидуальность. Работа служит ценным подспорьем для семей, стремящихся вырастить защитника, созидателя и надежного человека, способного противостоять вызовам современного мира. Это чтение вдохновляет на осознанное родительство и напоминает, что воспитание сына — это прежде всего путь самовоспитания самих родителей.

Елена Морозова - Как воспитать мальчика настоящим мужчиной

М.: Сибирская Благозвонница, 2020. — 92, [4] с.

ISBN 978-5-00127-160-4

Елена Морозова - Как воспитать мальчика настоящим мужчиной – Содержание

  • Из вступительного слова архимандрита Георгия (Шестуна)

  • Предисловие автора

  • Несколько слов о предназначении мужчины

  • Влияние семьи на мужской характер

  • Первообраз отца

  • Первообраз матери

  • О способах воспитания мужского характера

  • Тупики семейного воспитания

Related Books

All Books