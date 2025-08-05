Морозова - Введение в текстологию Библии

Повышенный интерес к Библии в современном мире несомненен, что объясняется, в свою очередь, проблемами социально-политического, историко-культурологического и морально-этического характера. Библия – книга книг, в которой содержатся ответы на все актуальные вопросы нашей цивилизации. Другое дело, как мы, люди XXI века, относимся к своему духовному и историческому наследию.

Современная библеистика предоставляет читателю обширную литературу по священной истории Ветхого и Нового Завета, Закону Божию, догматическому богословию, святоотеческому преданию и т.д.; предлагает экзегетическое прочтение библейских книг. Однако за пределами рассмотрения, как правило, оказываются такие важные моменты, как история письменной фиксации Божественного Откровения, копирование и передача священных текстов, реконструкция оригинальных списков и подлинных рукописей Священного Писания – собственно все то, что составляет основу текстологического знания о Библии.

Учебное пособие «Введение в текстологию Библии: теоретические аспекты изучения Ветхого и Нового Завета», не претендуя на оригинальность, раскрывает традиционную версию исагогико-экзегетического прочтения Священного Писания, версию, согласованную со святоотеческим учением.

В структуре и методах изложения материала мы ориентировались, прежде всего, на духовное наследие Отцов Церкви (Ориген, свт. Иоанн Златоуст, св. Андрей Кесарийский, свт. Николай Сербский, блаж. Феофилакт Болгарский), дореволюционные источники (П.А. Юнгеров, Н.Н. Глубоковский, И.Н. Корсунский, Д.С. Леонардов и др.). Не остались без внимания и труды современных отечественных (Н. Иванов, прот., А. Сорокин, прот., Д. Сысоев, И.А. Левинская, С.С. Аверинцев), а также западных ученых (Б.М. Мецгер, Меррил Тенни, Э. Тов, Дж. Вайнгрин и др.), поскольку текстология Библии как наука получила свое развитие именно на Западе и была поддержана нашими исследователями. Вместе с тем, охватить всю литературу, накопленную в современной библеистике, не представляется возможным в границах данного пособия.

Для самостоятельного изучения в книге приводится список, на наш взгляд, наиболее полезной и интересной литературы по данной проблематике. Структура работы и система изложения материала в целом отвечают задачам и основным требованиям программы курса «Текстология Библии» (см. Приложение).

Пособие адресовано студентам IV курса исторического факультета (специальность – религиоведение), а также может быть рекомендовано студентам филологического направления и всем, кто интересуется мировой литературой и отечественным духовным наследием.

Ю.Г. Морозова - Введение в текстологию Библии: теоретические аспекты изучения Ветхого и Нового Завета

ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. - 155 с.

ISBN: 978-5-94809-406-9

Ю.Г. Морозова — Введение в текстологию Библии — Содержание