Моррис Генри - Сотворение мира - научный подход - Креационизм

Советские ученые рассказывают, что где-то в начале 60-х годов в научных кругах больших городов прошел слух об одной удивительной книге. Никто ее лично не читал, да и не видел. Известно было только, что она вышла в Америке, что написали ее двое ученых, и что посвящена она Потопу, про который говорится в Библии. И что якобы эти ученые доказали, на основании научных данных, что тот самый всемирный Потоп является не мифом, а историческим событием, и происходил именно так, как описывает Библия (книга, которую в СССР тоже почти никто не читал, да и мало кто видел). Научное исследование, о котором столько говорили, действительно появилось в США, в 1961 году. Название — "Библейский Потоп" (дословно — "Genesis Flood"), авторы — Генри МОРРИС и Джон УИТКОМБ.

Редкая научная книга на Западе выдерживает больше пяти изданий. "Библейский Потоп" вышел в 1980 году 24-м изданием! (А, как известно, новое издание здесь не предпринимают, если не разошлось предыдущее). В чем же причина такого успеха? Почему книга, предназначенная в основном для ученых, приобрела такой широкий круг читателей? В ней около 500 страниц. Почему людям не лень продираться сквозь дебри терминов: физики, геологии, антропологии, палеонтологии, гидрологии и других наук? Видимо, эта книга имеет какое-то отношение к вопросам, которые волнуют широкие массы людей. Чтобы разобраться в этом, надо хоть немного представлять себе интеллектуальную жизнь "среднего американца". Дело в том, что подавляющее большинство жителей США верят в Бога. Атеисты среди них есть, но найти их не так легко. Именно поэтому американцы так рады, когда наука (уже в который раз!) подтверждает то, о чем говорит Библия (книга, которая в Америке доступна для каждого и регулярно читается — миллионами). Последние сто лет в мировой науке получила огромное распространение эволюционная теория, отцом которой считается Чарлз Дарвин. Наступило время, когда "быть ученым" и "быть эволюционистом" стало значить одно и то же. Это время потихоньку проходит. Ученых, которые перестают верить в то, что эволюция имеет или имела место, становится все больше. Они объединяются в научные общества, насчитывающие тысячи членов. Президентом одного из таких обществ, в течение ряда лет, был автор нашумевшей книги о Потопе, доктор физико-математических наук Генри Моррис. Он — один из ведущих представителей так называемого научного креационизма.

Г. Моррис окончил университет им. Раиса по специальности "Гражданская инженерия". Затем он защитил диссертации по гидравлике, геологии и математике при университете штата Миннесота. 37 лет посвятил д-р Моррис научным исследованиям, преподаванию и организаторской работе в науке. Он 14 лет был деканом факультета гражданской инженерии Политехнического института штата Виргиния. Книга, которую вы держите в руках, была первоначально адресована научным кругам США, и вы можете это почувствовать по содержанию. Это— одна из десятков книг, написанных Г. Моррисом, автором не только знаменитого "Библейского Потопа", но и работ по гидрологии, водным ресурсам, геологии, педагогике, научному креационизму, христианской апологетике, богословию и другим областям знаний. С 1970 года он возглавляет основанный им Институт креационных исследований, успевая при этом работать над новыми книгами, читать лекции и участвовать в публичных дебатах между эволюционистами и креационистами. Разумеется, для большинства советских читателей такие слова, как "креационизм", "креационные исследования", — звучат непривычно. Собственно, поэтому и был предпринят русский перевод этой книги.

Моррис Генри - Сотворение мира - научный подход - Креационизм

Институтом креационных исследований Калифорния 1990 год 88стр

Моррис Генри - Сотворение мира - научный подход - Содержание

Предисловие

Глава 1. Введение

Глава 2. Две недели

Глава 3. Возможна ли эволюция в настоящее время?

Глава 4. Происходила ли эволюция в прошлом?

Глава 5. А так ли Земля стара?.. Может, она просто переутомилась?

Глава 6. Что говорит теория вероятностей?

Глава 7. Практическое научное значение креационной модели

Краткий словарь

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