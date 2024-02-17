ДАДА

Авангардное художественное направление, получившее развитие во многих странах Европы, а также в США.

Дадаизм возник как реакция на военные потрясения 1914–1918 годов, которые были восприняты творческой молодежью как апокалиптический «конец света», как чудовищ‑ная бессмыслица. Все свое возмущение, всю энергию и молодые силы они обрушили на многовековые устои западной цивилизации, допустившей это безумие. Лидер дадаистов Тристан Тцара писал, что они были полны ненависти «к омерзительным ценностям, во имя которых велась война». Дадаизм впитал в себя черты предшествующих ему стилей – синтетичность кубизма, страстность экспрессионизма, радикальность футуризма, встав при этом в оппозицию к ним.

В своем разрушительном пафосе дадаисты попирали всё и вся. Создание каких‑либо позитивных ценностей не входило в их задачи. Общественному безумию они противопоставили свое, творческое безумие. Программой действия для них стало доведенное до абсурда отрицание всех эстетических ценностей, утверждение хаотического произвола творчества, отринувшего здравый смысл, отвергающего законы общества, морали, этики и религии. В своей «Первой дада‑речи в Германии», произнесенной в феврале 1918 года Рихард Гюльзенбек заявил: «Слово „дада“ символизирует самое что ни на есть примитивное отношение к окружающей действительности; вместе с дадаизмомв свои права вступает новая реальность. Жизнь предстает как „симультанный“ хаос из шумов, красок и духовных ритмов, который уверенно, со всеми его громкими сенсациями и горячечным бредом непритязательной и бесстрашной души, во всей его жестокой реальности включается в дадаистское искусство… Дадаизм – это первое направление в искусстве, которое в эстетическом плане не противопоставляет себя жизни, разрывая в клочья все модные слова об этике, культуре и внутренней жизни, которые являются лишь личиной, скрывающей дряблое тело».

В основу своей деятельности дадаисты положили принципы алогичного мышления, призванного разрушить привычный мир объективных истин и устойчивых связей. Задолго до сюрреалистов они отстаивали приоритет бессознательного, случайного. Они возвели скандал в статус искусства, поставили его в один ряд с выставками и манифестами, сделали его мощным и действенным средством борьбы с мертвой традицией и всем, что ее олицетворяло, будь то «Мона Лиза» Леонардо да Винчи или классик французской литературы Морис Баррес.

Дадаисты стремились создать впечатление вызывающей абсурдности своей деятельности. Они первыми вывели искусство за грань серьезного, сделав его смешным и веселым. Они жили и творили в атмосфере разухабистого карнавала, в котором предметное искусство играло далеко не ведущую роль. Стихией дадаистов была игра, яркие театрализованные представления, на которых под грохот барабанов и какофоническое визжание труб разворачивались костюмтрованные парады костюмов и масок, декламировались странные стихи, представляющие бессмысленный набор звуков.

Иван Мосин - Большая иллюстрированная энциклопедия – Сюрреализм

Санкт-Петербург, СЗКЭО, 2017, — 256 с.: ил.

ISBN 978-5-9603-0388-0

Сюрреализм зародился в начале 1920-х годов в недрах парижского дадаизма, унаследовав его антиобщественный пафос и стремление к ниспровержению эстетических идеалов классического искусства прошлых веков. Своими предшественниками сюрреалисты считали романтиков первой половины XIX века, а также символистов конца XIX — начала XX века.

Сюрреалисты вовсе не стремились к созданию еще одного из многих течений. Они ставили перед собой глобальную задачу осуществить революционный переворот в сознании, распространить свое влияние на все виды творческой деятельности и мышления.

Зародившись как литературное движение, сюрреализм почти сразу же вовлек в свою орбиту множество художников самых разных эстетических устремлений. В разные годы к движению примыкали такие разные и яркие художники как Жан Арп, Ганс Беллмер, Виктор Браунер, Аршиль Горки, Сальвадор Дали, Альберто Джакометти, Оскар Домингез, Курт Зелигманн, Вифредо Лам, Андре Массон, Роберто Матта, Хуан Миро, Рене Магритт, Мерет Оппенхейм, Вольфганг Паален, Мэн Рэй, Ив Танги, Вильгельм Фредди, Макс Эрнст. Идеи сюрреализма в разные годы привлекали таких крупных художников XX века, как Джорджо де Кирико, Марсель Дюшан, Василий Кандинский, Пауль Клее, Франсис Пикабиа, Пабло Пикассо, Марк Шагал.

Сюрреализм — уникальное художественное течение, которое более полувека доминировало в мировом искусстве, определяя облик художественной действительности. Чрезвычайный успех этого движения заключался в том, что сюрреализм был не просто локальным художественным методом, но концептуальной, блестяще спланированной и реализованной программой, главной целью которой было изменить мир. И цель эта была достигнута. Зародившись во Франции, сюрреализм практически тотчас же шагнул за ее пределы, экспансировав Европу, а накануне Второй мировой войны перекинулся за океан, быстро распространившись не только в США, но и в странах Латинской Америки. Сюрреализму понадобилось всего пятнадцать лет, чтобы проникнуть и восторжествовать практически во всех областях художественной жизни, навсегда изменив мировое общественное сознание.

Сюрреализм — искусство высшей реальности — Явился блестящим выразителем внутренних противоречий и душевного распада человечества в период между двумя мировыми войнами. Став наследником идей символизма, дадаизма и метафизической живописи, творчески переосмыслив их открытия, сюрреализм, в свою очередь, дал толчок к возникновению и развитию таких направлений в мировом искусстве, как магический реализм в США и фантастический реализм в Австрии, а также значительно повлиял на дальнейшее пазвитие современного искусства: своим рождением ему во многом обязаны абстрактный экспрессионизм и поп-арт, а также хэппенинг, перформанс, концептуальное искусство.