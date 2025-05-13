Москаленко Андрей - Разгаданные тайны Апокалипсиса

Апокалипсис, или Откровение Иоанна Богослова – самое великое из всех пророчеств, данных человечеству. По монументальности и глубине скрытого смысла ему нет равных. Апокалипсис – самое новое из всех пророчеств Библии. Оно было дано свыше одному из двенадцати апостолов через много лет после Вознесения Иисуса Христа и стало единственной пророческой книгой Нового Завета, завершением Библии. В переводе с древнегреческого языка «апокалипсис» означает «снятие покровов», «открытие», «откровение». Само название этого пророчества указывает на его новаторство и даже некоторую революционность в сравнении с более старыми библейскими пророчествами. Откровение – это не простое пророчество. Откровение – это уникальное произведение Высшего Божественного Разума. В нём удивительным образом сочетаются наука и религия, история и сцены грядущего, Божественные, земные и потусторонние персонажи. Апокалипсис основателен как скала, масштабен как вселенная и многогранен как бриллиант. Только Гениальный Разум Всевышнего Бога мог создать такое грандиозное пророчество. Апокалипсис одновременно является изделием, как пазл или кубик Рубика, и произведением искусства, как стихи поэта-символиста. Это пророчество изложено языком символизма и состоит из множества метафор и аллегорий. На первый взгляд, образы Апокалипсиса кажутся фантастическими, пугающими, непонятными, но, когда удаётся расшифровать их символическое значение, открывается глубокий смысл. Кроме художественной составляющей сто́ит обратить внимание на структуру или конструкцию этого уникального пророчества, ведь Апокалипсис – это изделие, состоящее из множества частей, требующих правильной сборки. При внимательном ознакомлении с Апокалипсисом, даже в его изначальном и нерасшифрованном виде, можно заметить массу сюжетных и структурных закономерностей, которые перекликаются друг с другом. Если правильно расшифровать и правильно собрать все образы и сцены Апокалипсиса, то мы получим грандиозный сюжет, описывающий самые значимые события в истории человечества от сотворения мира до конца земных времён. Данная книга посвящена расшифровке Апокалипсиса (Откровения Иоанна Богослова) и превосходит множество других подобных книг. 1. Все расшифрованные образы и сцены Апокалипсиса упорядочены в Таблице Откровения (Апокалипсиса). 2. Между всеми событиями Апокалипсиса установлена взаимосвязь. 3. Установлена связь событий Апокалипсиса с историей. 4. Установлена связь событий Апокалипсиса с научно-техническим прогрессом. 5. Все расшифрованные события Апокалипсиса выстроены в цельный сюжет, состоящий из 41-го пункта, в главном разделе книги «Хронология расшифрованных событий Откровения (Апокалипсиса)». В данной книге все расшифрованные события Апокалипсиса разделены на три временные периода. Первый период описывает события от раскола ангельского мира до написания Апокалипсиса Иоанном Богословом на острове Патмос. Второй период описывает события от Чингисхана до мирового правительства. Третий период описывает события от Второго пришествия Иисуса Христа до Страшного Суда и сотворения Богом новой планеты и её столицы.

Москаленко Андрей - Разгаданные тайны Апокалипсиса

Расшифровка Откровения Иоанна Богослова / «Эдитус», 2025 180стр

ISBN 978-5-00217-486-7

Москаленко Андрей - Разгаданные тайны Апокалипсиса - Содержание