Мосс, Дженнифер - Эпидемия выгорания - Как спасти себя и других от хронического стресса, бессонницы и потери мотивации

Давайте быстро пройдем простой тест, обратный тесту Роршаха. Я пишу слово. А вы придумываете образ.

Выгорание.

Какие образы рождаются у вас в голове? Одно из черно-белых стоковых изображений парня, который подпирает голову рукой и уныло смотрит в пустой монитор, а по бокам возвышаются горы бумаг?

Или сгоревшая спичка, от которой еще идет дым? Клубящийся дым, рассеивающийся в темноте?

Или образ измученной матери, которая тащит на себе три сумки с продуктами, а вокруг нее бегают дети. Они плачут, капризничают и виснут у нее на руках.

Может быть, для вас выгорание — это образ одного из персонажей Сета Рогана, забивающего косячок в середине дня в ожидании класс ного безумного приключения.

Могут возникнуть и другие образы.

К сожалению, в течение последних десятков лет концепция эмоционального выгорания раскрывалась только грустными мемами. И, как результат, мы получили серьезную болезнь, из-за которой ежегодно падает производительность, теряется почти 1 триллион долларов, тратится 190 миллиардов долларов на медицинскую помощь, а 120 000 человек умирает от выгорания только в Соединенных Штатах.

В 1988-м Япония была вынуждена создать горячую линию Кароши, что дословно переводится как «смерть от переутомления», для того чтобы остановить рост числа самоубийств в стране. Разве это не должно насторожить и продемонстрировать, насколько ситуация серьезная? Разве мы не должны были предпринять какие-то действия, узнав, что уровень самоубийств среди женщин-врачей на 130% выше, чем среди представителей других профессий в США?

А как насчет пандемии, которая значительно усугубила существующую проблему? Я изучала эмоциональное выгорание и на протяжении многих лет работала с профильными организациями, но ничто так не повлияло на мое понимание этой темы, как жизнь до 2020 года. В течение некоторого времени я била тревогу: «Эмоциональное выгорание усиливается. Люди больны!» А затем мы все внезапно оказались в ситуации, в которой никогда не были прежде: к апрелю 2020 года 2,6 миллиарда человек оказались в изоляции, а мировой рынок труда полностью или частично потерял 81% рабочих мест (1). Огромный процент работников умственного труда стал работать из дома — многие проводили встречи по Zoom, так что число ежедневных активных пользователей приложения резко возросло с 10 до 200 миллионов (2). Эти внезапные изменения выявили то, что было скрыто раньше: мы были невообразимо напряжены и измотаны — и были в таком состоянии уже некоторое время. Это еще больше усугубило проблему выгорания.

Мосс, Дженнифер - Эпидемия выгорания - Как спасти себя и других от хронического стресса, бессонницы и потери мотивации

Перевод с английского Ю. Петьковой. — Москва : Эксмо, 2023. — 288 с. : ил. — (Книги-драйверы).

ISBN 978-5-04-168250-7

Мосс, Дженнифер - Эпидемия выгорания – Содержание

Введение: Эпидемия эмоционального выгорания

ЧАСТЬ 1. Инсайты

1. Шесть причин эмоционального выгорания

2. Самые уязвимые из нас

ЧАСТЬ 2. Стратегии

3. Когда благих намерений недостаточно

4. Как измерить эмоциональное выгорание

ЧАСТЬ 3. Руководство

5. Управление с любопытством

6. Как стать эмпатическим лидером

7. Позаботьтесь и о себе

Благодарности

Об авторе

Примечания

Алфавитный указатель