Мосс, Дженнифер - Эпидемия выгорания - Как спасти себя и других от хронического стресса, бессонницы и потери мотивации

Мосс Дженнифер - Эпидемия выгорания
Давайте быстро пройдем простой тест, обратный тесту Роршаха. Я пишу слово. А вы придумываете образ.
Выгорание.
Какие образы рождаются у вас в голове? Одно из черно-белых стоковых изображений парня, который подпирает голову рукой и уныло смотрит в пустой монитор, а по бокам возвышаются горы бумаг?
Или сгоревшая спичка, от которой еще идет дым? Клубящийся дым, рассеивающийся в темноте?
Или образ измученной матери, которая тащит на себе три сумки с продуктами, а вокруг нее бегают дети. Они плачут, капризничают и виснут у нее на руках.
Может быть, для вас выгорание — это образ одного из персонажей Сета Рогана, забивающего косячок в середине дня в ожидании класс ного безумного приключения.
Могут возникнуть и другие образы.
К сожалению, в течение последних десятков лет концепция эмоционального выгорания раскрывалась только грустными мемами. И, как результат, мы получили серьезную болезнь, из-за которой ежегодно падает производительность, теряется почти 1 триллион долларов, тратится 190 миллиардов долларов на медицинскую помощь, а 120 000 человек умирает от выгорания только в Соединенных Штатах.
В 1988-м Япония была вынуждена создать горячую линию Кароши, что дословно переводится как «смерть от переутомления», для того чтобы остановить рост числа самоубийств в стране. Разве это не должно насторожить и продемонстрировать, насколько ситуация серьезная? Разве мы не должны были предпринять какие-то действия, узнав, что уровень самоубийств среди женщин-врачей на 130% выше, чем среди представителей других профессий в США?
А как насчет пандемии, которая значительно усугубила существующую проблему? Я изучала эмоциональное выгорание и на протяжении многих лет работала с профильными организациями, но ничто так не повлияло на мое понимание этой темы, как жизнь до 2020 года. В течение некоторого времени я била тревогу: «Эмоциональное выгорание усиливается. Люди больны!» А затем мы все внезапно оказались в ситуации, в которой никогда не были прежде: к апрелю 2020 года 2,6 миллиарда человек оказались в изоляции, а мировой рынок труда полностью или частично потерял 81% рабочих мест (1). Огромный процент работников умственного труда стал работать из дома — многие проводили встречи по Zoom, так что число ежедневных активных пользователей приложения резко возросло с 10 до 200 миллионов (2). Эти внезапные изменения выявили то, что было скрыто раньше: мы были невообразимо напряжены и измотаны — и были в таком состоянии уже некоторое время. Это еще больше усугубило проблему выгорания.
Мосс, Дженнифер - Эпидемия выгорания - Как спасти себя и других от хронического стресса, бессонницы и потери мотивации
Перевод с английского Ю. Петьковой. — Москва : Эксмо, 2023. — 288 с. : ил. — (Книги-драйверы).
ISBN 978-5-04-168250-7
Мосс, Дженнифер - Эпидемия выгорания – Содержание
Введение: Эпидемия эмоционального выгорания
ЧАСТЬ 1. Инсайты
- 1. Шесть причин эмоционального выгорания
- 2. Самые уязвимые из нас
ЧАСТЬ 2. Стратегии
- 3. Когда благих намерений недостаточно
- 4. Как измерить эмоциональное выгорание
ЧАСТЬ 3. Руководство
- 5. Управление с любопытством
- 6. Как стать эмпатическим лидером
- 7. Позаботьтесь и о себе
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