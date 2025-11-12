Новый Завет существует только благодаря Иисусу из Назарета. Хотя Сам Он ничего не писал, но Он вызвал к жизни Новый Завет, собрание произведений столь необыкновенной силы, что они определили течение мировой истории и продолжают оказывать глубокое воздействие на жизнь тех, кто читает их.

Но удивительно — непосредственно жизни и учению Иисуса посвящено менее половины Нового Завета (47% текста). Остальное отведено описаниям Его воздействия на людей уже после Его смерти. Хотя Евангелия отмечают мощное влияние Иисуса на некоторых людей, Его жизнь в реальности окончилась видимой неудачей.

Воскресение

Чем объясняется столь внезапная перемена? Новый Завет не раз возвращается к этому вопросу, выделяя в качестве причины Воскресение Иисуса из мертвых. Это центральный момент в том литературном явлении, которое мы называем Новым Заветом. Потому что Иисус неожиданно стал скорее содержанием некоего послания, чем его источником. В отличие от других последователей великих учителей, авторы Нового Завета не воспринимали себя как передатчиков определенной традиции — рассказов о жизни Иисуса и записей Его учения. Нет, они торжественно возвещали о Спасителе, Который Своей смертью и воскресением открыл небеса для всех.

Не то чтобы воспоминания о жизни Иисуса считались второстепенными: само присутствие Евангелий в Новом Завете показывает, насколько важными были эти воспоминания для первых христиан. Но остальные 53% текста Нового Завета, начиная с Деяний Апостолов, проистекают главным образом из убежденности в воскресении Иисуса и значимости этого события. Ранние символы веры (Флп 2:6-11,1Тим 3:16) дают прекрасный сжатый итог этого послания.

Мотьер С. - Введение в Новый Завет

Российское Библейское общество, 2001. — 34 с.

ISBN 5-85524-145-9

Мотьер С. - Введение в Новый Завет - Содержание