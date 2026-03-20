Моуди - Проблески вечности

Когда в 1972 году я поступил в медицинский колледж, я был уже знаменит благодаря исследованию того, что я назвал около смертным опытом. Хотя я еще не успел написать о нем книгу, я так много раз читал лекции о своих находках, что был хорошо известен, даже учась на первом курсе. Я не «открыл смерть», как шутили некоторые. Я просто изучил опыт людей, которые едва не умерли, и разбил процесс умирания на поддающиеся определению элементы. Комбинацию всех ил некоторых из этих элементов я назвал «около смертным опытом». То, что я узнал, поразило меня, и после, когда я собрал все данные в книгу «Жизнь после жизни», они поразили весь мир. Я выяснил, что обычно умирающие пролетают через темный тоннель на пути к свету. В этом свете им часто встречаются другие духовные сущности, которые призваны облегчить переход к смерти.

Нередко это умершие прежде родственники. Иногда это существа, которых опрошенные описывали как «Бога» или «Иисуса». Порой люди рассказывали о разговоре с Иисусом или о том, как Бог сказал им, что их время умирать еще не пришло. Многие опрошенные поведали мне, что покинули тело и сверху наблюдали за тем, как врачи и медсестры предпринимают героические усилия по их спасению. Многие из тех, с кем я беседовал, видели «обзор» всех событий своей жизни, во время которого они будто проживали всю жизнь заново, что иногда сопровождалось комментариями высшего существа. Эти люди нечасто хотели вернуться в физическое тело, но, когда это происходило, они возвращались с глубоким чувством высшей цели – с верой в то, что им нужно завершить на земле какую-то миссию, прежде чем переселяться в духовный мир.

Рэймонд Моуди - Пол Пэрри - Проблески вечности

Общий опыт на пути в жизнь после жизни

Рэймонд Моуди - Пол Пэрри - Проблески вечности - Содержание

1. Случайное открытие

2. Поток историй

3. Мой собственный опыт

4. Компоненты разделенного около смертного опыта

5. Исторические параллели

6. Вопросы о разделенном около смертном опыте

7. Объяснение