Мой сидур
Что такое молитва?
Молитва занимает центральное место в духовной жизни еврея. Она даёт нам возможность обратиться к Творцу вселенной, сила Которого безгранична, и попросить за нас и за всё сотворённое. Всевышний прислушивается к нашим молитвам, как Отец прислушивается к своему любимому ребенку, и мы надеемся, что наши молитвы и просьбы исполнятся и мы удостоимся счастливой жизни. Намёк на это мы находим в корне слова тфила («молитва» на иврите), его смысл — это «надежда».
Каждый человек, на каком бы духовном уровне он ни был, может молиться и пытаться понять слова молитвы. Молитва — это нить, которая соединяет все поколения еврейского народа на протяжении всей его истории. Текст молитвы можно произносить как на святом языке, так и на других языках.
Обучение молитве начинается уже в детстве. Известно, что молитва маленьких детей особенно любима Всевышним.
В этом сидуре находятся молитвы и благословения, которые сопровождают ребёнка с момента, когда он просыпается утром и до его отхода ко сну вечером.
Да удостоимся мы в заслугу молитв наших детей скорейшего прихода Мошиаха!
Как только просыпаются, еще в кровати, складывают вместе ладони и говорят:
МОЙДЭ АНИ ЛЕФОНЭХО МЭЛЕХ ХАЙ ВЕКАЙОМ ШЕГЭХЭЗАРТО БИ НИШМОСИ БЭХЭМЛО, РАБО ЭМУНОСЭХО.
Благодарю Тебя, Владыка живой и сущий, за то. что милостиво возвратил мне душу мою. Велико доверие Твое ко мне.
Мой сидур
Сост. Ш. Карпова, Г. Клейнберг. - Пер. с иврита В. Ванникова, под. ред. Н.-З. Раппопорта; художник Н. Богуславская. — Москва: Книжники 2014 — 56 с. — (Кешет/Радуга).
ISBN 978-5-9953-0329-9
Мой сидур – Содержание
Предисловие
- Алеф-Бэйс
- «Мойдэ Ани»
- Нэтилас йодоим «Ашер йоцор»
- Благословения на изучение Торы «Тойро циво»
- Благословение па цицит - «Гарэйни»
- «Адойн ойлом»
- «Ашрей»
- «Йиштабах»
- «Шма Йисроэйл»
- Благословения на росу и дождь «Цорхей амхо»
- «Йеги роцойн» и «Ах цадиким» Сфират гаомер
- Омовение рук перед едой Благословение «Гамойци»
- Благословение после еды
- Благословение «Мэзойнойс»
- Благословение «Гагофэн»
- Благословение «Гоэйц»
- Благословение «Гоодомо»
- Благословение «Шегакойл»
- Благословение на субботние свечи
- Дорожная молитва
- Чтение Шма перед сном
- 12 псуким
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