Что такое молитва?

Молитва занимает центральное место в духовной жизни еврея. Она даёт нам возможность обратиться к Творцу вселенной, сила Которого безгранична, и попросить за нас и за всё сотворённое. Всевышний прислушивается к нашим молитвам, как Отец прислушивается к своему любимому ребенку, и мы надеемся, что наши молитвы и просьбы исполнятся и мы удостоимся счастливой жизни. Намёк на это мы находим в корне слова тфила («молитва» на иврите), его смысл — это «надежда».

Каждый человек, на каком бы духовном уровне он ни был, может молиться и пытаться понять слова молитвы. Молитва — это нить, которая соединяет все поколения еврейского народа на протяжении всей его истории. Текст молитвы можно произносить как на святом языке, так и на других языках.

Обучение молитве начинается уже в детстве. Известно, что молитва маленьких детей особенно любима Всевышним.

В этом сидуре находятся молитвы и благословения, которые сопровождают ребёнка с момента, когда он просыпается утром и до его отхода ко сну вечером.

Да удостоимся мы в заслугу молитв наших детей скорейшего прихода Мошиаха!

Как только просыпаются, еще в кровати, складывают вместе ладони и говорят:

МОЙДЭ АНИ ЛЕФОНЭХО МЭЛЕХ ХАЙ ВЕКАЙОМ ШЕГЭХЭЗАРТО БИ НИШМОСИ БЭХЭМЛО, РАБО ЭМУНОСЭХО.

Благодарю Тебя, Владыка живой и сущий, за то. что милостиво возвратил мне душу мою. Велико доверие Твое ко мне.

Мой сидур

Сост. Ш. Карпова, Г. Клейнберг. - Пер. с иврита В. Ванникова, под. ред. Н.-З. Раппопорта; художник Н. Богуславская. — Москва: Книжники 2014 — 56 с. — (Кешет/Радуга).

ISBN 978-5-9953-0329-9

Мой сидур – Содержание

Предисловие