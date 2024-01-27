Мучинський Микола Ількович – Хрест - Християнські оповідання

Вифлеем. Займався перший ранок першого року нової ери.

Пастухи сиділи навкруг вогнища. Вогонь . весело бігав по сухому хмизу. Наче від його ваги хмиз легенько потріскував. Від присутніх людей падали довгі тіні. їх кінці зливались з навколишньою темрявою.

Недалеко від вогнища, збившись у кучу, спала отара овець. Набігавшись, спали і сторожові пси. О цій порі, напевно, спав і весь люд. Лише пастухи ще тихенько гомоніли вночі. Старші розповідали молодим різні історії, що трапилися з ними, чи ще з кимось. Багато розповідей було про Месію, Який має скоро прийти, аби звільнити їх від влади римлян і про життя у добрі й достатку, яке настане після Його приходу. Молодь, затамувавши подих, слухала їх.

Серед слухачів був і маленький Яків. У його уяві поставав образ мужнього чоловіка, який все може, який нікого і нічого не боїться. Він високого зросту і дуже сильний, а очі у нього добрі, лагідні, на устах блукає підбадьорлива усмішка. Він наче хоче сказати всім:

«Не бійтесь, Я вас спасу від усіх бід».

Ось він підходить до нього і запитує:

- А ти що хочеш, аби Я тобі зробив?

Яків не боїться Його. Він Йому цілком довіряє. Тому говорить про давню свою мрію:

- Я хочу знайти такого лікаря, який би повернув здоров’я моїм хворим батькам.

- Не переживай, хлопчику! Ми знайдемо найкращих лікарів для твоїх батьків. Вони вмить поставлять їх на ноги, - запевняє він Якова, і той аж мліє від радості.

Раптом якесь незвичне сліпуче сяйво вивело його з мрій...

Біля них наче блискавка вдарила з неба і все довкола осяяла...

Пастухи аж пригнулися від несподіванки. А потім мовби закам’яніли на місці, боячись поворушитись. Кожному з них здалося, що блискавка впаде саме на нього і спопелить на вуглик. Та блискавка не падала. Та й звідки було їй узятися серед нічного зоряного неба. Проте темна ніч чомусь почала розступатися.

Раптом у маленького Якова над головою пролунав сильний голос. Долаючи страх, пастушок підвів голову. Проте швидко її опустив й зі страху заплющив очі. Так само були перестрашені й дорослі пастухи, побачивши мужа у блискучому білому, наче сніг, одязі.

Мучинський Микола Ількович – Хрест - Християнські оповідання

Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2023. - 272 с., іл.

ISBN 978-966-457-463-8

Мучинський Микола Ількович – Хрест – Зміст

Частина перша. Хрест

Пастушок

Перпетуя

Полікарп

Предтеча 1. Іван 2 .Предтеча З .Хреститель 4 .Темниця 5 .Голова 6 .Душа

Постскриптум

Прокажений

Смертію смерть подолав

Хрест

Цунамі

Частина друга Чудо