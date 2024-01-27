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Мучинський Микола Ількович – Хрест - Християнські оповідання

Мучинський Микола Ількович – Хрест - Християнські оповідання
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature
Вифлеем. Займався перший ранок першого року нової ери.
Пастухи сиділи навкруг вогнища. Вогонь . весело бігав по сухому хмизу. Наче від його ваги хмиз легенько потріскував. Від присутніх людей падали довгі тіні. їх кінці зливались з навколишньою темрявою.
Недалеко від вогнища, збившись у кучу, спала отара овець. Набігавшись, спали і сторожові пси. О цій порі, напевно, спав і весь люд. Лише пастухи ще тихенько гомоніли вночі. Старші розповідали молодим різні історії, що трапилися з ними, чи ще з кимось. Багато розповідей було про Месію, Який має скоро прийти, аби звільнити їх від влади римлян і про життя у добрі й достатку, яке настане після Його приходу. Молодь, затамувавши подих, слухала їх.
Серед слухачів був і маленький Яків. У його уяві поставав образ мужнього чоловіка, який все може, який нікого і нічого не боїться. Він високого зросту і дуже сильний, а очі у нього добрі, лагідні, на устах блукає підбадьорлива усмішка. Він наче хоче сказати всім:
«Не бійтесь, Я вас спасу від усіх бід».
Ось він підходить до нього і запитує:
- А ти що хочеш, аби Я тобі зробив?
Яків не боїться Його. Він Йому цілком довіряє. Тому говорить про давню свою мрію:
- Я хочу знайти такого лікаря, який би повернув здоров’я моїм хворим батькам.
- Не переживай, хлопчику! Ми знайдемо найкращих лікарів для твоїх батьків. Вони вмить поставлять їх на ноги, - запевняє він Якова, і той аж мліє від радості.
Раптом якесь незвичне сліпуче сяйво вивело його з мрій...
Біля них наче блискавка вдарила з неба і все довкола осяяла...
Пастухи аж пригнулися від несподіванки. А потім мовби закам’яніли на місці, боячись поворушитись. Кожному з них здалося, що блискавка впаде саме на нього і спопелить на вуглик. Та блискавка не падала. Та й звідки було їй узятися серед нічного зоряного неба. Проте темна ніч чомусь почала розступатися.
Раптом у маленького Якова над головою пролунав сильний голос. Долаючи страх, пастушок підвів голову. Проте швидко її опустив й зі страху заплющив очі. Так само були перестрашені й дорослі пастухи, побачивши мужа у блискучому білому, наче сніг, одязі.

Мучинський Микола Ількович – Хрест - Християнські оповідання

Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2023. - 272 с., іл.
ISBN 978-966-457-463-8

Мучинський Микола Ількович – Хрест – Зміст

Частина перша. Хрест
  • Пастушок
  • Перпетуя
  • Полікарп
  • Предтеча
    • 1. Іван
    • 2 .Предтеча
    • З .Хреститель
    • 4 .Темниця
    • 5 .Голова
    • 6 .Душа
  • Постскриптум
  • Прокажений
  • Смертію смерть подолав
  • Хрест
  • Цунамі
Частина друга Чудо
  • А ви як думаєте?
    • 1 .Поклони
    • 2 .Милостиня
  • Дві дороги
  • Допомога
  • Дорога додому
  • Йду на віру
  • Кам’яне серце
  • Катастрофа
  • Приклад
  • Наперекір усім
  • Не повтори мою долю
  • Серце
  • Сильні духом
    • 1 .Біла голубка
    • 2 .Крила
    • З .Сильні духом
  • Слизька дорога
  • Сльоза
  • Сьогодні
  • Солдат Секунда
  • Хмари
    • 1 .Вона відходить
    • 2.Хмари
  • Художник
  • Чудо
Views 190
Rating 5.0 / 5
Added 27.01.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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