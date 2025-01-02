Дерево – один из самых универсальных символов в культуре человека. В древности его связывали с богами и мистическими силами природы.

В языческих обществах дерево воплощало образ плодородия, мудрости и благополучия.

В культуре различных древних цивилизаций, таких как Вавилон, Египет, Индия, Скандинавия, встречается символ древа жизни (мировое, или космическое, дерево) и древа познания добра и зла.

Древо познания добра и зла – это испытание для человека на пути к истине и мудрости. Оно совершенствует дух человека, учит отличать фальшивое от подлинного, нести ответственность за свои мысли и поступки, чувства и желания.

Образ дерева был метафорой дороги, по которой можно достичь потустороннего мира, поэтому деревья были неотъемлемой частью обрядов и поверий, связанных со смертью.

Славяне верили, что души умерших переселялись в деревья.

В разных верованиях эти деревья носят разные названия, но суть остаётся единой – это центр мироздания, опора для человека и проводник в мир добра и зла:

✓ космическое древо Индии Ашваттха (смоковница) в язычестве было местом обитания хранителей природы, а с приходом буддизма оно становится священным деревом Будды;

✓ ассирийское древо жизни Ашера – место поклонения душам усопших;

✓ у подножия ясеня Иггдрасиля (скандинавская мифология) боги решают судьбу миров. Он же является источником возрождения Вселенной;

✓ китайское древо жизни Киен-Му – лестница, по которой поднимаются владыки и мудрецы – посредники между небом и землёй;

✓ в каббале (эзотерическом учении иудаизма) космическое дерево состоит из десяти священных качеств, лежащих в основе человеческого существа: Венец, Мудрость, Понимание, Милосердие, Сила, Красота, Победа, Слава, Основание, Царство. Они порождают все космические законы и принципы;

✓ символ ислама – крепкое дерево, корнями которого является признание Аллаха богом; ствол и ветви – послушание Всевышнему; его плоды – счастье, которым Аллах одаривает мусульман.

Каждый народ имел своё священное дерево. Считалось, что у дерева есть душа и оно обладает мистической силой, мудростью и способно многому научить человека, стать ему другом, братом и отражало его судьбу. Оно рассматривалось как зеркало происходящего не только в человеке, но также в видимой и невидимой природе и в мире богов. Дерево играло роль посредника между богами и людьми, человеком и его предками.

И.А. Мудрова, сост. - Мифы, легенды и сказы о деревьях - Библейские притчи, языческие мифы…

М.: ЗАО Центрполиграф, 2024. — 255 с.

ISBN 978-5-9524-6062-1

И.А. Мудрова, сост. - Мифы, легенды и сказы о деревьях – Содержание

ДУХОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

МИРОВОЕ ДЕРЕВО

Общее понятие у разных народов

Ашваттха

Иггдрасиль

Баньян

Кипарис

Пихта

Сикомор

Тамариск

Пальма

Виноградная лоза

Сома

Хаома

Эчке тумо

Байтерек

Сидрат аль-мунтаха

Киен-Му

Легенды разных народов и эпох

На Руси

МИФИЧЕСКИЕ ДЕРЕВЬЯ

ЧТО ПОДСКАЖУТ ДЕРЕВЬЯ

СКАЗКА НАЯВУ