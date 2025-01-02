Мудрова - Мифы, легенды и сказы о деревьях
Дерево – один из самых универсальных символов в культуре человека. В древности его связывали с богами и мистическими силами природы.
В языческих обществах дерево воплощало образ плодородия, мудрости и благополучия.
В культуре различных древних цивилизаций, таких как Вавилон, Египет, Индия, Скандинавия, встречается символ древа жизни (мировое, или космическое, дерево) и древа познания добра и зла.
Древо познания добра и зла – это испытание для человека на пути к истине и мудрости. Оно совершенствует дух человека, учит отличать фальшивое от подлинного, нести ответственность за свои мысли и поступки, чувства и желания.
Образ дерева был метафорой дороги, по которой можно достичь потустороннего мира, поэтому деревья были неотъемлемой частью обрядов и поверий, связанных со смертью.
Славяне верили, что души умерших переселялись в деревья.
В разных верованиях эти деревья носят разные названия, но суть остаётся единой – это центр мироздания, опора для человека и проводник в мир добра и зла:
✓ космическое древо Индии Ашваттха (смоковница) в язычестве было местом обитания хранителей природы, а с приходом буддизма оно становится священным деревом Будды;
✓ ассирийское древо жизни Ашера – место поклонения душам усопших;
✓ у подножия ясеня Иггдрасиля (скандинавская мифология) боги решают судьбу миров. Он же является источником возрождения Вселенной;
✓ китайское древо жизни Киен-Му – лестница, по которой поднимаются владыки и мудрецы – посредники между небом и землёй;
✓ в каббале (эзотерическом учении иудаизма) космическое дерево состоит из десяти священных качеств, лежащих в основе человеческого существа: Венец, Мудрость, Понимание, Милосердие, Сила, Красота, Победа, Слава, Основание, Царство. Они порождают все космические законы и принципы;
✓ символ ислама – крепкое дерево, корнями которого является признание Аллаха богом; ствол и ветви – послушание Всевышнему; его плоды – счастье, которым Аллах одаривает мусульман.
Каждый народ имел своё священное дерево. Считалось, что у дерева есть душа и оно обладает мистической силой, мудростью и способно многому научить человека, стать ему другом, братом и отражало его судьбу. Оно рассматривалось как зеркало происходящего не только в человеке, но также в видимой и невидимой природе и в мире богов. Дерево играло роль посредника между богами и людьми, человеком и его предками.
И.А. Мудрова, сост. - Мифы, легенды и сказы о деревьях - Библейские притчи, языческие мифы…
М.: ЗАО Центрполиграф, 2024. — 255 с.
ISBN 978-5-9524-6062-1
И.А. Мудрова, сост. - Мифы, легенды и сказы о деревьях – Содержание
ДУХОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ
МИРОВОЕ ДЕРЕВО
Общее понятие у разных народов
Ашваттха
Иггдрасиль
Баньян
Кипарис
Пихта
Сикомор
Тамариск
Пальма
Виноградная лоза
Сома
Хаома
Эчке тумо
Байтерек
Сидрат аль-мунтаха
Киен-Му
Легенды разных народов и эпох
На Руси
МИФИЧЕСКИЕ ДЕРЕВЬЯ
ЧТО ПОДСКАЖУТ ДЕРЕВЬЯ
СКАЗКА НАЯВУ
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