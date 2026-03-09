Мухаммад Али Ат-Тасхири - Коран в культуре мусульманских народов
Книга выдающегося мусульманского мыслителя и общественного деятеля Мухаммада Али ат-Тасхири «Коран в культуре мусульманских народов» представляет собой глубокое исследование того, как Божественное Откровение сформировало облик целой цивилизации. Автор ставит перед собой задачу показать, что Коран — это не только свод религиозных догм, но и живой источник, из которого на протяжении столетий черпали вдохновение ученые, поэты, правоведы и зодчие. Ат-Тасхири убежден, что именно кораническое мировоззрение стало тем фундаментом, на котором воздвигнуто здание исламской культуры, объединившее под своим куполом самые разные этносы и традиции в единое гармоничное целое.
В содержательной части труда автор последовательно анализирует влияние Корана на различные сферы человеческой деятельности. Ат-Тасхири детально рассматривает, как священный текст определил этические нормы и правовые системы мусульманских обществ, заложив основы социальной справедливости и человеческого достоинства. Он уделяет значительное внимание развитию арабского языка и литературы, каллиграфии и архитектуры, видя в них материальное воплощение духовных истин. Особое место в книге занимает тема единства: автор доказывает, что, несмотря на все многообразие местных обычаев от Магриба до Индонезии, именно Коран остается тем общим знаменателем, который позволяет говорить о существовании единой исламской идентичности.
Книга написана в академическом, но при этом возвышенном и уважительном стиле, отражающем глубокую эрудицию автора. Мухаммад Али ат-Тасхири мастерски соединяет богословский анализ с культурологическим подходом, делая свои выводы доступными как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Труд служит мощным напоминанием о том, что исламская культура — это культура Слова, призывающая к постоянному интеллектуальному поиску и духовному совершенствованию. Это чтение для тех, кто стремится понять внутреннюю логику мусульманского мира и осознать непреходящую роль Корана как главного архитектора исламской цивилизации.
М. : ООО «Садра», 2018. - 296 с.
ISBN 978-5-907041-07-3
Мухаммад Али Ат-Тасхири - Коран в культуре мусульманских народов - Содержание
От издательства
Предисловие
Часть первая. Исследования в области коранических наук
Глава первая. Введение в коранические науки
Глава вторая. История Корана
Глава третья. Мекканское и мединское
Глава четвертая. Мудрость наличия неясных мест в Священном Коране
Глава пятая. Коран - богохранимое божественное поминовение
Глава шестая. Коран, как он запечатлен в преданиях ал-Кафи
Глава седьмая. К научному комментированию Корана
Часть вторая. Примеры объективного коранического комментария
Введение. Путь цивилизации: прошлое и настоящее
Глава первая. Человеческая природа - искусство Аллаха и Его вечное творчество
Глава вторая. Господин Ибрахим, мир ему, как пример цивилизованного человека
Глава третья. Господин Муса, мир ему, - защитник угнетенных пред лицом Фир’ауна, символа деспотии
Глава четвертая. Будущее человеческого общества
Глава пятая. Условия диалога
Глава шестая. Права общества и индивида
Глава седьмая. Международные отношения
Список использованных источников и литературы
