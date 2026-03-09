Мухаммад Али Ат-Тасхири - Коран в культуре мусульманских народов

Книга выдающегося мусульманского мыслителя и общественного деятеля Мухаммада Али ат-Тасхири «Коран в культуре мусульманских народов» представляет собой глубокое исследование того, как Божественное Откровение сформировало облик целой цивилизации. Автор ставит перед собой задачу показать, что Коран — это не только свод религиозных догм, но и живой источник, из которого на протяжении столетий черпали вдохновение ученые, поэты, правоведы и зодчие. Ат-Тасхири убежден, что именно кораническое мировоззрение стало тем фундаментом, на котором воздвигнуто здание исламской культуры, объединившее под своим куполом самые разные этносы и традиции в единое гармоничное целое.

В содержательной части труда автор последовательно анализирует влияние Корана на различные сферы человеческой деятельности. Ат-Тасхири детально рассматривает, как священный текст определил этические нормы и правовые системы мусульманских обществ, заложив основы социальной справедливости и человеческого достоинства. Он уделяет значительное внимание развитию арабского языка и литературы, каллиграфии и архитектуры, видя в них материальное воплощение духовных истин. Особое место в книге занимает тема единства: автор доказывает, что, несмотря на все многообразие местных обычаев от Магриба до Индонезии, именно Коран остается тем общим знаменателем, который позволяет говорить о существовании единой исламской идентичности.

Книга написана в академическом, но при этом возвышенном и уважительном стиле, отражающем глубокую эрудицию автора. Мухаммад Али ат-Тасхири мастерски соединяет богословский анализ с культурологическим подходом, делая свои выводы доступными как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Труд служит мощным напоминанием о том, что исламская культура — это культура Слова, призывающая к постоянному интеллектуальному поиску и духовному совершенствованию. Это чтение для тех, кто стремится понять внутреннюю логику мусульманского мира и осознать непреходящую роль Корана как главного архитектора исламской цивилизации.

Мухаммад Али Ат-Тасхири - Коран в культуре мусульманских народов

М. : ООО «Садра», 2018. - 296 с.

ISBN 978-5-907041-07-3

Мухаммад Али Ат-Тасхири - Коран в культуре мусульманских народов - Содержание

От издательства

Предисловие

Часть первая. Исследования в области коранических наук

Глава первая. Введение в коранические науки

Глава вторая. История Корана

Глава третья. Мекканское и мединское

Глава четвертая. Мудрость наличия неясных мест в Священном Коране

Глава пятая. Коран - богохранимое божественное поминовение

Глава шестая. Коран, как он запечатлен в преданиях ал-Кафи

Глава седьмая. К научному комментированию Корана

Часть вторая. Примеры объективного коранического комментария

Введение. Путь цивилизации: прошлое и настоящее

Глава первая. Человеческая природа - искусство Аллаха и Его вечное творчество

Глава вторая. Господин Ибрахим, мир ему, как пример цивилизованного человека

Глава третья. Господин Муса, мир ему, - защитник угнетенных пред лицом Фир’ауна, символа деспотии

Глава четвертая. Будущее человеческого общества

Глава пятая. Условия диалога

Глава шестая. Права общества и индивида

Глава седьмая. Международные отношения

Список использованных источников и литературы