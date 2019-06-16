Йорг Мюллер - Он призвал меня

Вот уже несколько лет как я веду программу для руководящих кадров одного большого крупного промышленного предприятия – для психологической разрядки, для самопознания и контроля за нагрузкой. При этом смысл жизни и веры играют все более важную роль. Многие придерживаются того мнения, что менеджеры и люди, принадлежащие к высшим социальным слоям, не имеют ничего общего с Богом и церковью. Они удивляются, как это я, теолог и христианский психотерапевт, а теперь еще и паллоттинец, пользуюсь таким спросом в проведении подобных семинаров. И мне самому пришлось многое переосмыслить: религиозные поиски и смысл жизни, истощение духовных сил, а также тоска по стабильным отношениям с Богом становятся все ощутимее в высших слоях менеджмента.

Такие настроения все чаще проявляются на семинарах. Тот, кто не решается говорить об этом при коллегах, делает это после со мной, с глазу на глаз, или в письмах. Для меня это означает большую ответственность, но и дает шанс – привести людей, занимающих руководящие должности, к самоосвобождению и освобождающему образу Бога; ведь все это отцы семейств, люди зачастую перегруженные, затравленные конкуренцией начальники департаментов или директора далеко разбросанных по свету филиалов. Не то, что я в директивной форме миссионировал бы! И не о том речь, чтобы на семинарах по разрядке, мановением руки явить им Бога как какого-то ваньку-встаньку. А речь идет о правильной самооценке и о необходимости скорректировать ложные жизненные установки и образ мысли. И все это не отделить от их личного мировоззрения.

– У меня есть к вам ряд вопросов в связи с обсуждаемой темой: «Образ Божий – свой собственный образ – образ мироздания, – обратился ко мне однажды, во время перерыва, один из участников семинара. – Ваши мысли вызвали у меня некоторые возражения. Вы совершенно правы, когда говорите, что вообще человек может прекрасно обойтись и без Бога, но в кризисных ситуациях он беспомощен и может, в таком случае, положиться только на себя. Но не становится ли таким образом Бог всего лишь скорой помощью № 15?"

И как может сложиться у меня образ Бога, если в беде я не получаю Его помощи? Такая деградация Бога до роли санитара Скорой помощи кажется мне весьма странной.