Мюллер - Он призвал меня
Эту книгу я начал писать семь лет тому назад, делая заметки на небольших карточках. И так как я выбрал из всех этих записей лишь самые важные, а многое вообще позабыл, книга получилась не толстая, но плотная. Она содержит воспоминания, толкования и оценки различных событий. Тон ее – личный, уязвимый и провоцирующий.
Моя цель – настроить читателя на встречу с его личным Богом. Ибо в Боге нуждаемся мы все, великие грешники, и никто не в праве сказать, будто им Бог не интересуется.
Для того, чтобы не касаться личностей, я так изменил ход некоторых описываемых событий, что обеспечил анонимность их участников. Я посвящаю эту книгу всем тем, чьи имена в ней упоминаются. Особенно горячую благодарность я приношу моим родителям, которые благодаря своему бесконечному терпению и постоянным поощрениям, помогли мне пройти описанный здесь путь со всеми его заблуждениями.
Моя благодарность – и Гертруде Ангерхофер и Мартину Хиллебранду, прочитавшим книгу в рукописи, а также моей сестре – художнику-графику, оформившему большинство моих книг в издательстве Й. Ф. Штейнкопф.
Фрайзинг, июнь 1992
Йорг Мюллер - Он призвал меня
Москва, Независимая психиатрическая ассоциация, 1999 г.
Йорг Мюллер - Он призвал меня - Содержание
- Предисловие
- СЕРЬЕЗНОСТЬ ЖИЗНИ НАЧИНАЕТСЯ
- ПОПИК, К ДОСКЕ!
- ПРОРОК ИЛИ ШАРЛАТАН?
- КРИЗИС
- ПОПЫТКА НОВОГО СТАРТА
- ПРОЩАНИЕ С БОГОМ
- ДЕНЬ В ТЮРЬМЕ
- Я ПРИЗВАЛ ТЕБЯ
- ПУТЕШЕСТВИЕ В САХАРУ
- СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
- НЕУСЛЫШАННАЯ ПРОСЬБА
- ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА СТАРТА
- БОРЬБА В ШКОЛЕ
- ФАТА МОРГАНА
- ПОПЫТКА БЕГСТВА
- ПРИГЛАШЕНИЕ
- ВОЛШЕБНЫЕ ДАРЫ ГОСПОДНИ
- ДУШЕВНОЕ ЗАТМЕНИЕ
- ВСТРЕЧА НА ДЕСЯТИТЫСЯЧНОЙ ВЫСОТЕ
- БОГ ПОСЫЛАЕТ СВОЕГО АНГЕЛА
- ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ НА МАЙОРКЕ
- ОПЫТ ЗЛА
- НОВЫЙ ЗОВ В МЕДЖУГОРЬЕ
- БОГ ОТВЕЧАЕТ
- УХОД
- ПУТЕШЕСТВИЕ В КАИР
- ПОСЛУШАНИЕ
- ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ МОЛЧАНИЯ
- УПРАЖНЕНИЕ В УМИРАНИИ
- БЕДНЫЙ, БЕЗБРАЧНЫЙ И ПОСЛУШНЫЙ
- ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ
- ОДИН ОБЫКНОВЕННЫЙ ДЕНЬ
- ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ПАЛЛОТТИНЦЫ
- БОГ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
- ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
- ПРОТОКОЛ ОДНОГО ЛЕКЦИОННОГО ТУРНЕ
- ИСТИННЫЙ КАТОЛИК
- Я ПРИЗВАЛ ТЕБЯ
Йорг Мюллер - Он призвал меня - Бог в менеджменте
Вот уже несколько лет как я веду программу для руководящих кадров одного большого крупного промышленного предприятия – для психологической разрядки, для самопознания и контроля за нагрузкой. При этом смысл жизни и веры играют все более важную роль. Многие придерживаются того мнения, что менеджеры и люди, принадлежащие к высшим социальным слоям, не имеют ничего общего с Богом и церковью. Они удивляются, как это я, теолог и христианский психотерапевт, а теперь еще и паллоттинец, пользуюсь таким спросом в проведении подобных семинаров. И мне самому пришлось многое переосмыслить: религиозные поиски и смысл жизни, истощение духовных сил, а также тоска по стабильным отношениям с Богом становятся все ощутимее в высших слоях менеджмента.
Такие настроения все чаще проявляются на семинарах. Тот, кто не решается говорить об этом при коллегах, делает это после со мной, с глазу на глаз, или в письмах. Для меня это означает большую ответственность, но и дает шанс – привести людей, занимающих руководящие должности, к самоосвобождению и освобождающему образу Бога; ведь все это отцы семейств, люди зачастую перегруженные, затравленные конкуренцией начальники департаментов или директора далеко разбросанных по свету филиалов. Не то, что я в директивной форме миссионировал бы! И не о том речь, чтобы на семинарах по разрядке, мановением руки явить им Бога как какого-то ваньку-встаньку. А речь идет о правильной самооценке и о необходимости скорректировать ложные жизненные установки и образ мысли. И все это не отделить от их личного мировоззрения.
– У меня есть к вам ряд вопросов в связи с обсуждаемой темой: «Образ Божий – свой собственный образ – образ мироздания, – обратился ко мне однажды, во время перерыва, один из участников семинара. – Ваши мысли вызвали у меня некоторые возражения. Вы совершенно правы, когда говорите, что вообще человек может прекрасно обойтись и без Бога, но в кризисных ситуациях он беспомощен и может, в таком случае, положиться только на себя. Но не становится ли таким образом Бог всего лишь скорой помощью № 15?"
И как может сложиться у меня образ Бога, если в беде я не получаю Его помощи? Такая деградация Бога до роли санитара Скорой помощи кажется мне весьма странной.
Может у кого есть эти книги?
У меня есть "Бог Он иной"
Сделаешь?
Да.