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Мюллер - Он призвал меня

Йорг Мюллер - Он призвал меня
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Category ESXATOS BOOKS, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Эту книгу я начал писать семь лет тому назад, делая заметки на небольших карточках. И так как я выбрал из всех этих записей лишь самые важные, а многое вообще позабыл, книга получилась не толстая, но плотная. Она содержит воспоминания, толкования и оценки различных событий. Тон ее – личный, уязвимый и провоцирующий.
Моя цель – настроить читателя на встречу с его личным Богом. Ибо в Боге нуждаемся мы все, великие грешники, и никто не в праве сказать, будто им Бог не интересуется.
Для того, чтобы не касаться личностей, я так изменил ход некоторых описываемых событий, что обеспечил анонимность их участников. Я посвящаю эту книгу всем тем, чьи имена в ней упоминаются. Особенно горячую благодарность я приношу моим родителям, которые благодаря своему бесконечному терпению и постоянным поощрениям, помогли мне пройти описанный здесь путь со всеми его заблуждениями.
Моя благодарность – и Гертруде Ангерхофер и Мартину Хиллебранду, прочитавшим книгу в рукописи, а также моей сестре – художнику-графику, оформившему большинство моих книг в издательстве Й. Ф. Штейнкопф.
Фрайзинг, июнь 1992

Йорг Мюллер - Он призвал меня

Москва, Независимая психиатрическая ассоциация, 1999 г.

Йорг Мюллер - Он призвал меня - Содержание

  • Предисловие
  • СЕРЬЕЗНОСТЬ ЖИЗНИ НАЧИНАЕТСЯ
  • ПОПИК, К ДОСКЕ!
  • ПРОРОК ИЛИ ШАРЛАТАН?
  • КРИЗИС
  • ПОПЫТКА НОВОГО СТАРТА
  • ПРОЩАНИЕ С БОГОМ
  • ДЕНЬ В ТЮРЬМЕ
  • Я ПРИЗВАЛ ТЕБЯ
  • ПУТЕШЕСТВИЕ В САХАРУ
  • СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
  • НЕУСЛЫШАННАЯ ПРОСЬБА
  • ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА СТАРТА
  • БОРЬБА В ШКОЛЕ
  • ФАТА МОРГАНА
  • ПОПЫТКА БЕГСТВА
  • ПРИГЛАШЕНИЕ
  • ВОЛШЕБНЫЕ ДАРЫ ГОСПОДНИ
  • ДУШЕВНОЕ ЗАТМЕНИЕ
  • ВСТРЕЧА НА ДЕСЯТИТЫСЯЧНОЙ ВЫСОТЕ
  • БОГ ПОСЫЛАЕТ СВОЕГО АНГЕЛА
  • ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ НА МАЙОРКЕ
  • ОПЫТ ЗЛА
  • НОВЫЙ ЗОВ В МЕДЖУГОРЬЕ
  • БОГ ОТВЕЧАЕТ
  • УХОД
  • ПУТЕШЕСТВИЕ В КАИР
  • ПОСЛУШАНИЕ
  • ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ МОЛЧАНИЯ
  • УПРАЖНЕНИЕ В УМИРАНИИ
  • БЕДНЫЙ, БЕЗБРАЧНЫЙ И ПОСЛУШНЫЙ
  • ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ
  • ОДИН ОБЫКНОВЕННЫЙ ДЕНЬ
  • ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ ПАЛЛОТТИНЦЫ
  • БОГ В МЕНЕДЖМЕНТЕ
  • ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
  • ПРОТОКОЛ ОДНОГО ЛЕКЦИОННОГО ТУРНЕ
  • ИСТИННЫЙ КАТОЛИК
  • Я ПРИЗВАЛ ТЕБЯ

Йорг Мюллер - Он призвал меня - Бог в менеджменте

Вот уже несколько лет как я веду программу для руководящих кадров одного большого крупного промышленного предприятия – для психологической разрядки, для самопознания и контроля за нагрузкой. При этом смысл жизни и веры играют все более важную роль. Многие придерживаются того мнения, что менеджеры и люди, принадлежащие к высшим социальным слоям, не имеют ничего общего с Богом и церковью. Они удивляются, как это я, теолог и христианский психотерапевт, а теперь еще и паллоттинец, пользуюсь таким спросом в проведении подобных семинаров. И мне самому пришлось многое переосмыслить: религиозные поиски и смысл жизни, истощение духовных сил, а также тоска по стабильным отношениям с Богом становятся все ощутимее в высших слоях менеджмента.
Такие настроения все чаще проявляются на семинарах. Тот, кто не решается говорить об этом при коллегах, делает это после со мной, с глазу на глаз, или в письмах. Для меня это означает большую ответственность, но и дает шанс – привести людей, занимающих руководящие должности, к самоосвобождению и освобождающему образу Бога; ведь все это отцы семейств, люди зачастую перегруженные, затравленные конкуренцией начальники департаментов или директора далеко разбросанных по свету филиалов. Не то, что я в директивной форме миссионировал бы! И не о том речь, чтобы на семинарах по разрядке, мановением руки явить им Бога как какого-то ваньку-встаньку. А речь идет о правильной самооценке и о необходимости скорректировать ложные жизненные установки и образ мысли. И все это не отделить от их личного мировоззрения.
– У меня есть к вам ряд вопросов в связи с обсуждаемой темой: «Образ Божий – свой собственный образ – образ мироздания, – обратился ко мне однажды, во время перерыва, один из участников семинара. – Ваши мысли вызвали у меня некоторые возражения. Вы совершенно правы, когда говорите, что вообще человек может прекрасно обойтись и без Бога, но в кризисных ситуациях он беспомощен и может, в таком случае, положиться только на себя. Но не становится ли таким образом Бог всего лишь скорой помощью № 15?"
И как может сложиться у меня образ Бога, если в беде я не получаю Его помощи? Такая деградация Бога до роли санитара Скорой помощи кажется мне весьма странной.
Views 1 245
Rating 4.0 / 5
Added 16.06.2019
Author esxatos
Rate this publication:
4.0/5 (5)

Comments (4 comments)

E
esxatos 7 years ago

Может у кого есть эти книги?
E
ecbantonkom 7 years ago

У меня есть "Бог Он иной"
E
esxatos 7 years ago

Сделаешь?
E
ecbantonkom 7 years ago

Да.

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