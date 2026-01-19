Мур - Человек
Myp Μ. и Уис Д. – Человек
Пер. с англ. — Μ.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2016. — 128 с. — (Серия «Кто такой Иисус?»)
ISBN 978-5-905340-23-9
Myp Μ. и Уис Д. – Человек – Содержание
Кто же Он такой, на самом-то деле?
1 Иисус, Живое Слово
2 Великие космические силы - на крохотном жизненном пространстве
3 Крещение Иисуса
4 Искушение Иисуса
5 Праздник начинается
6 Старики и новое рождение
7 Живая вода для уставшей женщины
8 Как один местный парень возомнил себя пророком
9 Будущие ловцы человеков
10 Долой прежнее, даешь Благую весть!
11 Глупый калека и возможность для проповеди
12 Новый взгляд на субботу.
13 Скала, на которой мы стоим
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