Мур - Человек

Myp Μ. и Уис Д. – Человек

Пер. с англ. — Μ.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2016. — 128 с. — (Серия «Кто такой Иисус?»)

ISBN 978-5-905340-23-9

Myp Μ. и Уис Д. – Человек – Содержание

Кто же Он такой, на самом-то деле?