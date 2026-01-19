Мур - Чудотворец
Мур M. и Уис Д. – Чудотворец
Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2016. — 128 с. — (Серия «Кто такой Иисус?»)
ISBN 978-5-905340-24-6
Мур M. и Уис Д. – Чудотворец – Содержание
Перст Божий
1 Исцеляя изгоев и повелевая силами природы
2 Срывая крышу
3 Карточный домик сатаны
4 Повелитель неистовых бурь и буйных одержимых
5 Господь над кровью и смертью
6 Да здравствует Король!
7 Господь всего Творения
8 Невымытые руки и новый взгляд на человечество
9 Преображение: Бог во плоти
10 Зеркало слепого
11 Власть Иисуса над смертью
12 Двое с конца: последние обращенные Иисуса
13 Очищение храма
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