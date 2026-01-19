Мур - Чудотворец

Мур M. и Уис Д. – Чудотворец

Пер. с англ. — М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2016. — 128 с. — (Серия «Кто такой Иисус?»)

ISBN 978-5-905340-24-6

Мур M. и Уис Д. – Чудотворец – Содержание

Перст Божий

1 Исцеляя изгоев и повелевая силами природы

2 Срывая крышу

3 Карточный домик сатаны

4 Повелитель неистовых бурь и буйных одержимых

5 Господь над кровью и смертью

6 Да здравствует Король!

7 Господь всего Творения

8 Невымытые руки и новый взгляд на человечество

9 Преображение: Бог во плоти

10 Зеркало слепого

11 Власть Иисуса над смертью

12 Двое с конца: последние обращенные Иисуса

13 Очищение храма

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