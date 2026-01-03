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Мур - Деяния Апостолов. Комментарий

Мур - Деяния Апостолов. Комментарий
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology
Series Серия библейских комментариев College Press (6 books)

Мур - Деяния Апостолов. Комментарий

Издательство Христианский Научно-апологетический центр

Мур - Деяния Апостолов. Комментарий - Содержание

  • Справочные материалы к комментарию на книгу Деяния

    • Предисловие

    • Структура книги Деяния

    • Сокращения названий журналов

    • Другие сокращения

    • Глоссарий специальных терминов

  • Введение

    • ВВЕДЕНИЕ

      • (1) Почему эта книга называется Деяния?

      • (2) Кто автор этой книги?

      • (3) Какова взаимосвязь между Евангелием от Луки и книгой Деяния?

      • (4) К какому литературному жанру относится книга Деяния?

      • (5) Зачем Лука написал эту книгу?

      • (6) Что было важным для Луки?

      • (7) Для кого Лука написал свое Евангелие и книгу Деяния?

      • (8) Когда Лука написал книгу Деяния?

      • (9) Является ли Павел из книги Деяния той же исторической личностью, что и Павел посланий?

      • (10) Был ли Лука точным историком?

      • (11) Даты каких событий в книге Деяния мы можем установить?

      • (12) Какая версия книги Деяния достоверна?

  • I. Свидетельство в Иерусалиме (1:1 — 8:1а)

    • А. Введение (1:1-26)

      • 1. Взаимосвязь с Евангелием от Луки (1:1-5)

      • 2. Поручение провозглашать Евангелие (1:6-8)

      • 3. Вознесение (1:9-11)

      • 4. Замена Искариота (1:12-26)

    • Б. Пятидесятница (2:1-47)

      • 1. Чудо иных языков (2:1-13)

      • 2. Первое возвещение Евангелия (2:14-36)

      • 3. Реакция на Благую Весть (2:37-41)

      • 4. Описание первой церкви (2:42-47)

    • В. Гонения (3:1-4:31)

      • 1. Чудо исцеления хромого (3:1-10)

      • 2. Петр реагирует, провозглашая имя Иисуса (3:11-26)

      • 3. Синедрион реагирует, арестовав Петра и Иоанна (4:1–22)

      • 4. Церковь реагирует молитвой (4:23–31)

    • Г. Экономика и единство общины (4:32–6:7)

      • 1. Варнава подает хороший пример участия в общей экономике (4:32–37)

      • 2. Анания и Сапфира подают плохой пример экономической манипуляции (5:1–11)

      • 3. Сила апостолов, наводящая страх (5:12-16)

      • 4. Второй арест и первое избиение апостолов (5:17-42)

      • 5. Организация благотворительной помощи для вдов-христианок (6:1–7)

    • Д. Первый христианин-мученик (6:8–8:1а)

      • 1. Характер Стефана и его арест (6:8–15)

      • 2. Проповедь Стефана об Иисусе через призму истории еврейского народа (7:1–53)

      • 3. Казнь Стефана через побивание камнями (7:54–8:1а)

  • II. Свидетельство в Самарии и Иудее (8:1b-12:25)

    • А. Евангелие достигает самарян (8:1b–40)

      • 1. Филипп и Симон в Самарии (8:1b–25)

      • 2. Филипп и евнух по дороге в Газу (8:26–40)

    • Б. Обращение «апостола язычников» (9:1-31)

      • 1. Савл по дороге в Дамаск и Анания (9:1-19а)

      • 2. Савл и Варнава возвращаются в Иерусалим (9:19б-30)

      • 3. Переход: Бог приводит Петра к Энею в Лидду и к Тавифе в Иоппию (9:32-43)

    • В. Евангелие достигает язычников (10:1-11:18)

      • Эпизод 1. Видение Корнилия (10:1-8)

      • Эпизод 2. Видения Петра (10:9-16)

      • Эпизод 3. В Иоппию отправляются посланники, чтобы привести Петра (10:17-23а)

      • Эпизод 4. Петр и компания отправляются в Кесарию (10:23б-33)

      • Эпизод 5. Проповедь Петра Корнилию (10:34-43)

      • Эпизод 6. Семья Корнилия принимает крещение Святым Духом и водное крещение (10:44-48)

      • Эпизод 7. Итог и речь Петра в Иерусалиме об обращении Корнилия (11:1-18)

    • Г. Упадок иудейской церкви в Иерусалиме (11:19–12:25)

      • 1.Первая «христианская» церковь в Антиохии (11:19-30)

        • ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ ВИЗИТЫ ПАВЛА В ИЕРУСАЛИМ

      • 2. Первое гонение в Иерусалиме, инициированное государством (12:1-24)

  • III. Свидетельство в римских провинциях (13:1–20:37)

    • А. Первое «миссионерское» путешествие: из Сирии на Кипр и в Галатию (13:1–14:28)

      • 1. Варнава и Савл поставлены на служение Святым Духом (13:1-3)

      • 2. Кипр. Служение на родине Варнавы (13:4-12)

      • 3. Антиохия Писидийская. Первая записанная проповедь Павла (13:13-52)

      • 4. Икония, Листра и Дервия. Гонение и побивание камнями (14:1–20)

      • 5. Павел и Варнава возвращаются в Антиохию, навещая по пути новообразовавшиеся церкви (14:21–28)

    • Б. Иерусалимский совет (15:1-35)

      • 1. Иудействующие и вопрос об обрезании и спасении (15:1-5)

      • 2. Речь Петра (15:6-11)

      • 3. Отчет Варнавы и Павла. Иаков оглашает решение (15:12-21)

      • 4. Предписание совета рассылается в виде письма от Иакова (15:22-35)

    • В. Второе миссионерское путешествие: из Галатии в Европу (15:36-18:17)

      • 1. Формирование новой команды и нового направления (15:36–16:10)

      • 2. Филиппы. Женщины, рабы и язычники (16:11-40)

      • 3. Фессалоники. Хулиганы на площади (17:1-9)

      • 4. Верия. Знатные люди в синагоге (17:10-15)

      • 5. Афины. Интеллектуалы в ареопаге (17:16-34)

      • 6. Коринф. Иудеи в суде (18:1-17)

    • Г. Третье миссионерское путешествие: из Европы в Асию (18:18–20:38)

      • 1. Вставка. Красноречивый александриец Аполлос (18:18-28)

      • 2. Эфес. Иисус лучше (19:1-35)

        • а. Иисус лучше Иоанна Крестителя (19:1-10)

        • б. Иисус лучше магии (19:11-22)

        • в. Иисус лучше Дианы (19:23-40)

      • 3. Вставка. Подготовка Павла к возвращению в Иерусалим (20:1-12)

      • 4. Милит. Прощальное обращение Павла к эфесским старейшинам (20:13-38)

        • a. Павел свидетельствует своим слушателям (20:17-21)

        • b. Предвидение проблем Павла в Иерусалиме (20:22-24)

        • c. Прощальные наставления Павла (20:25)

        • b’. Предвидение проблем с лжеучителями (20:26-30)

        • a’. Павел свидетельствует своим слушателям. Часть 2 (20:31-35)

  • IV. Свидетельство переносится из Иерусалима в Рим (21:1-28:31)

    • А. Путешествие Павла в Иерусалим (21:1-36)

      • 1. Маршрут путешествия и прием церковью (21:1-16)

      • 2. Прибытие Павла и консультация с Иаковом (21:17-26)

      • 3. Арест Павла (21:27-36)

  • Б. Apologia[1] Павла (21:37–26:32)

    • 1. Перед иудеями (21:37–23:35)

      • а. Павел перед иудеями в Иерусалиме и избегает бичевания – 21:37–22:29

      • б) Павел перед иудейскими лидерами и избегает рук убийц (22:30–23:35)

    • 2. Перед язычниками (24:1–26:32)

      • а) Павел перед правителем-язычником Феликсом и двухлетнее тюремное заключение (24:1–27)

      • б) Павел перед правителем-язычником Фестом и требование суда кесаря (25:1-12)

    • 3. Перед царем Агриппой. Павел признается невиновным (25:13–26:32)

    • В. Путешествие в Рим (27:1–28:31)

      • 1. Шторм (27:1-20)

      • 2. Кораблекрушение (27:21-44)

      • 3. Спасение на побережье (28:1-10)

      • 4. Прибытие в Рим и беспрепятственная проповедь Евангелия (28:11-31)

Views 384
Rating 5.0 / 5
Added 03.01.2026
Author esxatos
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5.0/5 (1)

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