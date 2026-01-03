Мур - Деяния Апостолов. Комментарий
Мур - Деяния Апостолов. Комментарий
Издательство Христианский Научно-апологетический центр
Мур - Деяния Апостолов. Комментарий - Содержание
Справочные материалы к комментарию на книгу Деяния
Предисловие
Структура книги Деяния
Сокращения названий журналов
Другие сокращения
Глоссарий специальных терминов
Введение
ВВЕДЕНИЕ
(1) Почему эта книга называется Деяния?
(2) Кто автор этой книги?
(3) Какова взаимосвязь между Евангелием от Луки и книгой Деяния?
(4) К какому литературному жанру относится книга Деяния?
(5) Зачем Лука написал эту книгу?
(6) Что было важным для Луки?
(7) Для кого Лука написал свое Евангелие и книгу Деяния?
(8) Когда Лука написал книгу Деяния?
(9) Является ли Павел из книги Деяния той же исторической личностью, что и Павел посланий?
(10) Был ли Лука точным историком?
(11) Даты каких событий в книге Деяния мы можем установить?
(12) Какая версия книги Деяния достоверна?
I. Свидетельство в Иерусалиме (1:1 — 8:1а)
А. Введение (1:1-26)
1. Взаимосвязь с Евангелием от Луки (1:1-5)
2. Поручение провозглашать Евангелие (1:6-8)
3. Вознесение (1:9-11)
4. Замена Искариота (1:12-26)
Б. Пятидесятница (2:1-47)
1. Чудо иных языков (2:1-13)
2. Первое возвещение Евангелия (2:14-36)
3. Реакция на Благую Весть (2:37-41)
4. Описание первой церкви (2:42-47)
В. Гонения (3:1-4:31)
1. Чудо исцеления хромого (3:1-10)
2. Петр реагирует, провозглашая имя Иисуса (3:11-26)
3. Синедрион реагирует, арестовав Петра и Иоанна (4:1–22)
4. Церковь реагирует молитвой (4:23–31)
Г. Экономика и единство общины (4:32–6:7)
1. Варнава подает хороший пример участия в общей экономике (4:32–37)
2. Анания и Сапфира подают плохой пример экономической манипуляции (5:1–11)
3. Сила апостолов, наводящая страх (5:12-16)
4. Второй арест и первое избиение апостолов (5:17-42)
5. Организация благотворительной помощи для вдов-христианок (6:1–7)
Д. Первый христианин-мученик (6:8–8:1а)
1. Характер Стефана и его арест (6:8–15)
2. Проповедь Стефана об Иисусе через призму истории еврейского народа (7:1–53)
3. Казнь Стефана через побивание камнями (7:54–8:1а)
II. Свидетельство в Самарии и Иудее (8:1b-12:25)
А. Евангелие достигает самарян (8:1b–40)
1. Филипп и Симон в Самарии (8:1b–25)
2. Филипп и евнух по дороге в Газу (8:26–40)
Б. Обращение «апостола язычников» (9:1-31)
1. Савл по дороге в Дамаск и Анания (9:1-19а)
2. Савл и Варнава возвращаются в Иерусалим (9:19б-30)
3. Переход: Бог приводит Петра к Энею в Лидду и к Тавифе в Иоппию (9:32-43)
В. Евангелие достигает язычников (10:1-11:18)
Эпизод 1. Видение Корнилия (10:1-8)
Эпизод 2. Видения Петра (10:9-16)
Эпизод 3. В Иоппию отправляются посланники, чтобы привести Петра (10:17-23а)
Эпизод 4. Петр и компания отправляются в Кесарию (10:23б-33)
Эпизод 5. Проповедь Петра Корнилию (10:34-43)
Эпизод 6. Семья Корнилия принимает крещение Святым Духом и водное крещение (10:44-48)
Эпизод 7. Итог и речь Петра в Иерусалиме об обращении Корнилия (11:1-18)
Г. Упадок иудейской церкви в Иерусалиме (11:19–12:25)
1.Первая «христианская» церковь в Антиохии (11:19-30)
ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ ВИЗИТЫ ПАВЛА В ИЕРУСАЛИМ
2. Первое гонение в Иерусалиме, инициированное государством (12:1-24)
III. Свидетельство в римских провинциях (13:1–20:37)
А. Первое «миссионерское» путешествие: из Сирии на Кипр и в Галатию (13:1–14:28)
1. Варнава и Савл поставлены на служение Святым Духом (13:1-3)
2. Кипр. Служение на родине Варнавы (13:4-12)
3. Антиохия Писидийская. Первая записанная проповедь Павла (13:13-52)
4. Икония, Листра и Дервия. Гонение и побивание камнями (14:1–20)
5. Павел и Варнава возвращаются в Антиохию, навещая по пути новообразовавшиеся церкви (14:21–28)
Б. Иерусалимский совет (15:1-35)
1. Иудействующие и вопрос об обрезании и спасении (15:1-5)
2. Речь Петра (15:6-11)
3. Отчет Варнавы и Павла. Иаков оглашает решение (15:12-21)
4. Предписание совета рассылается в виде письма от Иакова (15:22-35)
В. Второе миссионерское путешествие: из Галатии в Европу (15:36-18:17)
1. Формирование новой команды и нового направления (15:36–16:10)
2. Филиппы. Женщины, рабы и язычники (16:11-40)
3. Фессалоники. Хулиганы на площади (17:1-9)
4. Верия. Знатные люди в синагоге (17:10-15)
5. Афины. Интеллектуалы в ареопаге (17:16-34)
6. Коринф. Иудеи в суде (18:1-17)
Г. Третье миссионерское путешествие: из Европы в Асию (18:18–20:38)
1. Вставка. Красноречивый александриец Аполлос (18:18-28)
2. Эфес. Иисус лучше (19:1-35)
а. Иисус лучше Иоанна Крестителя (19:1-10)
б. Иисус лучше магии (19:11-22)
в. Иисус лучше Дианы (19:23-40)
3. Вставка. Подготовка Павла к возвращению в Иерусалим (20:1-12)
4. Милит. Прощальное обращение Павла к эфесским старейшинам (20:13-38)
a. Павел свидетельствует своим слушателям (20:17-21)
b. Предвидение проблем Павла в Иерусалиме (20:22-24)
c. Прощальные наставления Павла (20:25)
b’. Предвидение проблем с лжеучителями (20:26-30)
a’. Павел свидетельствует своим слушателям. Часть 2 (20:31-35)
IV. Свидетельство переносится из Иерусалима в Рим (21:1-28:31)
А. Путешествие Павла в Иерусалим (21:1-36)
1. Маршрут путешествия и прием церковью (21:1-16)
2. Прибытие Павла и консультация с Иаковом (21:17-26)
3. Арест Павла (21:27-36)
Б. Apologia[1] Павла (21:37–26:32)
1. Перед иудеями (21:37–23:35)
а. Павел перед иудеями в Иерусалиме и избегает бичевания – 21:37–22:29
б) Павел перед иудейскими лидерами и избегает рук убийц (22:30–23:35)
2. Перед язычниками (24:1–26:32)
а) Павел перед правителем-язычником Феликсом и двухлетнее тюремное заключение (24:1–27)
б) Павел перед правителем-язычником Фестом и требование суда кесаря (25:1-12)
3. Перед царем Агриппой. Павел признается невиновным (25:13–26:32)
В. Путешествие в Рим (27:1–28:31)
1. Шторм (27:1-20)
2. Кораблекрушение (27:21-44)
3. Спасение на побережье (28:1-10)
4. Прибытие в Рим и беспрепятственная проповедь Евангелия (28:11-31)
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