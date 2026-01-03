ВВЕДЕНИЕ

(1) Почему эта книга называется Деяния?

(2) Кто автор этой книги?

(3) Какова взаимосвязь между Евангелием от Луки и книгой Деяния?

(4) К какому литературному жанру относится книга Деяния?

(5) Зачем Лука написал эту книгу?

(6) Что было важным для Луки?

(7) Для кого Лука написал свое Евангелие и книгу Деяния?

(8) Когда Лука написал книгу Деяния?

(9) Является ли Павел из книги Деяния той же исторической личностью, что и Павел посланий?

(10) Был ли Лука точным историком?

(11) Даты каких событий в книге Деяния мы можем установить?